На стоянку нельзя будет оставить автомобили на улицах Калинина и Конева. Пресс-служба мэрии сообщает, что в Белгороде в районе Белой горы 4 августа с 18:00 из-за проведения реконструкции боя по освобождению города от немецко-фашистских захватчиков ограничат движение транспорта. На улице Калинина от железнодорожного переезда до улицы Студенческой на правой полосе проезжей части — при движении от автозаправки «Газпром» в сторону улицы Студенческая — организуют парковку для машин и отметят эту зону соответствующими знаками. По левой полосе дороги можно будет проехать в обоих направлениях — двустороннее движение автотранспорта организуют с помощью направляющих устройств и дорожных знаков, ограничивающих максимальную скорость до 20 километров в час и запрещающих обгон. Нельзя будет поставить машину на стоянку на правой полосе проезжей части при движении от улицы Студенческой в направлении железнодорожного переезда. Также в четверг, 4 августа, с 7:00 нельзя будет оставить машину на стоянку на улице Конева от малого проезда по улице Щорса до улицы Будённого, а также от улицы Конева до бульвара Юности в районе храма иконы Божьей Матери «Почаевская». Проехать по этим участкам нельзя будет с 17 часов 4 августа. Ограничения движения связаны с крестным ходом со списком чудотворной иконы «Почаевская».
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В Белгород на второй фестиваль «Наш кислород» приедут 11 театров из России, Украины и республики Беларусь

Два коллектива уже принимали участие в белгородском фестивале в 2016 году.

Оргкомитет II международного фестиваля современного театра «Наш кислород» подвёл итоги отбора участников и назвал 11 коллективов, которые представят свои работы в Белгороде 13 и 14 мая.

В областной центр приедут три московских театра: учебный театр «Театрик на Вековой», театр «СТУДИЯ.project» и арт-проект «Полиг-ON». Также белгородцы смогут оценить постановки воронежского театрального центра «Никитинский», творческого объединения «DIY-театр» из Харькова (коллектив уже участвовал в первом фестивале «Наш кислород» — прим. ред.), тюменской «Студии-Луны», актёрской компании «Напротив» из Бреста, Открытого студийного театра (О.С.Т.) из Екатеринбурга, общедоступного театра «Периферия» из Астрахани и нижегородского «Нетеатра драма и комедии» (в прошлом году «нетеатр» получил специальный подарок от сетевого издания «Фонарь» за свою работу «Ангелы»). Среди выступающих будет и один белгородский коллектив — театр «Спичка», который в 2016 году участвовал только в читках, а не в основной программе дебютного фестиваля.

Нетеатр драма и комедии «Лифт» на первом фестивале «Наш кислород», фото Антона Вергуна

Какие именно постановки покажут участники фестиваля, — организаторы постепенно будут рассказывать в официальном сообществе «Нашего кислорода» во «ВКонтакте». Уже известно, например, что «Студия-Луна» привезёт спектакль Dream’s по пьесе Ивана Вырыпаева «Сны», а театр «СТУДИЯ.project» покажет «Дочку» по одноимённому рассказу Захара Прилепина и пьесе ижевского драматурга Екатерины Гузёмы.

Текст: Андрей Маслов
Фото: Антон Вергун

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