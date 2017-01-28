В Белгороде задержали водителя автобуса, подозреваемого в смертельном ДТП

В пятницу, 27 января, в Белгороде автоинспекторы задержали 54-летнего мужчину, которого подозревают в ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщила пресс-служба управления ГИБДД по Белгородской области.
Напомним, что ДТП произошло в четверг, 26 января, в селе Репное Белгородского района. Водитель автобуса сбил 74-летнюю пенсионерку и скрылся с места происшествия, а женщина от полученных травм умерла на месте. Найти подозреваемого удалось благодаря ориентировке, которую дал один из очевидцев ДТП. Для этого автоинспекторы осмотрели несколько десятков автобусов ПАЗ, подходивших под описание.
Сейчас подозреваемого передали следователям. По факту ДТП возбудили уголовное дело за нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека. Водителю грозит до пяти лет тюрьмы с последующим запретом занимать определённые должности на срок до трёх лет.