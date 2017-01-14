В Белгороде умер руководитель оркестра «Биляр-Бэнд» Юрий Биляр

Пресс-служба Белгородского института искусств и культуры сообщила о скоропостижном уходе из жизни руководителя эстрадно-джазового оркестра «Биляр-Бэнд», профессора, заслуженного работника культуры РФ Юрия Биляра. Ему было 53 года.
— Он всегда воодушевлял студентов, заражал их любовью к джазу, неиссякаемой энергией, работоспособностью, а также воспитывал в них стремление добиваться высоких результатов. Коллектив и студенты Белгородского государственного института искусств и культуры выражают искренние соболезнования родным и близким этого великого человека, — сообщается на сайте вуза.
По информации Go31.ru, прощание с Юрием Биляром пройдёт в понедельник, 16 января, в БГИИК в 11:30.
Редакция «Фонаря» соболезнует родным и близким талантливого белгородского дирижёра.
Справка «Фонаря»
Эстрадно-джазовый оркестр «Биляр-Бэнд» БГИИК создали в 1989 году по инициативе заслуженного работника культуры РФ Бориса Горюнова и преподавателей Юрия Биляра и Алёны Огородовой. С тех пор коллективом руководил Юрий Биляр.
В репертуаре оркестра — около 400 музыкальных композиций: от джазовой оркестровой классики до народного творчества, от духовой музыки до эстрадно-симфонической. В 1998 году «Биляр-Бэнду» присвоили звание «Народный самодеятельный коллектив». За 27 лет работы коллектив дал около 500 концертов, в том числе около 200 сольных.