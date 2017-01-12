​В Белгороде антимонопольщики оштрафовали управляющую компанию на 1 миллион рублей

Распоряжение о создании совета подписали в администрации города. В Белгороде создали совет по праздничному оформлению города. Его председателем стал Константин Полежаев. В совет вошли 45 человек, в том числе 37 руководителей предприятий города.В частности, в совет вошёл, например, директор завода «Арбет» Константин Клет, директор завода «Краски КВИЛ» Константин Ковалёв, председатель совета директоров «Агро-Белогорье» Владимир Зотов и другие.— Совет — это коллегиальный совещательный орган, созданный в целях выработки и оценки дизайнерских решений, необходимых для индивидуализации праздничных и памятных дней и создания неповторимого художественного образа города Белгород, – сообщается в положении совета. Городская администрация сообщила об оплате задолженность перед ОАО «РЖД» за обслуживание переезда. В управлении информации и массовых коммуникация Белгорода рассказали, что мэрия оплатила долг ОАО «РЖД» за обслуживание железнодорожного переезда на улице Энергетиков, из-за которого его закрывали для проезда транспорта. По информации начальника управления Светланы Губиной, в скором времени проблема с проездом по улице Энергетиков будет решена. Конкретные сроки этого в мэрии не уточнили.Напомним, что железнодорожный переезд на улице Энергетиков закрывали летом 2016 года, но после жалоб жителей и публикаций в СМИ в августе его открыли. Тогда руководитель департамента городского хозяйства Сергей Куликов пояснил, что эту дорогу для автомобилей открывали временно, когда строили объездную «Улица Макаренко (город Белгород) — посёлок Разумное». Летом 2016 года истёк срок эксплуатации переезда, и мэрия обратилась к РЖД с предложением о продлении использования переезда до конца 2016 года с последующим его обустройством по ГОСТу. Проезд по улице Энергетиков был открыт с начала августа до конца сентября, но потом появилась табличка, что переезд снова закроют 1 октября. Белгородцы начали жаловаться в «Чёрный список» и обращаться к журналистам с просьбой помочь в решении проблемы, так как по улице Макаренко стало проблемно перемещаться в утренние и вечерние часы из-за больших пробок. После употребления наркотиков 17-летний студент попал с отравлением в больницу. На 19-летнего жителя Корочи завели уголовное дело за склонение к потреблению наркотических средств несовершеннолетнего.По версии следствия, в сентябре 2015 года в студенческом общежитии подозреваемый склонил 17-летнего парня к употреблению марихуаны. После этого студент попал в больницу с отравлением. В пресс-службе следственного управления СК РФ по Белгородской области рассказали «Фонарю», что в больнице он не мог объяснить, что с ним случилось. Сданные анализы показали наличие в организме наркотического средства. Лишь после этого удалось выяснить, где он взял наркотики.Сейчас проводятся следственные действия и устанавливаются обстоятельства произошедшего. Обвиняемому грозит лишение свободы сроком от десяти до 15 лет. Глава Масловопристанского сельского поселения не вписал в справку о доходах участок под гаражом. Прокуратура провела проверку и установила, что глава администрации Масловопристанского сельского поселения Виктор Пузиков, заполняя справку о доходах и имуществе, не указал в документе участок под гаражом. Он принадлежал чиновнику и был расположен в Шебекине. Скрыв наличие участка, глава поселковой администрации нарушил Федеральный закон «О муниципальной службе в Российской Федерации».Чиновник привлечён к дисциплинарной ответственности. В «Зелёном фронте» назвали несколько возможных причин экологического ЧП. В пятницу, 22 июля, в Шебекинском районе местные жители обратили внимание на массовую гибель рыбы в реке Нежеголи. Люди сообщили о почернении воды в районе пляжа перед железнодорожным мостом на улице Речной и всплывшей рыбе. «Фонаря» обратилась за комментарием в экологическую организацию «Зелёный фронт». — Подобные случаи массовой гибели рыбы этим летом мы наблюдали в Шебекинском, Яковлевском и других районах области. Причин этого явления может быть несколько. Во-первых, аномальная жара, из-за которой в воде стало растворено значительно меньше кислорода. Во-вторых, разрастание водорослей (в том числе цианобактерий), что является главной причиной цветения воды и, зачастую, мора рыбы. В-третьих, превышение предельно допустимой концентрации какого-либо вещества в воде. Последнее необходимо проверить, своевременно взяв и исследовав пробы воды. Это задача надзорных органов, — назвал возможные причины произошедшего координатор «Зеленого фронта» по Белгородской области Кирилл Болгов. Александр Корнюшкин рассказал, когда оборудуют переход возле рынка «Салют», как транспортная прокуратура борется с РЖД и штрафует авиакомпании за задержки рейсов и почему воздушные шары находятся «вне закона». — В 2015 году основное направление работы Белгородской транспортной прокуратуры сосредотачивалось на вопросах безопасности движения транспорта, экономической безопасности, безопасности движения, борьбы с коррупцией как в транспортном, так и в таможенном регионе. В ходе проверок было выявлено более 2 тысяч нарушений, федеральным законодательством было внесено более ста представлений, почти столько же принесено протестов по выявленным правовым актам. К дисциплинарной ответственности привлечено около 90 должностных лиц, к административной — почти 100. По материалам прокурорских проверок было возбуждено порядка шести уголовных дел, — рассказал журналистам транспортный прокурор Белгородской области Александр Корнюшкин.