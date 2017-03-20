В Белгороде новый сезон «Что? Где? Когда?» начался с поражения знатоков

В субботу, 18 марта, в Белгороде открыли новый весенний сезон интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?».
— В прошлом году мы праздновали пятилетие клуба. Это уже 12-й сезон по счёту. Последние два сезона отбираются очень сильные команды. Игры ожидаются очень жаркие и оживлённые. От сезона к сезону возрастает качество вопросов, что не может не радовать, так как это даёт здоровую конкуренцию среди команд-участниц. В этом есть заслуга редактора белгородской лиги «Что? Где? Когда?» Дмитрия Богданова, — рассказывает руководитель проекта, активист «Нового поколения» Павел Черемисин.
В первой игре против команды зрителей сыграла команда Романа Ли. После восьми вопросов знатоки проиграли зрителям со счётом 2:6.
— Наша команда уже в пятый раз играет в местной телеверсии... Вчерашняя игра стоит особняком по сравнению с предыдущими. Так беспомощно мы давно себя не чувствовали. Два предыдущих раза мы проигрывали с ещё более крупным счётом 6-0, но только потому, что брали решающий раунд. В этот же раз шансов ответить на три вопроса у нас практически не было. Атмосфера для игры хорошая. В этом плане всё здорово. Организаторы молодцы, стараются. После такого поражения нужно прийти в себя, поэтому мы ещё не решили будем ли играть ещё, — рассказал капитан команды Роман Ли.
Лучшим игроком признали Сергея Бобриса, а лучшим вопросом, по мнению судей, стал вопрос Марии Решетняк о кофейне «Шоколадница»:
— Однажды князь Дитрихштейн решил начать день с горячего завтрака и без памяти влюбился в официантку. Чтобы увековечить свою историю любви, князь заказал красочный свадебный подарок. Так появилась знаменитая «она». Несколько лет назад «она» появилась и в Белгороде. Назовите её.
Организаторы приглашают белгородцев на вторую игру нового сезона. Она пройдёт в субботу, 25 марта, в 19:00 в штабе «Нового поколения» (проспект Богдана Хмельницкого, 133 В, офис 608 — прим. ред.).
— Зрители уже сейчас могут отправлять свои вопросы на почту chgk.bel@yandex.ru. Лучшие вопросы смогут попасть на игровой стол 25 марта, — поясняет Павел Черемисин.
К слову, этой весной проекту молодёжной организации «Новое поколение» Андрея Скоча исполнилось шесть лет — в первом сезоне весной 2011 года участвовали 20 команд.