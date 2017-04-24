В Белгород на второй фестиваль «Наш кислород» приедут 11 театров из России, Украины и республики Беларусь

Оргкомитет II международного фестиваля современного театра «Наш кислород» подвёл итоги отбора участников и назвал 11 коллективов, которые представят свои работы в Белгороде 13 и 14 мая.

В областной центр приедут три московских театра: учебный театр «Театрик на Вековой», театр «СТУДИЯ.project» и арт-проект «Полиг-ON». Также белгородцы смогут оценить постановки воронежского театрального центра «Никитинский», творческого объединения «DIY-театр» из Харькова (коллектив уже участвовал в первом фестивале «Наш кислород» — прим. ред.), тюменской «Студии-Луны», актёрской компании «Напротив» из Бреста, Открытого студийного театра (О.С.Т.) из Екатеринбурга, общедоступного театра «Периферия» из Астрахани и нижегородского «Нетеатра драма и комедии» (в прошлом году «нетеатр» получил специальный подарок от сетевого издания «Фонарь» за свою работу «Ангелы»). Среди выступающих будет и один белгородский коллектив — театр «Спичка», который в 2016 году участвовал только в читках, а не в основной программе дебютного фестиваля.

Нетеатр драма и комедии «Лифт» на первом фестивале «Наш кислород», фото Антона Вергуна

Какие именно постановки покажут участники фестиваля, — организаторы постепенно будут рассказывать в официальном сообществе «Нашего кислорода» во «ВКонтакте». Уже известно, например, что «Студия-Луна» привезёт спектакль Dream’s по пьесе Ивана Вырыпаева «Сны», а театр «СТУДИЯ.project» покажет «Дочку» по одноимённому рассказу Захара Прилепина и пьесе ижевского драматурга Екатерины Гузёмы.