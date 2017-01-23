В Белгороде назначили нового начальника департамента строительства и архитектуры

В понедельник, 23 января, мэр Белгорода Константин Полежаев назначил нового начальника департамента строительства и архитектуры. Им стал 36-летний Василий Голиков.
— Я уверен, что с вашим приходом в департаменте строительства лучше будут соблюдаться сроки исполнения поручений, будет больше креатива, и мы сможем сделать ещё больше, чем в предыдущие годы. Желаю вам успехов и всего самого доброго, — цитирует мэра Белгорода Константина Полежаева пресс-служба городской администрации.
Раньше исполняющим обязанности начальника департамента был Алексей Шабанов, совмещавший эту должность с руководством отделом реализации строительных программ.
Справка «Фонаря»
Василий Голиков окончил Московский государственный университет экономики, статистики информатики и Белгородскую государственную технологическую академию строительных материалов по специальности «Городское строительство и хозяйство», получил учёную степень кандидата технических наук. Раньше работал заместителем главного инженера — руководителем службы филиала ПАО «Квадра» — «Белгородская генерация».