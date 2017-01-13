В Белгородской области ветеринары ужесточили контроль из-за вспышки птичьего гриппа в воронежском зоопарке

Управление ветеринарии по Белгородской области сообщает, что ужесточит контроль и примет меры, чтобы предотвратить распространение птичьего гриппа, вспышка которого зафиксирована в Воронежской области. Там в местном зоопарке начали умирать птицы, а потом выяснилось, что среди животных распространяется птичий грипп. Сейчас администрация зоопарка решила усыпить всех птиц из своей коллекции — 159 особей 44 видов.
В ведомстве сообщают, что в белгородских агрохолдингах ежемесячно содержится 52 миллиона голов домашней птицы. Ещё 2 миллиона живут в личных хозяйствах. Вместе это пятая часть от общероссийского поголовья птицы. Чтобы не допустить распространение вируса, ветеринары усилят мониторинг за местными агрохолдингами и птицей, которую ввозят из Воронежской области.
— Сегодня на границе с Воронежской областью у нас круглосуточно работает шесть ветеринарных постов. Они будут обращать пристальное внимание на всю ввозимую от соседей птицеводческую продукцию. Конечно, особое внимание мы уделим нашему замечательному зоопарку, так как птица там содержится в открытых вольерах, — пояснил Алексей Хмыров, начальник управления областной ветеринарии.