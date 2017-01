В Белгороде театр «Спичка» представил репертуар на январь

Раньше Евгений Глаголев работал в администрации Белгородского района. Бывшего руководителя комитета строительства Белгородского района Евгения Глаголева назначили первым заместителем начальника департамента строительства и транспорта Белгородской области. Фамилия сына ректора БГТУ им. В. Г. Шухова Сергея Глаголева появилась на сайтах областного правительства и департамента строительства региона.Евгений Глаголев, фото belrn.ru В приёмной Белгородского района «Фонарю» подтвердили, что Евгений Глаголев не работает в районной администрации с 9 марта. Евгений Глаголев окончил БГТУ в 2007 году по специальности «Промышленное и гражданское строительство», является кандидатом технических наук, доцентом кафедры строительства и городского хозяйства архитектурно-строительного института. Ранее в сети появлялась информация о том, что глава регионального департамента строительства и транспорта Николай Калашников покидает свой пост, но её не подтвердили в правительстве Белгородской области. Александр Семыкин получил почётное звание «Лучший гриль-профессионал России 2015». Александр Семыкин (слева) победил в конкурсе Best Grill Profi, фото vk.com/alex.semykinШеф-повар из Белгорода Александр Семыкин стал победителем ежегодного конкурса Best Grill Profi. Состязания поваров проводились во время выставки «Барбекю Экспо» в Москве. Участники конкурса должны были за определённое время приготовить и представить на суд жюри два гриль-блюда: «Мой лучший гриль» и «Вегетарианский гриль». Среди судей конкурса были российские и зарубежные специалисты, академики Российской академии барбекю: Сергей Аникин, Павел Галковский, Вячеслав Дельберг, Артём Енгоян, Кирилл Мартыненко и Эрвин Петерс. Блюда участников оценивались по правилам и регламенту Международного союза гриля и барбекю. Нынешний конкурс был посвящён памяти Михаила Егиазарова — известного в России и мире белгородского шеф-повара, первого Абсолютного чемпиона этого конкурса, вице-чемпиона мира по барбекю. Он ушёл из жизни летом 2015 года. Специальный приз — Кубок имени Михаила Егиазарова — вручили челябинцу Константину Арефьеву. Одной из причин прекращения полётов называют недостаточное количество клиентов. С 15 мая в Белгороде закроется вертолётный клуб «Солнечный». Об этом сообщается на странице клуба на сайте АСК «Вираж», где он базируется на сегодняшний день. В пресс-службе автоспортивного комплекса нам пояснили, что решение о ликвидации своего филила в Белгороде принято руководством организации в Воронеже. Одна из причин — недостаточное количество клиентов. До 15 мая вертолётный клуб будет работать в своём обычном режиме.Вертолётный клуб «Солнечный» открылся в Белгороде в апреле 2015 года. Стоимость десятиминутного полёта вокруг Белгорода составляет 10 тысяч рублей. Клуб предлагал экскурсионные и обзорные полёты на вертолёте «Робинсон». В администрации города объяснили это переносом сетей водоснабжения в районе автомобильной развязки. В администрации Белгорода сообщили, что движение транспорта на Кашарском проезде будет ограничено до 18:00 понедельника, 12 октября. Это объяснили сложностью проводимых там работ. В Белгороде с 14 часов 9 октября до восьми часов утра 10 октября перекрыто движение автомобилей по Кашарскому проезду. В понедельник, 12 октября, движение там также будет перекрыто. Точное время в администрации Белгорода не сообщили, но пояснили, что движение будет ограничено не более чем на восемь часов. Ограничение движения вводится на время переноса сетей водоснабжения в районе автомобильной развязки по Кашарскому проезду. Двое пешеходов умерли на месте происшествия. В субботу и воскресенье, 8 и 9 октября, в Белгородской области в ДТП погибли четыре человека. В Борисовском районе 50-летний водитель на Audi 80 ехал из Белгорода в Грайворон и сбил 51-летнего пешехода, который оказался на дороге на полосе движения иномарки. Вдобавок ещё в Audi въехал Mitsubishi Outlander, который ехал следом за ним. Пешеход умер на месте аварии. В Валуйском районе 36-летняя женщина на ВАЗ-21110 сбила 20-летнего пешехода, который тоже был на проезжей части на её полосе. Молодой человек скончался на месте происшествия. В Белгороде водитель со стажем вождения один месяц на Peugeot 308 ехал по улице Студенческой на повышенной скорости, не справился с управлением и врезался в дерево. Несовершеннолетний пассажир «Пежо» умер на месте, ещё одного пассажира с травмами доставили в больницу. Сам водитель автомобиля не пострадал. В Старом Осколе Mitsubishi ASX съехал на обочину, врезался в столб и опрокинулся. 