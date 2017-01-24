​В Яковлевском районе активисты ОНФ добиваются восстановления транспортного сообщения для жителей нескольких сёл

В Яковлевском районе из-за проблем с общественным транспортом местные жители четырёх сёл не могут добраться до ближайшего посёлка и райцентра. В сёлах Локня, Мощёное, Старая и Новая Глинки проживает около тысячи человек. Они обратились к активистам Общероссийского народного фронта с просьбой помочь решить проблему.



Фото пресс-службы Белгородского отделения ОНФ

По словам обратившихся, раньше между сёлами ходил автобус, который принадлежит частному перевозчику. Сначала автобус ходил ежедневно, а потом по определённым дням. Помимо этого он часто ломался из-за чего мог вообще не выехать на маршрут.

— Расстояние от самого отдалённого села Локня до Томаровки — 16 километров, до Строителя или Белгорода – около 40 километров. Население этих сёл в массе своей — люди пенсионного возраста. Далеко не в каждой семье есть личный автомобиль. Как людям покупать лекарства или продукты, ведь ассортимент сельских магазинов не отличается большим разнообразием? Мы направили обращение главе Яковлевского района и руководителю департамента строительства и транспорта Белгородской области с просьбой обеспечить регулярное транспортное сообщение с этими сёлами, — рассказывает Владимир Родионов, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Белгородской области.

Фото пресс-службы Белгородского отделения ОНФ

Позже к проблеме подключилась администрация района и представители перевозчика. Автобус пообещали отремонтировать и поставить на маршрут, который изменят по желанию пенсионеров.