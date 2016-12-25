​В Белгородской области апелляционный суд признал законным увольнение курсанта БелЮИ за компрометирующие фотографии

В Белгородской области апелляционный суд признал законным отчисление курсанта из Белгородского юридического института МВД России имени Путилина за порочащие честь фотографии в социальных сетях. Ранее Октябрьский районный суд признал это увольнение незаконным.



Напомним, что молодого человека отчислили из института за фотографии во «ВКонтакте» и Instagram, которые, по мнению руководства вуза, «носили аморальный и безнравственный характер и компрометировали сотрудника органов внутренних дел». По информации пресс-службы прокуратуры, молодой человек на фото был с битой, алкоголем, в нижнем белье, также на нескольких фото был запечатлён секс с девушкой или его имитация.

Отчисленный курсант не согласился с решением об отчислении и подал в суд. Октябрьский районный суд встал на его сторону.

— Решением районного суда были признаны незаконными заключение служебной проверки по факту нарушения служебной дисциплины, приказ его отчислении, расторжении контракта и увольнении из органов внутренних дел, восстановлении в числе курсантов института, — пояснили в пресс-службе областной прокуратуры.



Суд апелляционной инстанции не согласился с таким выводом районного суда и признал решение об увольнении студента законным.