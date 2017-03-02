В Белгородском районе мужа будут судить за убийство жены, на которую он раньше уже нападал с ножом

50-летнего жителя села Красный Октябрь Белгородского района обвиняют в убийстве жены.
По версии следствия, 20 декабря мужчина вместе с супругой вместе распивали алкоголь. Они поссорились, и женщина стала обзывать и ругать мужа. Ему это не понравилось, он взял нож и ударил им жену в спину, задев оба лёгких. Она скончалась на месте. В пресс-службе СУ СК по Белгородской области отметили, что раньше мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за нападения на жену с ножом.
Уголовное дело передали для рассмотрения в суд. Обвиняемому грозит до 15 лет тюрьмы.
«Фонарь» раньше уже писал о семейном насилии. Адвокат, член рабочей группы по разработке федерального закона «О профилактике семейно-бытового насилия» Мари Давтян рассказала, что «мировая практика в области борьбы с насилием в семье доказала, что специальный закон о профилактике насилия в семье более эффективен, чем отдельные статьи уголовного, гражданского и административного законодательства». В конце января Госдума приняла закон о декриминализации домашних побоев. Незадолго до этого наш корреспондент изучила решения местных мировых судов по делам об избиении родственников и рассказала о некоторых из таких дел и понесённых наказаниях.