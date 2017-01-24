На месте городского роддома построят новый жилой комплекс. В Белгороде на улице Некрасова, где располагался старый городской роддом, появится новый жилой комплекс. Об этом рассказала начальник управления архитектуры и градостроительства администрации города Белгорода Галина Горожанкина. Роддом на Некрасова разбирают. Эх! А ведь я там родилась) pic.twitter.com/adJ8s3nbP1— Mary Ann (@Oreshka) 21 августа 2016 г. Сейчас роддом сносят. Это место, по информации пресс-службы мэрии, относится «к территориям реинноваций, что предполагает возрождение, изменение функционала и придание ему нового статуса». — Участок на улице Некрасова, где ранее располагалось здание городского роддома, рассматривался нами для вовлечения его заново в хозяйственную деятельность. В процессе принятия решения мы проанализировали близлежащую территорию и сделали выводы о том, что этот район начинает постепенно оживать и приобретать совершенно другой вид, другой формат и качество среды, — заявила Галина Горожанкина. В этом микрорайоне проводят капитальный ремонт старых домов, строят новый торговый центр и благоустраивают дворы. В новый жилой комплекс войдут три дома, общая площадь которых составит 15 тысяч квадратных метров. Мэрия планирует разместить на нижних этажах домов магазины, детский садик и другие социальные объекты. Рядом с ними разместят 433 парковочных места, в том числе в двух подземных паркингах. На крыше паркингов разместят игровые площадки и парковки.
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​В Яковлевском районе активисты ОНФ добиваются восстановления транспортного сообщения для жителей нескольких сёл

По информации пресс-службы организации, около тысячи человек не могут купить себе продукты и лекарства.

В Яковлевском районе из-за проблем с общественным транспортом местные жители четырёх сёл не могут добраться до ближайшего посёлка и райцентра. В сёлах Локня, Мощёное, Старая и Новая Глинки проживает около тысячи человек. Они обратились к активистам Общероссийского народного фронта с просьбой помочь решить проблему.

Фото пресс-службы Белгородского отделения ОНФ

По словам обратившихся, раньше между сёлами ходил автобус, который принадлежит частному перевозчику. Сначала автобус ходил ежедневно, а потом по определённым дням. Помимо этого он часто ломался из-за чего мог вообще не выехать на маршрут.

— Расстояние от самого отдалённого села Локня до Томаровки — 16 километров, до Строителя или Белгорода – около 40 километров. Население этих сёл в массе своей — люди пенсионного возраста. Далеко не в каждой семье есть личный автомобиль. Как людям покупать лекарства или продукты, ведь ассортимент сельских магазинов не отличается большим разнообразием? Мы направили обращение главе Яковлевского района и руководителю департамента строительства и транспорта Белгородской области с просьбой обеспечить регулярное транспортное сообщение с этими сёлами, — рассказывает Владимир Родионов, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Белгородской области.

Фото пресс-службы Белгородского отделения ОНФ

Позже к проблеме подключилась администрация района и представители перевозчика. Автобус пообещали отремонтировать и поставить на маршрут, который изменят по желанию пенсионеров.

Дмитрий Голуцкий

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#Яковлевский район #Общероссийский народный фронт #пенсионеры #общественный транспорт #ОНФ
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