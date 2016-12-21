В Белгородском районе мужчину подозревают в краже шубы у студентки

В Разумном полицейские задержали мужчину, которого подозревают в краже мутоновой шубы. Ранее судимый 30-летний житель посёлка выпил слишком много алкоголя и почувствовал себя плохо. Его доставили в больницу, где оказали помощь и отпустили домой. На выходе он украл мутоновую шубу за 20 тысяч рублей у студентки, которая проходила практику в больнице.
Девушка позвонила в полицию и сообщила о краже. Приехавшие на место происшествия полицейские осмотрели территорию больницы и нашли подозреваемого — он спал на украденной шубе в одном из теплоузлов.
— По факту кражи было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью второй статьи 158-й Уголовного Кодекса Российской Федерации. Санкция статьи — до 5 лет лишения свободы. Задержанный находится под подпиской о невыезде, — пояснили в пресс-службе УМВД по Белгородской области.