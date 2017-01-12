​В Белгороде антимонопольщики оштрафовали управляющую компанию на 1 миллион рублей

Белгородские антимонопольщики оштрафовали местную управляющую компанию на 1 миллион рублей. ООО «Муниципальная управляющая компания № 1» нарушила закон «О защите конкуренции», потому что препятствовала работе провайдеров и операторов связи, которые хотели разместит своё оборудование в домах подконтрольных компании.
— Поводом для возбуждения дела послужило коллективное заявление жителей района «Левобережный»в Белгороде. Из него следовало, что управляющая организация, приступившая к управлению многоквартирными домами, где собственниками жилых помещений являются заявители, создает всяческие препятствия для деятельности провайдеров и операторов в сфере предоставления услуг широкополосного доступа к сети и оказания услуги связи для целей телевизионного вещания, — пояснили в пресс-службе УФАС.
Жители домов рассказывали, что управляющая компания лишала провайдеров доступа к уже установленному оборудованию, а также не давала установить новое. При этом в домах могли работать только те операторы и провайдеры, которые предварительно заключили договор с компанией на размещение и обслуживание аппаратуры. По мнению заявителей, из-за этого в районе были вытеснены многие компании, услугами которых могли бы воспользоваться жильцы домов.