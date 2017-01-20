Редакция «Фонаря» предлагает ответить на 18 вопросов, которые, возможно, откроют для вас какие-то новые факты о Белгородской области. Например, живёт ли в белгородском зоопарке жираф и какой максимальный выигрыш был у белгородца в телепрограмме «Кто хочет стать миллионером?».
Тест «Что я знаю о Белгородской области?». Как хорошо белгородцы отличают факты от вымысла
Во многом субъективный тест редакции «Фонаря» (по подборке фактов) о Белгородской области, благодаря которому вы можете проверить свои знания о регионе.
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