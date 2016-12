​В Белгороде парковки станут бесплатными на время новогодних праздников

К электросетям смогут подключиться более 600 застройщиков. Сотрудники белгородского филиала «МРСК-Центра» — «Белгородэнерго» построили более 50 километров электросетей для обеспечения электричеством на участках индивидуального жилищного строительства. В микрорайоне «Стрелецкое-73» энергетики смонтировали около 18 километров линий электропередачи, к которым смогут подключиться 250 владельцев частного жилья, в микрорайоне «Разумное-81» смонтировали около 17 километров линий и построили две трансформатные подстанции для снабжения электричеством 340 домов. Надёжное электроснабжение получат также водозаборные скважины, насосные станции и очистные сооружения. По информации пресс-службы «Белгородэнерго», сейчас рабочие завершают строительство электросетевых объектов в микрорайонах «Глушинский» и «Крапивенский» Яковлевской агломерации, «Дальняя Игуменка-79» Корочанского района, «Хохлово-68» и «Разумное-71» Белгородского района. Всего здесь построят 26,3 километра линий электропередачи и предоставят возможность для подключения владельцам 598 участков ИЖС. До конца 2016 года компания планирует запустить работу сетевой инфраструктуры для электрообеспечения более 2 тысяч участков. С этой целью энергетики построят ещё 169 километров линий электропередачи, затраты на которые составят 400 миллионов рублей. Обвиняемый проведёт год в исправительной колонии общего режима. В Белгороде суд признал виновным мужчину, который напал на полицейского во время исполнении им служебных обязанностей.По информации пресс-службы Октябрьского районного суда, в апреле 2016 года обвиняемого в состоянии алкогольного опьянения доставили в отделение полиции за административное правонарушение. При составлении протокола о задержании мужчина схватил полицейского и несколько раз его ударил. Потерпевший получил телесные повреждения. Суд вынес обвиняемому приговор за применение насилия, не опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти. Мужчина признал свою вину и активно помогал следствию. Он проведёт один год в исправительной колонии общего режима. Моя поездка в Казань начиналась с мечты посетить этот город. Я работаю в бюджетном учреждении, и частенько самая доступная возможность выбраться в праздники в другой город — купить тур выходного дня в агентстве путешествий. Раньше я именно так и делала, но недавно поняла, что путешествовать своим ходом интереснее, программу можно составить самой, а продумать маршрут и купить билеты совсем несложно. Но на пути в Казань меня ждало некоторое количество сюрпризов. Итак, начнём.Поездом или самолётомНесмотря на то, что расстояние между этими городами (Белгородом и Казанью — прим. ред.) небольшое — всего 1440 километров, — преодолеть его не так уж просто. Прямых поездов, к сожалению, нет, чтобы добраться до Казани, нужно сначала доехать до Москвы, а затем отправиться на поезде в Казань. Время в пути таким способом — около 25 часов. Билет из Белгорода в Москву на белгородском фирменном — с отправлением в 16:00 из Белгорода и прибытием в Москву в 23:45 — 1,6 тысячи рублей; билет из Москвы в Казань — 1440 рублей — с отправлением в 3:45 и прибытием в 18:45. Минимальная цена билета на самолёт из Белгорода в Казань — около 15 тысяч рублей. Но позволить себе потратить 30 тысяч рублей на проезд могут далеко не все, особенно если речь идёт о поездке на выходные. Покупать билеты на праздничные выходные нужно заранее, за две недели, а то и за месяц до поездки — город заслуженно пользуется популярностью у туристов и билеты разбирают очень активно. Гостиница или квартираГостиниц в Казани, к сожалению, не так много, как туристов, желающих её посетить. Нам, например, посоветовали бронировать гостиницу на майские праздники сразу после новогодних каникул. Мы подумали, что это шутка, но когда решили забронировать жилье за пару недель до поездки, то лишь после долгих поисков нашли мини-гостиницу, проживание в которой нам обошлось 2,4 тысячи рублей с человека на два дня. В качестве альтернативы гостиницам можно арендовать квартиру посуточно, на сайтах бесплатных объявлений в Казани подобных предложений довольно много. Национальные мотивы в Казани прослеживаются во многом в архитектуре, здесь здания разные по стилю соседствуют друг с другом на каждом шагу. В Казани всё как-то очень гармонично уживается друг с другом: мечети с православными святынями, здания разных эпох и разных культур и, конечно же, люди.