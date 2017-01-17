​Обвиняемого в убийстве пропавших в Старом Осколе девушек проверят на вменяемость в институте Сербского

Михаил Саплинов, обвиняемый в убийстве двух пропавших в Старом Осколе девушек, пройдёт психологическое обследование в институте Сербского. Об этом на пресс-конференции рассказал Денис Левченко, первый заместитель руководителя регионального управления Следственного комитета.
— Уголовное дело на данный момент находится в производстве. Оно очень непростое. Мы доказательства вины обвиняемых собираем по крупицам. Доказательств, подтверждающих причастность к совершению преступления, на наш взгляд, достаточно. Мы продолжаем работать и собирать дополнительные доказательства, потому что тела девушек до сих пор не обнаружены. Не могу сказать, что расследование приближается к завершению. Если говорить о психическом состоянии обвиняемого в момент совершения деяний, мы планируем его обследовать в условиях стационара в институте имени Сербского. Там самые квалифицированнее психиатры будут с ним работать и сообщат о его состоянии в период первого и второго убийства, — ответил на вопрос журналиста Денис Левченко.
Также сотрудник следственного управления СК по Белгородской области прокомментировал слухи о видео, которое обвиняемые якобы снимали во время преступления.
— На данной стадии расследования я не вправе комментировать и сообщать, какими доказательствами мы обладаем. Но я так скажу: поверьте мне, у нас есть бесспорные доказательства причастности данных лиц к преступлениям.
- Екатерина Кузьмина пропала в декабре 2014 года, а Наталья Малахова — 17 ноября 2016 года. Оба уголовных дела по факту их исчезновения объединили в одно дело. Двум подозреваемым в исчезновении девушек предъявили обвинения в убийстве и изнасиловании. Уголовные дела возбудили по факту безвестного исчезновения девушек.
- 25-летнего Михаила Саплинова обвиняют в убийстве двух лиц с целью сокрытия другого преступления, групповом изнасиловании и иных насильственных действиях сексуального характера по предварительному сговору, а 27-летнего Андрея Бобрышева — также в групповом изнасиловании и иных насильственных действиях сексуального характера по предварительному сговору, и укрывательстве особо тяжких преступлений. Саплинову грозит до 20 лет лишения свободы или даже пожизненное заключение, Бобрышеву — до 10 лет тюрьмы.
- Следователи опросили более 50 свидетелей и провели более 30 экспертиз. Напомним, что в воскресенье, 25 декабря, в Старом Осколе родители пропавших девушек провели митинг, приуроченный к годовщине исчезновения Екатерины Кузьминой. В начале декабря они побывали в студии ток-шоу «Пусть говорят», которое было посвящено поискам пропавших.