В Белгороде задержали водителя автобуса, подозреваемого в смертельном ДТП

За сутки в регионе в шести авариях девять человек получили травмы. В понедельник, 12 декабря, в Белгородской области произошли шесть ДТП, в которых пострадали девять человек и одна женщина-пешеход погибла. Вечером на трассе «Белгород — Шебекино — Волоконовка» водитель на ВАЗ-2106 сбил 64-летнюю женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте. Она умерла на месте аварии. В Новооскольском районе 60-летний водитель на Toyota Corolla выехал на встречку и столкнулся с ВАЗ-2107, за рулём которого был 36-летний мужчина. В «семёрки» были также два ребёнка и 44-летний пассажир. Водитель машины и его пассажиры госпитализированы в Новооскольскую районную больницу. Ответить на вопросы можно на сайте Министерства внутренних дел России до 31 июля. На сайте МВД России белгородцы могут ответить на вопросы об уровне защищённости от преступлений против имущества, здоровья и жизни и о том, насколько заметны изменения в работе полиции. Помимо этого, они могут высказать своё мнение о том, как относятся к интернет-опросам и опросам с помощью мобильных приложений. Принять участие в оценке деятельности полицейских можно до 31 июля. С одной стороны, СМИ, пишущие про «раскол» общества из-за трагедии в белгородской больнице, очевидно нагнетают обстановку — с другой, «жареный» заголовок вполне актуален. Эта тема заслужила безусловный № 1 на минувшей неделе и не звучала разве что… да нет, звучала везде. Первый «Что это было?» 2016 года об этом и многом другом, что могло пройти мимо вас из-за жарких споров. Поехали. Народный сход в память о погибшем в больнице Евгении Вахтине, фото fonat.tv— всех, кто ругает судей с трибун, а сами в глубине души завидуют им, белгородская Федерация футбола приглашает к себе на курсы. С 13 января по 9 апреля здесь будут проводиться занятия с будущими футбольными арбитрами — обучение бесплатное. Надо лишь иметь возраст от 16 до 40 лет, обладать достаточной физической подготовкой и не иметь болезней.— новая возможность улететь в Санкт-Петербург появилась у белгородцев на минувшей неделе. Рейсы в Северную столицу открыла авиакомпания «Комиавиатранс»: с 1 февраля она будет летать по понедельникам и средам туда и обратно, вылет из Санкт-Петербурга в 8:20, из Белгорода — в 10:55. Время в пути составит менее двух часов, цена — более 6 тысяч рублей в одну сторону.— 12 января Следственный комитет вышел с новой сводкой про хирурга Зелендинова — действия бывшего врача переквалифицировали на более тяжкую статью УК, срок по которой составляет до 15 лет лишения свободы. На суде, состоявшемся в тот же день, следователь предъявил Зелендинову обвинение по статье 111 части 4 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего) и попросил суд заключить бывшего врача под стражу. Также он рассказал об административных правонарушениях, которые допускал хирург в прошлом, — адвокат Зелендинова в ответ заявил, что они не могут свидетельствовать о преступном характере подзащитного, и попросил суд ограничиться для хирурга подпиской о невыезде. Однако судья прогнозируемо арестовал Зелендинова до 29 февраля.— пока суд да дело, в больнице № 2 Белгорода случилось ещё одно ЧП — из окна урологического отделения выпал 85-летний дедушка. Следствие проводит проверку по данному факту, однако по неофициальной версии известно, что погибший не выдержал смерти своей супруги, которая скончалась за несколько дней до этого. Также выяснилось, что мужчина был довольно известным «тавровским дедом», который гадал для белгородцев на картах Таро.— 13 января белгородские журналисты отмечали свой профессиональный праздник — День печати. По этому случаю в областном центре устроили первый региональный «Бал прессы», собрав в актовом зале БГИИК «лучших из лучших» корреспондентов и главредов со всей Белгородчины. За несколько часов до этого на «БелПрессе» вышел занимательный текст про прошлое местных газет. Как оказалось, намного более разнообразных, чем нынешние.Глава региона общается с сотрудником Центра обработки вызовов, fonar.tv— зоопарк в Сосновке становится всё более похожим на зверинец. Журналисты рассказали о животных, которых уже успели перевезти сюда — в основном, это мелкие представители фауны, а вот с их более крупными собратьями придётся посложнее. Для их транспортировки Белгород будет обращаться за помощью к московским коллегам, чтобы они помогли безопасно обездвижить медведей, верблюдов, хищников и тех, кто совершенно не приручён. Открытие зоопарка намечено на июнь.