Староосколец вышел в финал турнира по смешанным единоборствам Fight Night Global [видео]

Староосколец Кирилл Сидельников прошёл в финал турнира по смешанным единоборствам Fight Night Global, который проходил в Москве. В полуфинале Кирилл дрался против дагестанца Магомедбага Агаева. Единогласным решением судей староосколец победил, хотя и пропустил в начале пару сильных ударов. Поддержать нашего спортсмена приехал Федор Емельяненко. Теперь Кирилл будет драться с Сергеем Павловичем за звание чемпиона Fight Night Global. Дата боя уточняется.
— Получился очень интересный бой. Ребята все три раунда подрались в стойке. В принципе, как я и ожидал... Считаю, что победа Сидельникова оказалась заслуженной. Кирилл больше наносил ударов и уходил с линии атаки, работая постоянно на ногах. Но и Бага тяжело попадал, если бы бил чаще, выиграл бы. Но повторюсь, Кирилл Сидельников победил заслуженно. Меня с ним ждет финальный поединок за звание чемпиона FIGHT NIGHTS GLOBAL. Да, действительно несколько лет назад я уже встречался с Сидельниковым, это было на турнире по боевому самбо, и я уступил. Но это спорт, бывают победы, бывают и поражения, — прокомментировал полуфинальный бой Сергей Павлович.