Белгородские пограничники задержали пятерых граждан Вьетнама, которые пытались незаконно перейти границу с Украиной. Нарушители сначала прилетели в Москву и Иркутск, а потом приехали в Белгород, чтобы в обход пограничных пунктов попасть на Украину.
Белгородские пограничники задержали пять вьетнамцев на границе с Украиной
Нарушители пытались нелегально пересечь границу.
Белгородские пограничники задержали пятерых граждан Вьетнама, которые пытались незаконно перейти границу с Украиной. Нарушители сначала прилетели в Москву и Иркутск, а потом приехали в Белгород, чтобы в обход пограничных пунктов попасть на Украину.
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