— белгородские власти анонсировали изменения в правилах платной парковки. С 30 января бесплатно занимать место можно будет лишь полчаса — после этого извольте платить 30 рублей за час. А уже в марте в городе появятся новые платные парковки.— жители домов возле кольца «честному гаишнику» на пересечении Губкина и Ватутина выдвинули требования по обустройству пешеходного перехода, остановки, ливневой канализации и реконструкции самого кольца. В противном случае они обещают перекрыть дорогу автомобилю губернатора, который ежедневно проезжает по этому участку дороги на работу. Об этом они рассказали члену Общественного совета при УМВД по Белгородской области Леониду Каплию, с которым встречались накануне — они пообещали собрать 3 тысячи подписей под требованиями и ждать представителя губернатора для решения вопросов. В новый детсад смогут отдать своих детей сотрудники больницы. — До конца 2015 года в областной клинической больнице святителя Иоасафа появится детский сад на 75 мест для детей сотрудников медучреждения, — сообщает «БелПресса».Двухэтажный детский сад будет «стоить» около 27 миллионов рублей — такая сумма указана на сайте госзакупок. Площадь здания составит 1 371 квадратных метров. Презентация проекта пройдёт на праздновании дня рождения организации «Синяя птица», которая помогает детям с аутизмом. 31 июля в Белгороде на летней площадке «Тропикано» свой первый день рождения отметит детская общественная организация «Синяя птица». Она помогает детям с расстройствами аутистического спектра. На празднике будут работать аниматоры, здесь можно будет поучаствовать в мастер-классах, активных играх, сделать себе аквагрим или узнать новое на творческих занятиях. Кроме того, организаторы обещают шоу мыльных пузырей, концерт карильонной музыки, фаер-шоу и выступления подопечных «Синей птицы».— «Синяя птица» работает для детей и ради детей, поэтому праздник будет детским. Мы впервые презентуем наш новый проект «Добрые блокноты», который уже получил информационную поддержку киностудии «Союзмультфильм». На основе рисунков Ильи Гришина, одного из детей «Синей птицы», который замечательно рисует героев «Союзмультфильма», мы создали блокноты. Мы будем дарить их за пожертвования, которые пойдут на организацию центра, где смогут получить бесплатную комплексную помощь в развитии, социализации и становлении детей с расстройством аутистического спектра и другими ментальными нарушениями, а также улучшении качества жизни особых детей и их родителей, — рассказали организаторы.Справка «Фонаря»Белгородская региональная общественная организация «Синяя птица» помогает детям с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями и их семьям в регионе. «Синяя птица» была создана 9 июня 2015 года группой родителей, которые воспитывают особых детей. 85-летняя женщина вынуждена была пожаловаться в прокуратуру на бездействие Фонда социального страхования. 85-летняя ветеран Великой Отечественной войны смогла добиться получения технических средств реабилитации только после решения Свердловского районного суда. С иском в суд обратился губкинский городской прокурор после жалобы женщины. В пресс-службе ведомства пояснили, что женщине-инвалиду полагалось 1080 специальных подгузников в год, которые ей должен был предоставлять Фонд социального страхования. До 2014 года она частично получала положенные ей средства реабилитации, позже фонд перестал исполнять свои обязательства. — После решения суда Фонд социального страхования выполнил свои обязательства в полном объёме, — сообщили в пресс-службе прокуратуры. Занятие в парке Победы в ближайшую субботу проведёт мастер спорта по спортивной акробатике Антон Веретенников. Первую в этом году общегородскую утреннюю зарядку перенесли из-за плохой погоды. Она должна была состояться 2 апреля. Теперь открытие сезона обещгородских зарядок в парке Победы назначено на субботу, 9 апреля. Как сообщалось ранее, зарядку проведёт штангист и мастер спорта по спортивной акробатике Антон Веретенников. Начало в 10:00. Прийти на заряд