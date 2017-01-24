​В Валуйском районе полицейские задержали подозреваемого в краже ради водки

В Валуйском районе полицейские задержали бомжа, которого подозревают в краже двух овец. В полицию обратилась хозяйка животных, когда обнаружила, что они пропали из сарая. Сначала полицейские выяснили, что замок от сарая не взломан, а потом задержали подозреваемого мужчину. Ранее судимый бомж некоторое время жил у потерпевшей и присматривал за её животными. Потом, как установило следствие, он украл овец и обменял их в соседнем селе на водку.
— Из-за непреодолимого желания выпить, он похитил двух животных и в соседнем селе обменял их на алкоголь. Правоохранителям удалось изъять овец и вернуть законной владелице, — пояснили в пресс-службе облетанного УМВД.
За кражу мужчине грозит до двух лет тюрьмы.