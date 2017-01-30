​В региональном УМВД пообещали проверить сообщение о нападении на активиста «Скорой молодёжной помощи»

Мужчина рассказал, что подобрал наркотик около местного супермаркета. Полицейские задержали в посёлке Стрелецкое 41-летнего местного жителя, в карманах у которого лежали два свёртка с порошкообразным веществом. Вещество направили в лабораторию на исследование, в результате которого выяснилось, что изъятый порошок является героином.Задержанный мужчина рассказал полицейским, что нашёл пакеты возле местного супермаркета и собирался использовать по собственному усмотрению.На мужчину завели уголовное дело за незаконное хранение наркотических средств в значительном размере. По этой статье мужчине может грозить до трёх лет лишения свободы. Женщине с ребёнком несколько раз отказывали в предоставлении жилья, сообщая, что её очередь ещё не наступила. Белгородский районный суд признал обоснованными доводы женщины, которая требовала районную администрацию предоставить ей жильё вне очереди. Местная жительница относилась к числу сирот и не раз требовала у администрации обеспечить себя и её ребёнка жилплощадью. Местные власти ссылались на очередь, согласно которой женщина должна была получить жильё только в 2017–2018 годах, а также на отсутствие финансовой возможности заселить истицу. — Суд удовлетворил требования женщины и обязал администрацию района обеспечить её специализированным благоустроенным жилым помещением площадью, установленной законом — 33 квадратных метра, — сообщили в пресс-службе Белгородского районного суда. Администрация не согласилась с решением суда и подала аппеляцию. Однако, апелляционный суд оставил решение без изменений. Курасовский математик Александр Чупахин — единственный российский претендент на учительскую Нобелевскую премию. Учитель математики из Ивнянского района Белгородской области стал одним из 50 претендентов в конкурсе на получение премии лучшего учителя мира Global Teachers Prize. Преподаватель Курасовской средней школы Александр Чупахин будет соревноваться с представителями из 29 стран. В списке номинантов премии он единственный представитель России.Имена десяти финалистов станут известны в феврале 2016 года. Критерии отбора победителя — знания его учеников, использование инновационных программ, признание достижений конкурсанта учениками, коллегами, руководителями.— Мне предложили поучаствовать в конкурсе осенью в Санкт-Петербурге. У меня было собрано много материалов, и я решил отправить отчёты в Великобританию. Думаю, пусть там посмотрят на достижения наших учеников, — рассказал «Фонарю» Александр Чупахин. — Отправил материалы и забыл. А недели две назад пришло письмо из Великобритании. И сегодня ночью должны были огласить результаты, объявить, кто стал конкурсантом. Я завёл будильник на три часа ночи, а он не зазвенел. Утром мне кума говорит, тебя же с пяти утра по телевизору показывают.Александр говорит, что это известие об участие в конкурсе стало для него неожиданностью. — Первое волнение уже прошло. Сейчас чувствую радость, даже не надеялся стать конкурсантом. Ведь было 8 тысяч участников из 148 стран! Близкие очень рады за меня. Дочь и сын в восторге. Тем более, дочь учится в университете и собирается также стать учителем математики.Александр Чупахин не однажды побеждал в различных конкурсах, получил премию «Почётный работник общего образования Российской Федерации» в 2011 году. В школе он работает уже 21 год. Ученики Чупахина побеждают в олимпиадах и поступают в университеты на профильные специальности.Справка «Фонаря»Конкурс на вручение премии лучшему учителю Global Teachers Prize — своеобразная Нобелевская премия для школьных учителей. Премию утвердил международный благотворительный фонд Varkey Foundation, а основал предприниматель из Дубая Санни Варки. Его компания управляет более чем 120 школами в Европе, Китае, на Ближнем Востоке, в Индии и Африке. В 2016 году в состав жюри премии вошли американский актёр Кевин Спейси, заместитель директора фонда Билла и Мелинды Гейтс Карина Вонг, профессор экономики и специальный советник ООН Джеффри Сакс и пловец Льюис Пью. Полицейские изъяли похищенный товар. В Белгородском районе завели уголовное дело на двух ранее судимых похитителей за кражу продуктов из гипермаркета. Мужчины хотели унести с собой 10 банок кофе и 20 плиток шоколада общей стоимостью около 5 тысяч рублей. Они попытались пронести похищенное через неработающую кассу, но их заметил сотрудник службы безопасности. На выходе грабителей задержали полицейские. На допросе мужчины признались, что хотели обменять украденное на алкоголь.По факту кражи, совершённой по предварительному сговору, на мужчин завели уголовное дело. Кофе и шоколад полиция изъяла. Комиссия по проведению конкурса определилась с председателем и сроками приёма документов от соискателей. Комиссия по проведению конкурса по выборам мэра Белгорода определила даты приёма документов от соискателей. Желающие должны будут предоставить их в период с 19 октября по 5 ноября. Документы принимают в мэрии по будням в кабинете № 104 с 9:00 до 18:00.