Кремль, мечеть, музейОдна из самых главных достопримечательностей Казани — местный Кремль. Это место, куда стоит отправиться в первую очередь. С территории Кремля открывается вид на одну из главных святынь мусульман — мечеть Кул-Шариф. Можно посмотреть на неё и изнутри — женщинам при этом обязательно нужно покрыть голову платком, надеть юбку ниже колен, а мужчинам обязательно снять головной убор. На первом этаже выставлены священные книги мусульман, можно увидеть уменьшенную копию самой мечети, на нулевом этаже расположен музей ислама, а далее вверх по лестнице — главный зал мечети. На территории Кремля находится башня Сююмбике, которая относится к числу падающих башен. Среди множества экспонатов есть отдельная экспозиция, предметы которой можно трогать руками. Представлены предметы из разных эпох; несмотря на то, что сам музей небольшой, удивляют размеры экспонатов — например, карета Екатерины II в натуральную величину. В маршрут прогулок по Казани обязательно включите улицу Бауманскую — своего рода казанский Арбат. Там можно заглянуть в ленточный или стеклянный лабиринты, купить сувениры, сфотографироваться с очаровательным «Котом Казанским», к которому, кстати, стоит очередь подобная той, что собирается у 12-го стула в Одессе.Пироги и... пирогиМестную кухню можно смело назвать такой же достопримечательностью, как памятники архитектуры или музеи. В Казани можно попробовать очень много видов выпечки, приготовленной по традиционным рецептам, например, балеш — пирог с мясом и картошкой. Татарская губадия придётся по вкусу любителям необычных сочетаний, поскольку эта сладкая булка наполовину состоит из риса, а на половину — из изюма. Ну и, конечно же, чак-чак можно купить буквально на каждом шагу: местные жители его очень любят, а туристы разбирают на ура и предпочитают привозить в качестве угощениям близким. В вуз теперь можно поступить на несколько профилей по специальностям среднего профессионального образования. В НИУ «БелГУ» с 1 сентября появится факультет среднего профессионального образования. Здесь будут учиться выпускники 9-х и 11-х классов по юридическим, историко-филологическим, медицинским, экономическим и прикладным специальностям. В 2016 году документы подают на 26 специальностей СПО. Всего в вузе хотят принять 435 студентов-очников. По информации на 4 августа, заявления уже подали 652 абитуриента. Большинство желающих хотят стать медицинскими сёстрами и братьями — конкурс на бюджетное место здесь составляет почти 3 человека на место. Приём документов на новый факультет продлится до 15 августа. Обучение по всем направлениям подготовки будет платным, кроме медицинских специальностей — там есть бюджетные места. Стоимость обучения практически на всех факультетах — 60 300 рублей в год, софинансирование предусмотрено только для медицинских специальностей. На Учёном совете НИУ «БелГУ» рассказали также о том, что в сентябре в вузе появится ещё и новая кафедра — кафедра дифференциальных уравнений. На владельцев магазина в Прохоровском районе завели уголовное дело за использование чужого товарного знака. В Прохоровском районе в магазине «Фамилия» продавалась одежда марок Adidas и Nike. При этом у владельцев магазина не было соглашений с правообладателями этих товарных знаков о реализации одежды. По данным прокуратуры, ущерб от незаконной продажи составил 229 тысячи рублей. Повторная проверка показала, что в магазине хранятся и продаются копии известных брендов. На владельцев магазина завели уголовное дело за незаконное использование чужого товарного знака. По итогам прокурорских проверок в нескольких районах было заведено 16 административных дел на продавцов контрафактной одежды. Алексеевская районная прокуратура также установила факты незаконной продажи одежды и ковров, на которых не было товарных ярлыков. В Ракитянском районе прокуратура направила в суд заявление, в котором просит запретить размещать объявление на одном из интернет-ресурсов о продаже парфюмерии известных марок.