Фото Владимира КорневаНа оживлённых жд-переездах появятся системы видеонаблюдения и видеофиксации— Много вопросов было про обеспечение безопасности на ЖД переездах региона. Если вы помните, в 2015 году произошли два серьёзных столкновения в нашей и Курской областях, в Прохоровском районе столкнулись поезд и грузовик. В Курской области, кстати, без жертв не обошлось — престарелая женщина от полученных травм скончалась. Мы проводили совещание, на которых были приняты решения, которые смогут улучшить состояние на железнодорожных переездах, так как практически каждый второй переезд может «похвастаться» теми или иными нарушениями: начиная от того, в каком состоянии могут быть дорожные знаки, заканчивая отсутствием сектора видимости. По всем этим решениям мы выносили акт реагирования, и на уровне руководства ОАО «РЖД» вносилось представление, лица привлекались к дисциплинарной и административной ответственности. Кроме того, мы вносили ряд представлений в адрес ряда глав муниципальных образований. После этого было принято решение обеспечить на наиболее оживлённых переездах системы видеонаблюдения и видеофиксации. В 2016 году это мероприятие будет реализовываться, скорее всего, за счёт затрат ОАО «РЖД» и средств регионального бюджета.Пригородные электрички отменять не будут — У нас тот заказ, который был в прошлом году, практически не поменялся, область планирует запустить такое же количество (электричек — прим. ред.). ОАО «РЖД» со своей стороны готово обеспечить передвижным составом. Надеемся, что проблем и перебоев не будет. Отмен по сравнению с прошлым годом не будет, не планируются.Самолёт, который не может летать, летать не должен— На территории области зарегистрировано не более 30 летательных аппаратов, но это авиация назначения, то есть та авиация, которую можно назвать сверхлёгкой или частной, которая не занимается коммерческими перевозками, — это любители-авиаторы и сельхозтехника. Мы достаточно масштабно постарались охватить авиаторов, которые у нас есть, и посмотреть, есть ли у них вся документация на осуществление полётов, и выявили девять случаев, когда любители авиации не имели сертификатов лётной годности на самолёт. Это всё равно что прохождение технического обследования транспорта. Мы подали исковое заявление в суд о лишении возможности использовать эти летательные средства. Суды наши требования удовлетворили в полном объёме. Мы следим за тем, чтобы самолёт, который лишён возможности летать, — не летал.По воздушным шарам нужно расширять правовую базу— Такого жёсткого контроля, как, например, у авиации общего назначения, для парапланов, дельтапланов нет. В этой части требования практически отсутствуют. Это же, например, относится и к воздушным шарам. К ним какие требования? Они связаны с осуществлением их движения — то есть прежде, чем осуществлять полёт, они должны сообщить в центр управления авиационным движением о том, что будут его осуществлять, чтобы предупредить, потому что нельзя допустить, чтобы самолёт и воздушный шар попали в одну зону. Но как таковых требований к их эксплуатации нет. Поэтому нет ответа на вопрос, насколько они соответствуют или не соответствуют каким-либо требованиям. Здесь необходимо расширить нормативно-правовую базу. В плане эксплуатации как технического средства до сих пор не проработан вопрос. Надо всё-таки оценивать то, что это летательный аппарат, безопасность у него минимальная, никаких парашютов нет. Когда человек приходит покататься, он должен задуматься, насколько минимальна его безопасность, и вообще насколько эта безопасность обеспечивается. У нас года два назад было возбуждено уголовное дело, когда летательный аппарат упал, — люди остались живы, но стали инвалидами. Ответственное лицо, которое принимало решение покатать людей на этом аппарате, было привлечено к уголовной ответственности. За задержанный рейс авиакомпания заплатит штраф— Что касается вылетов самолётов, то по сравнению с 2014 годом количество их несильно снизилось, несмотря на некоторые сложности с вылетом чартерных рейсов: в 2014 году у нас было 3705 вылетов, а в 2015 году — 3188, при этом пассажиров в 2014 году перевезли чуть меньше 400 тысяч, а в 2015 году — 416 тысяч. Что касается нарушений, то основными нарушениями является задержка рейсов, при этом общее количество подобных случаев по вине авиаперевозчиков в 2015 году сократилось. Так, например, в 2014 году мы выявили шесть нарушений со стороны авиакомпаний, а сумма административной ответственности составила около 100 тысяч за один факт задержки рейса. Возможно, именно это повлияло на то, что в 2015 году количество задержек по вине авиакомпаний снизилось вдвое — за год было всего три случая. По этим фактам мы также провели проверку и привлекли авиакомпании к административному штрафу в размере 100 тысяч рублей. Вылет задерживают. Что