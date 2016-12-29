​В Белгороде парковки станут бесплатными на время новогодних праздников

В Белгороде на время новогодних праздников парковки в центре города сделают бесплатными.
— С 18 часов 31 декабря и до утра 3 января и с 20 часов 6 января до 6 часов 8 января шлагбаумы на плоскостных парковках будут открыты, рассказал, — рассказал Олег Михалин, директор МКУ «Белгородское парковочное пространство».
Речь идёт о больших парковках, которые стоят вдоль центральных улиц города и огорожены забором со шлагбаумом. Помимо этого, бесплатно будут работать и обычные парковки вдоль улиц.
Напоминаем, что кроме выходных и праздничных дней, парковаться бесплатно вдоль центральных улиц можно каждый день с 20:00 до 8 часов утра.