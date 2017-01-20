​Тест «Что я знаю о Белгородской области?». Как хорошо белгородцы отличают факты от вымысла

Краски можно будет купить перед фестивалем или заранее. В воскресенье, 17 июля, на центральной парковке торгово-развлекательного комплекса «МегаГРИНН» в третий раз пройдёт фестиваль красок «МегаХОЛИ». Вход на фестиваль свободный. Он начнётся в 17 часов. можно будет купить на месте или приобрести заранее в «МегаГРИННе». Международный шахматные турнир проведут 1 апреля. В пятницу, 1 апреля, заключенный исправительной колонии № 6 в Валуйках сыграет в шахматы с заключённым тюрьмы в Чикаго (США).— Шахматная партия начнётся в шесть вечера. Заключённого из колонии привезут в управлении ФСИН в Белгороде, где через интернет пройдёт игра, — рассказали в пресс-службе УФСИН по Белгородской области. В этот же день в онлайн-шахматном турнире будут участвовать заключённые из тюрем в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Астраханской, Саратовской, Челябинской, Нижегородской областей и Чувашии. Их соперниками станут заключенные тюрьмы в Чикаго — самой крупной в США, где содержатся более 10 тысяч человек. Об этом сообщает ТАСС. Справка «Фонаря»Первый шахматный турнир между заключенным тюрем в США и России прошёл в 2013 году по инициативе многократного чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова. В 2012 году Карпов дал сеанс игры заключённым чикагской тюрьмы. Организаторами Международного шахматного турнира выступают также ФСИН России, Федеральное бюро по тюрьмам США, представители тюрьмы Чикаго и Попечительский совет уголовно-исполнительной системы России. За право выйти в финал лиги боролись семь команд из разных городов. В понедельник, 19 ноября, в Центре молодёжных инициатив прошла полуфинальная игра Слобожанской лиги КВН. Несмотря на то, что в «восьмушке» и «четвертушке» никто не вылетал, московская команда Chemical Brothers добровольно снялась с гонки. В полуфинале за выход на главную игру сезона бились семь команд: «Во все тяжкие» (Санкт-Петербург), Non-stop (Тамбов), «Малыши-карандаши» (Донецк), «Минтай» (Киров), «Город снов» (Москва) и две белгородские команды — «Обгон запрещён» и «Сборная БГТУ». Команды сыграли три конкурса: приветствие, разминку и музыкальное домашнее задание. Пока зал хохотал, редакция «Фонаря» стенографировала самые смешные шутки.«Во все тяжкие», Санкт-ПетербургСтильная питерская команда всегда радует хорошим вокалом и нарастающими шутками.— Мы считаем, что нас по дороге в полуфинал не остановит никто!Выходит уборщица.— Куда по помытому?! Какой финал?! Я тут 20 лет в это время сцену мою!— Ну, извините, мы не знали, мы только приехали из Санкт-Петербурга.— О, из Питера? И Дворцовую площадь видели, да?— Видели.— Эти мосты разводные тоже видели?— Видели.— А «Медного всадника» видели?— Видели.— А то, что я тут помыла, не видели, да?!— Женщина, почему вы так с нами разговариваете? У нас, между прочим, у всех высшее экономическое образование!— О, я тоже закончила эконом!«Во все тяжкие» не прочь пошутить про национальности.— От меня девушка к русскому ушла. Ну как это называется?— Импортозамещение, братан!Команда уверенно чувствует себя на сцене и гармонично дурачится. Именно поэтому зрителей пробрали миниатюры «Реклама M&M`s в Советском союзе» и «Песня про непонятого гения», которые завязаны на абсурдном юморе. Приветствие завершили красивыми словами:— Вы посмотрите, какой в финале добрый зритель!