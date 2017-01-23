В Белгородском зоопарке птицам сделали первые прививки от птичьего гриппа

За год существования сервиса «Мобильный гид» им воспользовались более 17 тысяч человек. В июле 2014 года на 32 исторических объектах в центре Белгорода появились специальные таблички и QR-коды, которые позволяют туристам и горожанам получить больше информации об истории памятников. Для этого достаточно воспользоваться приложением для считывания QR-кодов или позвонить по телефону +7 (4722) 78-58-31 и набрать код объекта. — Проект позволят сохранить память о Героях Великой Отечественной войны, о трагических событиях тех лет. И в условиях всё возрастающей популярности мобильных телефонов, особенно у молодёжи, проект позволяет не пропустить ни один памятник, познакомиться с историей прямо с телефона, — отмечает Вадим Бирюков, директор Белгородского филиала ПАО «ВымпелКом», одного из инициаторов «Мобильного гида». Сервис доступен клиентам всех сотовых операторов и даже пользователям фиксированной связи. Звонок на «Мобильный гид» тарифицируется согласно действующему тарифу абонента.Фото пресс-службы «Билайна» По информации Белгородского филиала ПАО «ВымпелКом», за год «Мобильный гидом» воспользовались более 17 тысяч человек. Белгородская прокуратура во время проверки установила, что мужчина в течение двух лет покупал за свои деньги препараты, которые полагались ему бесплатно. Департамент здравоохранения и социальной защиты Белгородской области должен выплатить инвалиду второй группы 56 403 рубля. Такое решение вынес Октябрьский районный суд на основании результатов проверки прокуратуры. Ведомство установило, что в 2012–2014 годах мужчина, страдающий болезнью Паркинсона, покупал выписанные ему лекарства за свой счёт. При этом противопаркинсонические лекарства входят в «Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов», утверждённый правительством России. По закону, неработающие инвалиды имеют право получать такие препараты бесплатно. На хозяина квартиры завели уголовное дело. В Вейделевском районе полицейские задержали 50-летнего местного жителя, который превратил свою квартиру в наркопритон. В притоне собирались наркоманы, готовили и употребляли наркотические вещества. Хозяин квартиры зарабатывал на этом деньги. Ранее судимый мужчина признался полицейским, что систематически предоставлял своё жилище наркоманам. На подозреваемого завели уголовное дело. За организацию и содержание притона ему может грозить до четырёх лет лишения свободы. Городская администрация выделила Зотеевым квартиру сроком на три года и деньги. Белгородской семье, дом которой сгорел в августе на День города, помогли волонтёры и городская администрация. Горожане собирали строительные материалы и деньги. На помощь приходили родственники, соседи, знакомые и незнакомые люди. А мэрия предоставила погорельцам трёхкомнатную квартиру сроком на три года и 100 тысяч рублей.Сейчас Зотеевы заново отстраивают дом. Пока же они переехали в предоставленное жильё, которое также помогли обустроить неравнодушные люди. Инвестиции область получит при условии улучшения инвестклимата и прогрессивного решения земельного вопроса. Агрохолдинг «Мираторг» в 2016 году намерен инвестировать в экономику Курской области 4 миллиарда рублей, если в регионе будут положительные изменения на инвестиционном рынке и в сельскохозяйственной сфере. Эти деньги компания направит на поддержку агропромышленных проектов области. Агрохолдинг работает на территории Курской области с 2010 года и за это время уже инвестировал в регион 11 миллиардов рублей, создал крупные растениеводческое и свиноводческое подразделения и планирует создать полную производственную цепочку от производства кормов до переработки мяса. — Расширение земельного банка на территории Курской области и площади обрабатываемых земель является важной задачей для компании на этот год. Земля должна работать и приносить государству отдачу в виде налогов, новых рабочих мест, высококачественной и доступной сельхозпродукции для потребителя, — рассказал генеральный директор «Мираторг-Белгород» Владимир Прохоров. На правах рекламы Следователи возбудили уголовное дело на 19-летнего молодого человека за склонение к употреблению запрещённых веществ. В Белгородской области следователи завели уголовное дело 19-летнего жителя Корочанского района. Молодого человека подозревают в склонении несовершеннолетнего к употреблению наркотиков. В пресс-службе следственного управления СК РФ по Белгородской области рассказали, что 17-летний студент техникума попал в больницу с отравлением наркотиками. Следователи выяснили, что подозреваемый гостил у своего друга в общежитии техникума и предложил ему покурить «травку». Дело уже направлено в суд. Горожане смогут погулять с экскурсоводом и нарисовать картину. В субботу, 25 июня, в Белгороде на Народном бульваре прочитают лекцию, посвящённую Международному дню дружбы и единения славян «Одна история, но разные культуры». Горожан приглашают также на прогулку с экскурсоводом Ириной Поповой. Гости арт-пространства на Народном бульваре смогут нарисовать собственную картину и посмотреть выставку работ учеников детской художественной школы.