В Новооскольском районе оштрафовали родителя больного ребёнка, который не занимался его лечением. Прокуратура Белгородской области обнародовала итоги проверки по соблюдению прав детей-инвалидов в нескольких районах. По её итогам обнаружили 145 нарушений, подали десять исков в суд и оштрафовали родителя ребёнка-инвалида в Новооскольском районе, который не занимался его лечением и реабилитацией.В Корочанском районе администрация сельского поселения только после иска прокуратуры предоставила семье ребёнка-инвалида благоустроенное жильё. В Губкинском районе после вмешательства прокуратуры незаконно отчисленная студентка-инвалид смогла вернуться к учёбе в местном техникуме. В Яковлевском районе прокуратура через суд добилась от администрации предоставления протезов для детей-инвалидов. В Губкинском и Новооскольском районах во время диспансеризации детей-инвалидов осмотры проводили врачи, которые не обладают достаточной квалификацией. В некоторых случаях осмотры вообще не проводили. Нарушения также нашли в Алексеевском районе — там прокуратура через суд требует сделать версии для слабовидящих на официальных сайтах муниципалитета.
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​В Белгородской области апелляционный суд признал законным увольнение курсанта БелЮИ за компрометирующие фотографии

Ранее Октябрьский районный суд встал на сторону курсанта и признал увольнение незаконным.

В Белгородской области апелляционный суд признал законным отчисление курсанта из Белгородского юридического института МВД России имени Путилина за порочащие честь фотографии в социальных сетях. Ранее Октябрьский районный суд признал это увольнение незаконным.

Напомним, что молодого человека отчислили из института за фотографии во «ВКонтакте» и Instagram, которые, по мнению руководства вуза, «носили аморальный и безнравственный характер и компрометировали сотрудника органов внутренних дел». По информации пресс-службы прокуратуры, молодой человек на фото был с битой, алкоголем, в нижнем белье, также на нескольких фото был запечатлён секс с девушкой или его имитация.

Отчисленный курсант не согласился с решением об отчислении и подал в суд. Октябрьский районный суд встал на его сторону.

— Решением районного суда были признаны незаконными заключение служебной проверки по факту нарушения служебной дисциплины, приказ его отчислении, расторжении контракта и увольнении из органов внутренних дел, восстановлении в числе курсантов института, — пояснили в пресс-службе областной прокуратуры.

Суд апелляционной инстанции не согласился с таким выводом районного суда и признал решение об увольнении студента законным.

Дмитрий Голуцкий

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#Октябрьский районный суд #УМВД по Белгородской области
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