— Какое замечательное жюри!— Какой симпатичный ведущий!— И всех нас сегодня объединила одна игра!— Игра под названием «Лесть».«Обгон запрещён», БелгородКоманда аграрного университета представила себя самой адекватной и подготовленной к игре.— Никита, где мы учимся?— Белгородский государственный аграрный университет имени Василия Яковлевича Горина.— Специальность?— Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции.— Курс?— 57 рублей 50 копеек!Бешеный юмор — конёк аграриев.— Люди, у меня локоть немцем стать хочет — он немеет.— Ну так успокой его!Экспрессивно кричит по-немецки и лупит локоть.— У меня тут такая проблема: я в армию ухожу.— Пешком?— Нет, не пешком.— А в чём тогда проблема?— Ты представляешь — я на целый год ухожу!— Так ты в армию пешком идёшь?— Да не пешком! С чего ты взяла?!— Ладно... а что ты там будешь делать?— Маршировать, ходить строевым шагом...— Пешком?— Да! Пешком! Я буду ходить пешкооом!— Чё ты сразу на меня орёшь-то?— Ну, не плачь... Хочешь, я за цветами схожу?— Пешком?— ДААА! ПЕШКОМ!Комбайнёр на последнем звонке.— Отдай колокольчик корове!— Ты кого коровой называешь?!Возвращение из армии.— Ну что, дорогая, ты меня дождалась? Конечно, дождалась, ведь я тебя связал!— Сволочь!Градский и маразм.— Выйду ночью в поле...— Вы в танцах!Жириновский и БДСМ.— Извините, но БДСМ уже занято.— Тогда давайте ЛДПР.Кабельное телевидение и миллиард каналов.— Алло, это кабельное телевидение «Миллиард каналов»? У меня пропал канал «Мы собираем рябину», что мне делать?Путана и нормативы.— Лейла, у тебя отличные показатели в этом месяце, завтра едешь на область.В третьем конкурсе — музыкальном домашнем задании — «Обгон запрещён» показал убойную рэп-команду.Non-stop, ТамбовТамбовская команда живёт в своём мире. Представления миниатюр зачастую звучат смешнее самих реприз: «Муж случайно выбросил любимые туфли своей жены и пытается выменять их у бомжей», «На эту встречу вы не пойдёте: у вас то, сё, работа, ещё что-то там... Вечер встречи выпускников».Юмор на грани сумасшествия белгородский зритель принял с удовольствием.Представьте: парень неудачно вытащил магнитолу.— Мужик, купи магнитолу, срочно надо! — и в эту секунду парня утянул провод от магнитолы, который остался в машине.Навзрыд приняли видеоролик про Маттью МакКонахи (он играет главного героя в фильме «Интерстеллар» — прим. ред.), который после долгого отсутствия посмотрел подборку событий в мире: здесь показали новостной репортаж, как давили 7 тонн сыра. МакКонахи плакал.«Город снов», МоскваМосквичи очень любят пластический юмор. Нужно просто немного фантазии, чтобы по названиям представить, что происходило на сцене во время миниатюр «Девушка на вечеринке пытается незаметно поправить бюстгальтер» и «Парень перепутал и надел чужие варежки» — варежки, кстати говоря, пришиты к резинке, которая вдета в курточку.Долгая абсурдная сценка вынудила зрителей истерично хихикать.Пункт приёма товара для Fix Price.— Давайте пройдёмся по накладной. Кола с надписью «Пепси»?— Здесь.— Левые палочки «Твикс»?— Здесь.— Пакет для пакетов?— Здесь.— Одноразовый гель для мытья одноразовой посуды?— Здесь.— Безвозвратный бумеранг?— Улетел.— Собачка, которая кивает головой?— Здесь.— Пустая шкатулка с «Поле чудес»?— В студии!— Соль не для ванн?— Поваренная, вот она.— Ложечка за маму?— Здесь.— Растаявший лёд?— Здесь.— Двусторонние игральные карты?— Есть.— Лента с надписью «Выпускник-2006»?— Вот здесь.— Ну что ж, по ходовым товарам прошлись, давайте теперь по ерунде всякой пройдёмся!