​В Белгородском районе по факту убийства мужчины в Дубовом возбудили уголовное дело

Следственный отдел по Белгородскому району СК РФ возбудил уголовное дело по факту убийства мужчины в Дубовом. Напомним, что тело 46-летнего местного жителя нашли утром у одного из домов посёлка.
— По версии следствия, в ночь на 18 января 2017 года 46-летний хозяин дома с тремя знакомыми отдыхал в бане. Утром от него на единый номер экстренных служб поступил звонок с просьбой о помощи. До приезда правоохранителей мужчина скончался от множественных травм на теле, — пояснили в пресс-службе Следственного комитета.
Напомним, что ранее полицейские объявили план «Перехват» для поиска убийцы по горячим следам. Спустя несколько часов задержали мужчину 1973 года рождения, который возможно причастен к преступлению, однако, в последних сообщениях от полицейских его личность не фигурирует. Выдвинули ли ему обвинение — не известно.