30-летний пассажир от полученных травм умер в автомобиле скорой помощи, а 28-летняя женщина-водитель получила травмы. Праздник в центральном парке приурочен к Дню молодёжи. В пятницу, 24 июня, в центральном парке Белгороде на фестивале «Летний NEФормат» выступят группы Jack-Jack и Sound BOX. Организаторы праздника приурочили его к Всероссийскому дню молодёжи. В программе фестиваля также выступление чемпионов мира по современным танцам группы The First Crew, финалистов чемпионата России по современным танцевальным направлениям — танцевального клуба «Импульс», театра огня Shadows. Специальные гости фестиваля — участники мотоклуба «Ночные волки». Подробнее о программе фестиваля можно узнать на странице во «ВКонтакте». Начало в 18:00, вход свободный. Часть обители пострадала из-за бури, прошедшей в конце июля. Жители монастыря обратились за помощью в своей группе «ВКонтакте». В четверг, 3 сентября, в группе Борисовского Тихвинского монастыря во «ВКонтакте» появилось сообщение с просьбой о помощи. В тексте говорится, что после бури пострадала крыша здания и во время дождей вода попадает в кельи.— С земли не видно, что делается на плоской крыше трёхэтажного здания с огромным количеством помещений. Но когда оказались наверху — поняли, что снова придётся молить о помощи: крыша и так-то была кое-какой, с осыпавшейся кирпичной кладкой, с древесной порослью... А тут скрутило, разорвало и выкинуло вон огромные куски старого рубероида, который хоть как-то препятствовал проникновению воды на этажи, — рассказывает автор сообщения.Жители Борисовки рассказали «Фонарю», что буря прошла в конце июля. Из-за непогоды пострадали крыши жилых домов и дворовых построек у нескольких десятков человек. Судя по сообщению, в монастыре разрушения обнаружили недавно. — Оказалось, что мы не видели до конца всех последствий урагана, пронёсшегося над монастырской горой со страшной силой. На земле крутило деревья, несло и било шифер с крыш, ломало наши праздничные стенды. В соревнованиях поучаствовали около 100 детей от восьми до 17 лет. В бизнес-пространстве «Контакт» прошли областные соревнования по робототехнике. участниками стали 45 команд, которые боролись в четырёх номинациях: «Робосумо», «Лабиринт», «Траектория» и «Биатлон». Лучшими в битве «роботов-сумоистов» стали Максим и Екатерины Алимаскины из команды «BelRobot — Электроники» детского технопарка BelRobot. Победу в номинации «Лабиринт» одержали ещё одни представители технопарка BelRobot команда «BelRobot — Пламя» — Марк Литвин, Ярослав Сорокин и Александр Путивский. В номинации «Биатлон» победила команда «Самурай», которую представлял Алексей Панченко. Его подготовила Наталия Чашина из Шуховского лицея. Ещё один её ученик Андрей Головашевич из команды «Объект 261» стал лучшим в номинации «Траектория». Следующие областные робототехнические игры пройдут 17-18 декабря 2016 года, а на весеннем областном фестивале BelRobot-2017 определят участников всероссийских и международных соревнований «ИКАР», «ИКАРёнок», «РобоФест», «Всероссийская робототехническая олимпиада», «Чемпионат JuniorSkills». Пресмыкающихся без сопроводительных документов прятали в картонных ящиках. Сотрудники международного пропускного пункта «Нехотеевка» задержали легковой автомобиль, в багажнике которого обнаружили 30 красноухих черепах. Пресмыкающихся спрятали в картонные ящики, их везли без разрешения на ввоз и сопроводительных документов.Инспекторы Россельхознадзора вернули животных на Украину. 41 процент опрошенных белгородцев сказали, что решают во время перекуров важные рабочие вопросы. Исследовательская группа сайта Зарплата.ру узнала у 915 зарегистрированных пользователей портала — работодателей и тех, кто пока только ищет работу в Белгороде, — об их отношении к курению на рабочем месте. Треть опрошенных признались, что курят сами. 12 процентов респондентов сказали, что курят иногда. Представителями самых «курящих профессий» в регионе стали работники сферы искусства — почти половина из них относят себя к курильщикам, среди управленцев и менеджеров высшего звена — 43 процента курящих, среди сотрудников ресторанов и других заведений общепита — 40 процентов. 60 процентов респондентов сказали, что на работе отрицательно относятся к курению, при этом специальная антитабачная агитация есть только в 23 процентов компаний, в 17 процентов учреждений ж