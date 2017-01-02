В Белгородской области водитель погиб, врезавшись в дерево

В воскресенье, 1 января, в Белгородской области в трёх авариях пострадали три человека и ещё один погиб. Вечером в Яковлевском районе 41-летний мужчина на ВАЗ-2110 ехал на повышенной скорости и не справился с управлением. Машина съехала в кювет и врезалась в дерево. От полученных травм водитель умер на месте ДТП.
В новогоднюю ночь в Белгороде на перекрёстке Преображенской и Белгородского полка девушка на Renault Logan не уступила дорогу автомобилю ВАЗ-21099, за рулём которого был 21-летний водитель. Пассажиры обоих автомобилей получили травмы. В больнице им оказали необходимую помощь и отпустили домой. Ещё один пассажир пострадал в ДТП в Яковлевском районе. Водитель ВАЗ-21099 не справился с управлением и выехал на «встречку», где столкнулся с «Соболем». Пассажир ВАЗа получил травмы, и его отвезли в Томаровскую районную больницу для оказания помощи.