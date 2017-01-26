В Белгороде студенты и преподаватели сыграли в «Что? Где? Когда?» ко Дню студента

В среду, 25 января, активисты молодёжной организации «Новое поколение» Андрея Скоча провели специальную игру «Что? Где? Когда?», посвящённую Дню студента. За столом знатоков побывали команды преподавателей и студентов института управления НИУ «БелГУ».
Перед началом игры координатор БРОО «Новое поколение» и один из организаторов игры Дмитрий Тупейко посоветовал игрокам несколько вещей, которые должны были помочь им победить: «Сплочённая работа в команде — это самое главное. Нужно не бояться выдвигать различные версии, их должно быть как можно больше, тогда будет проще дойти до истины. Нужно немножко шире смотреть на вопросы и искать в нём же ответы».
Самое главное в «Что? Где? Когда?» — это вопросы. Команда преподавателей рассказала, что больше всего им запомнился вопрос о воде.
— Студент Литературного института защищал дипломную работу и читал «морские» стихи из своей книги. Выступая с критикой этих стихов, Михаил Светлов сказал: «От моря можно брать ясность, синеву, грозность. Но зачем же брать...» что? [правильный ответ: воду].
Студенты института управления, в свою очередь, отметили вопрос о докторах: «Персонаж одного сериала, поклонник научной фантастики, говоря о случавшихся в жизни потерях, упоминает одиннадцать ИХ. Его собеседник, пожилой мужчина, отвечает, что тоже пережил многих из НИХ. Назовите ИХ» [правильный ответ: доктора]. Господин ведущий пояснил знатокам и зрителям, что герой говорил об одиннадцати воплощениях Доктора Кто из одноимённого британского сериала, а его пожилой собеседник отвечал, что тоже пережил многих своих докторов.
Организаторы рассказали, как отбирали вопросы для специальной игры.
— Пакет вопросов отбирался очень тщательно. Мы прекрасно понимали, что это игроки не из тех команд, которые играют в эту игру постоянно и имеют уже большой опыт, поэтому мы отобрали как сложные, так и довольно простые вопросы, на которые знатоки смогли дать ответы, — пояснил активист «Нового поколения» Павел Черемисин.
В итоге обе команды проиграли зрителям с одинаковым счётом: 6:5. Игроки сказали, что для победы им не хватало собранности, внимательности, и также сказалось волнение.
— Во время игры аж мурашки бежали по коже — настолько игра была захватывающая. Волшебная атмосфера, много волнения было. Наша команда очень волновалась, даже когда нас представляли зрителям. Нам всё безумно понравилось. Спасибо большое организатором за такую игру, — поделилась замдекана по социально-воспитательной работе института управления Татьяна Стрельцова.
«При подготовке к игре я использовала свой жизненный опыт и смотрела телевизионные игры. У нас получилась не менее захватывающая игра, после которой эмоции у нашей команды просто зашкаливают. Заряд энергии и позитива мы получили на весь день», — добавила Анастасия Пупынина.