Председателем комиссии по выборам мэра стал депутат горсовета, председатель постоянной депутатской комиссии по вопросам законности и развития местного самоуправления Михаил Бажинов. Заместителем председателям выбрали начальника управления массовых коммуникаций и общественных отношений департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области Игоря Лазарева. Напомним, конкурс проходит в два этапа — на первом комиссия оценивает документы, поданные соискателями, на втором — кандидаты должны защитить свои программы социально-экономического развития города. Комиссии должна 6 ноября объявить имена не менее двух кандидатов. На сессии горсовета 17 ноября депутаты должны будут выбрать из них нового главу администрации Белгорода. Сергей Боженов, ушедший в отставку с поста мэра 7 октября, сейчас занимает пост заместителя губернатора — начальника департамента образования Белгородской области. Партия «Гражданская платформа» объявила, что выдвинет на конкурс предпринимателя Андрея Маликова. Он после неудачных для себя и партии выборов в облдуму покинул Совет депутатов. Компания-проектировщик дворца спорта изменила дизайн фасада задания и готовится к государственной экспертизе проекта. В Белгороде на улице Щорса на месте строительства арены «Белогорье» начались подготовительные работы. Там перешли к сносу конструкций на стадионе рядом со спортивной школой. О том, на какой стадии сейчас находится проектирование арены «Белогорье», «Фонарю» рассказал исполнительный директор проектно-строительной компании «БелЭнергоСтрой» Константин Тетерин. Напомним, именно эта компания стала генеральным проектировщиком нового дворца спорта. — Проект арены уже проходит государственную экспертизу. Сейчас, чтобы не терять время, мы приступили к выполнению рабочей документации, именно этого от нас ждут строители. Позади — испытания грунтов, свай и тому подобные изыскания, выполненные совместно с заказчиком и необходимые для привязки объекта к новой площадке. — То, что место расположения арены менялось трижды, как-то повлияло на проект? — Внутренняя «начинка» объекта остаётся прежней и соответствует самым современным требованиям — арена будет многофункциональной, здесь смогут разместиться 10 тысяч зрителей, смогут проводить концерты и зрелищные мероприятия. Естественно, с переменой места расположения изменился фасад — он будет максимально вписан в существующую архитектуру района. Концепция фасада утверждена на техническом совете. Причём на рассмотрение было подготовлено и обсуждалось шесть различных вариантов. — А можно сейчас вести речь о сроках, в которые проект будет реализовываться? — Скажу, что государственную экспертизу необходимо пройти к 10 октября. Есть понимание процесса реализации объекта, сроки очень сжатые, и они зависят от финансирования. Геннадий Шипулин рассказал «Фонарю», что большую часть финансирования строительства возьмёт на себя «Металлоинвест». — Финансирование из федерального бюджета подтвердил министр спорта РФ Виталий Мутко на встрече с участием губернатора области Евгения Савченко, начальника областного управления физической культуры и спорта Олега Сердюкова и меня. На этой встрече был представлен проект строительства арены, который согласован и подписан министром, — пояснил Геннадий Шипулин. По словам руководителя управления архитектуры и градостроительства Белгородской области, в регионе есть инвесторы, которые могут поддержать возведения аквапарка в Белгороде. Начальник регионального управления архитектуры и градостроительства Виталий Перцев ответил на вопрос зрителя телепередачи «Знающие люди» ТРК «Мир Белогорья» о будущем Супруновки — района, в котором расположен действующий зоопарк Белгорода. Главный архитектор области пояснил, что этот район депрессивен из-за близости к железной дороге. — В генеральном плане Белгорода этот район предусмотрен для реконструкции. Но пока у нас нет инвестора, — пояснил Перцев.По поводу территории зоопарка, который будет действовать до мая 2016 года, чиновник заявил, что на его месте «идеальным был бы аквапарк». — На этом месте хотелось бы увидеть очень востребованный объект парковой зоны. Аквапарк — это идеальный (вариант — прим. ред.). Хорошо было бы, чтобы аквапарк застраивали наши спонсоры, и, по моим сведениям, у администрации города тоже (подобный подход — прим. ред.).По мнению Перцева, в области есть подходящие инвесторы, способные заняться возведением аквапарка в Белгороде. В акции участвовало около 100 человек. В Старом Осколе прошёл митинг, который организовали родители пропавших Екатерины Кузьминой и Натальи Малаховой. Цель акции — привлечь внимание к бесследному исчезновению двух девушек. Фото Евгении ГребеникНапомним, что Екатерина Кузьмина пропала в декабре 2014 года, а Наталья Малахова — 17 ноября этого года. Оба уголовных дела по факту их исчезновения объединили в одно дело. 25-летнего Михаила Саплинова обвиняют в убийстве двух лиц с целью сокрытия другого преступления, групповом изнасиловании и иных насильственных действиях сексуального характера по предварительному сговору, а 27-летнего Андрея Бобрышева — также в групповом изнасиловании и иных насильственных действиях сексуального характера по предварительному сговору, а также укрывательстве особо тяжких преступлений. Саплинову грозит до 20 лет лишения свободы или даже пожизненное заключение, Бобрышеву — до 10 лет