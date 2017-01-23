В Белгородском зоопарке птицам сделали первые прививки от птичьего гриппа

В региональном управлении ветеринарии рассказали о том, как борются с возможным появлением в регионе случаев птичьего гриппа и проводят вакцинацию птиц. Начальник управления Алексей Хмыров пояснил, что в Белгородском зоопарке вакцинация птиц пройдёт в несколько этапов. Первыми вакцину получат птицы семейства куриных, а затем уже водоплавающие.
По его словам, птицу, которая пребывает из Воронежской и Ростовской областей, Краснодарского края, где были обнаружены очаги вируса, отслеживают на специальных пунктах.
— В других областях Черноземья очагов птичьего гриппа пока не обнаружили. Животные, которые едут без документов, изымаются. Очень важно привить птиц сейчас, потому что к перелёту у них уже сформируется иммунитет. На белгородских предприятиях среднемесячная посадка птиц составила 51 миллион птиц — их не будут вакцинировать, а проведут профилактику. Важно отделить домашнюю птицу от уличной, чтобы предотвратить распространение инфекции среди птиц, — сказал Алексей Хмыров.
Вакцинацию планируют провести в течение недели. Для этого ветеринары закупили 5 тысяч доз вакцины. Руководитель управления сказал, что привить свою птицу смогут и фермеры.
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После пресс-конференции сотрудники управления ветеринарии выехали в зоопарк, чтобы привить первых птиц. Первыми вакцинировали пару аистов, самца Эдгара и его подругу Патрисию, за ними вакцину от птичьего гриппа получили маленькая сова, пара беркутов и фазаны.
По словам заведующей секцией орнитологии Анны Константиновской, птицы должны прийти в себя после прививки и некоторое время будут пассивными. Директор зоопарка Николай Белов заявил, что прививки в любом случае — это стресс для животных, но они необходимы.
— В понедельник мы планируем начать вакцинацию водоплавающих птиц, которые живут на пруду. Вакцинировать птиц в пруду необходимо потому, что они контактируют с прилетающими птицами, которые могут переносить вирус птичьего гриппа и другие заболевания, — рассказал журналистам Николай Белов.