Молодожёны из Старого Оскола стали парой года на «главной свадебной премии Черноземья»

Богдан и Татьяна Бабинские из Старого Оскола стали парой года по версии Wedding Awards — «главной свадебной премии Черноземья», — организатором которой является журнал Wedding. Об этом сообщает портал oskol.city.

По словам организаторов премии, пока свадьбы в Воронежской, Тамбовской, Белгородской, Липецкой и Курской областях отстают от столичных, но постепенно ситуация меняется.

— Больше шоу-программ, меньше конкурсов, больше индивидуальности в декоре и меньше пафоса и, конечно, замечательная тенденция делать свадьбы сложные по режиссуре. Молодожёны готовы тратить бюджеты на сложные по сценарию свадебные проекты (мы не говорим о многомиллионных) — это большая заслуга всех профессионалов в целом, — цитирует официального представителя премии Евгению Важничую староосколький портал.

Фото weddingawardschernozemye.ru

Премия Wedding Awards вручается с 2013 года, но только в 2016 году появилась номинация «Пара года», победителем в которой и стали старооскольцы. Для свадебного торжества Богдан и Татьяна выбрали классический стиль «Белоснежная роскошь» и бело-золотые цвета. Сам праздник прошёл на базе отдыха «Металлург». Он обошёлся паре почти в 2 миллиона рублей.

— Наша история любви началась с истории хорошей дружбы и перетекла в что-то большее... Я проводила время с друзьями, и моя подруга попросила Богдана проводить меня до дому, так как было уже темно. Когда мы шли, мы разговаривали, смеялись, сдружились. После этого Богдан понял, что влюбился. А я поняла, что приобрела замечательного друга, но тогда, увы, я была занята... Время шло, мы начали сближаться всё ближе, и тут уже дружба перешла в любовь. Он смог растопить моё сердце, и в какой-то момент я поняла, что такое настоящая любовь, — рассказала Татьяна Бабинская организаторам конкурса.

Старооскольцам подарили поездку в Санкт-Петербург на отдых, и, как пояснили «Фонарю» организаторы конкурса, они намерены воспользоваться подарочным сертификатом этой весной.