Если в команде кто-то играет на баяне (или аккордеоне), это обязательно нужно представлять зрителям снова и снова. В этот раз показали мстительных бабушек и дедушек, весь день поющих у подъезда.Ходишь по дому вся в бигудях,Это наводит жуть.Но вдруг случилась в доме беда,Потеряла ты свой бигудь.А где бигудь, бигудь, бигудь, бигудь,бигудь, бигудь, бигудь, бигудь...«Минтай», КировКировские кавээнщики на предыдущих играх запомнились как очень смешные ребята, которым удаётся обходить темы ниже пояса и просто выезжать на отличных шутках и специфичной актёрской игре.— Представьте: человек поднимается на Эверест и вдруг резко срывается. Срывается и падает на землю! «Я сломал ногу!». И тут из раны идёт кровь! На запах крови собираются волки, он поджигает факел — «Ага, не возьмёте меня, волки позорные!» — прижигает рану факелом, и тут сверху прилетает огромный орёл, хватает его и уносит к себе в гнездо, бросает, мужик думает, что делать. Видит яйца, начинает их пить, снова прилетает орёл. Мужик бьёт орла, тот падает, переворачивается... Итак, представьте: этот мужик приходит домой.— Надо увольняться с этого «Дискавери»...Мужик пытается менялам продать ворованный айфон.— Документы есть?— Только ИНН с собой.— На телефон документы есть?— А вы чё, его за пивом отправлять будете?«Сборная БГТУ», БелгородСборная «Технолога» сделала приветствие из двух блоков: социальный и жестокий юмор. Ну, тонкая грань, понимаете.Хороший чиновник — он всегда хороший. Итак, представьте: хороший чиновник вызывает путану.— Ты чё так долго?— Так пробки на Ватутина.— Хммм... расширить дороги на Ватутина.— Есть мнение, что белгородские девушки падкие на голень.— Иначе как объяснить, что столько парней подворачивают джинсы? Технологии не стоят на месте.— Парниш, есть телефон позвонить?— Я именно сегодня его дома забыл!— Окей, Гугл!Звук ответа программы.— Белгородские травмпункты. Запоминай, чувырло!Грустно только то, что эту шутку мы видели в соцсетях пару месяцев назад.Случай в современной семье.— Дорогой, всё было так здорово! Погуляли по парку, поели сладкой ваты, целовались... А секс был просто ммм... А как у тебя выходные прошли?— А я гуся общипывал!Случай в неблагополучной семье.— Мама, я хочу собачку!— Так. Ешь, что дают!«Малыши-карандаши», ДонецкСамобытная донецкая команда выступала очень искренне. Иногда возникало ощущение, что они придумывают шутёшки прямо на сцене.— Мы за вами очень сильно соскучились. Вот смотрю в зал, и как мой щенок готов каждому личико пооблизывать. Дурная ассоциация, но так бы личную жизнь свою и наладил!Экзамен по экспромтамРазминку в этот раз сделали по-новому: каждая команда тянула билет с новостью, зачитывала её и предлагала соперникам придумать смешной комментарий.Новость № 1.Памятник рублю за 200 тысяч рублей поставят в Новосибирске и Барнауле.— А чё, всё, не верите уже? Похоронили заранее?— Это хорошо. Шо с дорогами?— И с каждым годом он будет становиться всё меньше и меньше...— А голубям всё равно, сколько он стоит!Новость № 2.В мужском журнале Playboy с 2016 года не будут печатать фото обнажённых женщин.— А где будут?!— Будут печатать только мужчин!— Пацаны, закупаемся, время есть ещё!Новость № 3.Леонид Слуцкий получит 1 миллион евро за выход нашей сборной на чемпионат Европы по футболу.— Но дочь ему пока не вернут.— Правда, получит он их памятниками в Барнауле!— Я ещё раз спрашиваю: а с дорогами шо?— Ггг, ну да, ггг.Новость № 4.Восемь игроков женской сборной Ирана по футболу оказались мужчинами.— А, вот кого в Playboy