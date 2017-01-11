В Белгороде школы закрыли на карантин

По информации пресс-службы администрации Белгорода, школы города закрыли на карантин из-за большого количества заболевших гриппом и ОРВИ. Школьники выйдут на учёбу на четыре дня позже запланированного срока — в понедельник, 16 января.
Это не скажется на весенних каникулах, потому что каникулы сокращают в том случае, если предыдущие продлевали. Здесь же управление образования Белгорода выполняет распоряжение Роспотребнадзора.
— Мы просто вводим карантин. Поэтому в каждой школе учителя сами будут решать, как восполнять пропущенный материал: уплотнять программу, задавать больше домашних заданий или другими способами, — цитирует «БелПресса» Ирину Гричаникову, начальника городского управления образования.
В Белгороде карантин ввели только в школах, муниципальные детские сады работают в привычном режиме. Это касается также школ и детских садов в других городах и районах области — их на карантин пока закрывать не планируют.
Справка «Фонаря»
За неделю со 2-го по 8-е января в Белгороде в больницы с гриппом и ОРВИ госпитализировали 104 человека, в том числе около 40 детей до 14 лет. Всего же, по информации регионального Роспотребнадзора, гриппом и ОРВИ заболели около 2,8 тысяч человек. Показатель заболеваемости составил 74,5 на 10 тысяч населения, что выше порогового значения на 30 процентов.
Сотрудники ведомства советуют белгородцам соблюдать правила профилактики: хорошо мыть руки, чаще бывать на свежем воздухе, не контактировать с больными и избегать мест большого скопления людей.