В Валуйском районе выбрали главу администрации

В Валуйском районе выбрали главу районной администрации. Им стал Алексей Дыбов, который в течение последних пяти лет занимал этот пост. Всего в голосовании участвовали два кандидата — Алексей Дыбов и генеральный директор ООО «АкваТерм» Сергей Меркулов. Они представили муниципальному совету свои программы развития района на ближайшие пять лет. В итоге все единогласно поддержали 56-летнего Алексея Дыбова.
— Убеждён, что ваши деловые качества, опыт руководителя, глубокое знание проблем района и ответственность в решении поставленных задач будут способствовать плодотворной работе, направленной на социально-экономическое развитие города и района, повышение благосостояния жителей, — поздравил вновь назначенного руководителя первый заместитель начальника департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области Андрей Миськов.
Справка «Фонаря»
Алексей Дыбов родился 30 марта 1961 года в селе Лесное Уколово Красненского района. Его карьера началась с должности фельдшера скорой помощи в Красненской районной больницы, где он проработал десять лет. Потом он был директором Красненского филиала БГМСФ «Здоровье», председателем правления акционерного общества «Лесное», замглавы района по социально-культурному развитию и с декабря 2008 года — главой администрации Красненского района, а в января 2012 года — главой Валуйского района.
За время работы Алексея Дыбовы награждали медалями «За заслуги перед Землей Белгородской» II степени, двумя медалями русской православной церкви «Святителя Иосафа, епископа Белгородского, чудотворца» II и I степени и одной юбилейной медалью «В память 1000-летия преставления равноапостольного великого князя Владимира», отраслевой медалью «За большой вклад в реализацию молодёжной политики в Белгородской области» и медалью «За активную гражданскую позицию и патриотизм».