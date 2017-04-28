​Белгородцев просят принести игрушки для животных из белгородского зоопарка

Работники белгородского зоопарка просят белгородцев принести игрушки для животных зверинца. Акция «День добрых дел» пройдёт 29 и 30 апреля во время работы зоопарка. В эти дни все желающие могут принести игрушки и другие предметы, которые нужны животным в вольерах. Подобная акция уже проходила в зоопарке.
— Осенью, неравнодушные белгородцы откликнулись на призыв зоопарка «Подари животным праздник!» и принесли в общей сложности 25 килограммов разных предметов, чем немало обрадовали пушистых жителей. Кормят подопечных зоопарка очень хорошо, но не хватало игрушек, предметов, обогащающих среду обитания животного. Несколько месяцев, после проведения акции, сотрудники раздавали своим подопечным новые игрушки. И сейчас, возникла необходимость в пополнении запасов, — пояснили организаторы.
Полный список необходимых вещей опубликован на сайте зоопарка, среди них мячи любых размеров, игрушки для собак, сухие дубовые листья, коряги, еловые шишки и погремушки.