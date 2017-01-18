​В Белгородской области задержали подозреваемого в убийстве мужчины в Дубовом

В Белгородской области полицейские задержали мужчину, которого подозревают в убийстве местного жителя в Дубовом. По предварительным данным, злоумышленник ударил потерпевшего ножом в шею, от чего тот скончался. Погибшему было 47 лет.
— В настоящее время задержан и доставлен в отдел полиции белгородец 1973 года рождения, возможно, причастный к совершению преступления, — пояснили в пресс-службе УМВД.
Напомним, что ранее полицейские объявили план «Перехват» и проверяли все машины на въезде в Дубовое.