В белгородском зоопарке цена за входной билет увеличилась вдвое

Во вторник, 10 января, администрация белгородского зоопарка повысила стоимость билетов в два раза — теперь всем посетителям старше 16 лет нужно будет платить 200 рублей, чтобы посмотреть на животных. Стоимость детского билета осталась прежней — 50 рублей. Есть и одно нововведение: к льготным категориям добавили многодетные семьи, поэтому теперь семьи, в которых воспитывают трёх и более детей, смогут бесплатно ходить в зоопарк.
— Цена расти больше не будет. Мы развиваемся, покупаем новых животных, планируем строительство новых вольеров, поэтому нам пришлось повысить цену на билеты. На сегодняшний день у нас одна из самых низких цен на билеты в зоопарк в стране, — рассказала «Фонарю» куратор культурных проектов зоопарка Татьяна Руденко.
Напомним, что при открытии зоопарка предполагалось, что взрослый билет будет стоить 300 рублей, а детский — 100, но белгородцы выразили свое недовольство ценовой политикой в соцсетях, и после этого цену на вход снизили до 100 и 50 рублей соответственно.