Место проведения — площадка перед Деловой библиотекой на Народном бульвар, 55а. Начало в 18:00. Евгений Савченко, как и в прошлые годы, голосует на избирательном участке в посёлке Дубовое. В воскресенье, 13 сентября, в единый день голосования губернатор Белгородской области тоже отдал свой голос за кандидатов в облдуму. Евгений Савченко, как и в прошлые годы, пришёл голосовать на участок № 253 в посёлке Дубовое Белгородского района.Опустив заполненный бюллетень в урну, глава региона пообщался с прессой. — Я считаю, что перед законодательным собранием нашей области стоят очень большие задачи — обеспечить стабильность, поступательное движение по пути социального, экономического прогресса, по построению солидарного общества нашего региона. Я очень благодарен тем, кто уже проголосовал, и тем, кто вообще принимает участие в выборах, — рассказал губернатор. «Фонарь» следит за ходом выборов в Белгородской области. Все подробности смотрите в нашей онлайн-трансляции. Монумент расположится на аллее Нобелевских лауреатов НИУ «БелГУ». В пятницу, 25 сентября, возле корпуса НИУ «БелГУ» по улице Студенческой откроют памятник поэту Иосифу Бродскому. Этот памятник завершит университетскую аллею лауреатов Нобелевской премии по литературе. В ушную раковину Бога, закрытую для шума дня, шепни всего четыре слога: - Прости меня.— Иосиф Бродский (@brodsky_joseph) 13 февраля 2015 Открытие монумента приурочено к празднованию 139-летия со дня образования университета.Напомним, что в предыдущие годы на площадке старого корпуса открыли памятники Ивану Бунину, Михаилу Шолохову, Александру Солженицыну и Борису Пастернаку. Все скульптурные композиции выполнены Анатолием Шишковым. Он же стал автором памятника Бродскому. Сотрудники управляющих компаний забирают деревья с площадок для крупногабаритного мусора во дворах многоквартирных домов. Пресс-служба городской администрации рассказала, что новогодние ёлки, которые белгородцы выбрасывают после праздников, идут на переработку.Жители выносят деревья на площадку для крупногабаритного мусора, откуда их на спецтехнике забирают сотрудники управляющих компаний. Дальше ёлки перевозят в село Стрелецкое и на специальной площадке перерабатывают в щепу. Туда же попадают деревья с организаций и предприятий Белгорода. Специалисты компании отмечают, что абоненты Tele2 стали чаще выбирать производителей бюджетных устройств. Альтернативный оператор мобильной связи Tele2 опубликовал рейтинг мобильных устройств, зарегистрированных в сети компании. За 2015 год доля смартфонов составила 40,9 процента от общего количества устройств. Самым популярным смартфоном среди белгородских абонентов компании стал Samsung Galaxy Star Plus. Далее в рейтинге идут устройства Apple iPhone 4S/4, Samsung Wave 525 и Samsung Galaxy Core 2 Duos.За прошлый год возросла доля планшетов — сейчас она составляет два процента. Самыми востребованными среди абонентов Tele2 стали планшеты Explay, Lenovo и Qumo. Они вошли в пятёрку самых популярных моделей и заняли долю в 24 процента от общего числа этих устройств в сети Tele2.В рейтинге операционных систем укрепила своё положение ОС Android, увеличив долю до 80,7 процента. Второе место у iOS (7,1 процента), третье место заняла ОС Windows Phone (5,2 процента), вытеснившая из тройки лидеров смартфоны на базе операционных систем Symbian и Bada. Одним из главных трендов прошлого года стало смещение предпочтений абонентов Tele2 в сторону производителей бюджетных устройств — Fly, Alcatel, Explay и Lenovo. Кроме того, специалисты компании отмечают рост популярности брендов Huawei и Keneksi, которые приблизились к топ-15 производителей мобильных устройств в сети Tele2.На правах рекламы Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. В Белгородской области на сотрудника ООО «Городское такси» завели уголовное дело за нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека. В августе 2016 года в посёлке Майский водитель ехал на повышенной скорости и сбил пешехода, который переходил дорогу. Мужчина умер на месте аварии. Водителю грозит до пяти лет лишения свободы. Кроме того, родственники погибшего подали иск о компенсации морального вреда в 2 миллиона рублей к «Городскому такси», так как мужчина находился при исполнении своих служебных обязанностей. Яна Головатых исчезла 31 марта и до сегодняшнего дня её местонахождение неизвестно. Фото пресс-службы УМВД по Белгородской области Отдел полиции № 2 Белгорода разыскивает 16-летнюю Яну Головатых. Девушка сбежала из областного социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних 31 марта. До сих пор её местонахождение неизвестно.В день исчезновения девушка была одета в чёрную куртку, камуфлированные брюки, серую шапку и чёрные ботинки. Всех, кому известно о местонахождении подростка, просят звонить по телефонам +7 (4722) 31-01-28, +7 (910) 320-87-53 или 02. Прошлый руководитель БГСС сложил свои полномочия в связи с началом работы в администрации Белгородского района. Заявки от кандидатов в председатели Белгородского городского союза студентов (БГСС) принимаются до 3 июня в управлении молодёжной политики (Белгород, Преображенская, 94 — прим. ред.).Желающие подают заявление, свою автобиографию, характеристику из учебного