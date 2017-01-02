В Белгороде театр «Спичка» представил репертуар на январь

В мастерской театра «Спичка» в январе белгородцы смогут посмотреть спектакли «Трижды три», «Глаза голубой собаки», «Сверхпослезавтра», «Мета», «Митина любовь» и «Собаки и люди».
Новый год коллектив театра откроет премьерой — спектаклем по рассказу Габриеля Маркеса и одноимённой пьесе Леонида Бабанского «Глаза голубой собаки».
— Параллельная жизнь двух людей, общепринятом смысле любящих друг друга и хранящих верность. Их общие слова — пароль иллюзорного мира. На что способна пронесённая через время любовь, и что значат слова, которые один человек забудет или не успеет сказать своему самому близкому человеку? — анонсируют новую работу в группе театра во «ВКонтакте».
В спектакле играют трое актёров. Запись на 4 января уже завершена, но можно ещё записаться на 11 или 18 января.
В субботу, 7 января, с 12 часов в мастерской театра пройдёт творческая встреча с московским режиссёром Андреем Цисаруком, выпускником Высшего театрального училища имени Михаила Щепкина. Среди работ Андрея Цисарука — пьесы Евгения Гришковца, Александра Островского, Виктора Розова и других. Режиссёр проведёт мастер-класс по раскрытию творческого потенциала — для этого занятия не нужна специальная подготовка, но оно платное — 350 рублей за двухчасовой мастер-класс.
Среди других значимых событий января «Спичка» предлагает 15 января прийти на литературно-поэтический музыкальный проект «ПоэТЫ», который откроет вечер посвящённый творчеству Осипа Мандельштама. Подробная январская афиша театра доступна в официальной группе во «ВКонтакте».