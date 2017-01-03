В Белгородской области синоптики прогнозируют метель и гололедицу

По информации Главного управления МЧС по Белгородской области, в среду, 4 января, в регионе ожидается ухудшение погоды. Ночью будет идти небольшой снег, днём снег в некоторых местах будет умеренным (до 10 миллиметров), а в некоторых районах возможна метель. На дорогах будет гололедица. Будет дуть юго-западный ветер, скорость которого может достигать 18 метров в секунду. Ночью температура будет около 49 градусов мороза, днём — 1-6 градусов ниже нуля.
Спасатели предупреждают о возможным чрезвычайных ситуациях, связанных с обрывом линий электропередачи, обрушением ветхих рекламных щитов, ограничением работы транспорта, затруднениями при ведении аварийно-спасательных работ.
— В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в Единую службу спасения по телефону «101» или «112» (со стационарных телефонов — «01»). «Единый телефон доверия» Главного управления МЧС России по Белгородской области —
8 (4722) 39-99-99, —напоминают в пресс-службе ведомства.