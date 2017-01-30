​В региональном УМВД пообещали проверить сообщение о нападении на активиста «Скорой молодёжной помощи»

В пресс-службе УМВД по Белгородской области сообщили, что отправили руководству ведомства информацию о нападении на активиста организации «Скорая молодёжная помощь» в Яковлевском районе. Сообщение об этом инциденте на своих страницах в соцсетях опубликовал руководитель организации Антон Андросов.
По его словам, в пятницу, 27 января, активисты СМП занимались «контрольной закупкой»: искали в магазинах простроченные продукты и другие нарушения. В одном из сельских магазинов рядом с Дмитриевским сельскохозяйственным техникумом общественники увидели холодильники с пивом. По закону, магазин, продающий алкогольную продукцию, должен находиться минимум на расстоянии 50 метров от любого образовательного учреждения.
— Как пояснил хозяин магазина, пиво они продавали в праздничные и выходные дни, когда студентов не было на территории техникума. При этом, там же есть общежитие, где постоянно живут студенты. Сам техникум судится с магазином, так как он находится на территории учебного заведения. Полицейские уже составляли административный протокол за продажу алкоголя в этом магазине. Но в этот раз, когда мы их вызвали, они долго ничего не делали, даже когда активистов выталкивали из магазина его сотрудники, — рассказал «Фонарю» Антон Андросов.
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В понедельник, 30 января, у себя на странице во «ВКонтакте» Андросов написал, что на активиста, который ходил в рейд, напал пьяный молодой человек. В телефонном разговоре руководитель органиации объяснил, что инцидент произошёл в общежитии при техникуме, где живёт и учится потерпевший.
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Лидер «Скорой молодёжной помощи» заявил, что собирается требовать от полицейских возбуждения уголовного дела по статье 277-й УК РФ «Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля», за которое грозит вплоть до пожизненного заключения.