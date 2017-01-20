​В Белгородском районе следствие установило подозреваемого в деле об убийстве в Дубовом

Следственное управление СК РФ по Белгородской области установило подозреваемого в деле об убийстве мужчины в Дубовом. Полицейские подозревают 43-летнего знакомого потерпевшего, который в день убийства отдыхал с ним в бане. Мужчины поругались, а позже подозреваемый якобы ударил хозяина дома ножом и топором.
— Установлено, что с вечера 17 января 2017 года компания из четырёх мужчин отдыхала в бане в домовладении потерпевшего. Около 5 утра 18 января двое из приятелей покинули дом, а между потерпевшим и оставшимся гостем произошёл конфликт, в ходе которого подозреваемый ножом и топором нанёс хозяину дома множественные раны. От полученных травм 46-летний мужчина скончался на месте происшествия, — пояснили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по области.
Следствие будет просить суд арестовать подозреваемого. У него изъяли все вещи, которые могут иметь отношение к делу, также он пройдёт судебно-медицинскую экспертизу.