​В Белгороде мужчину подозревают в нападении на семью экс-депутата белгородского горсовета

В Белгороде УМВД подтвердило факт возбуждения уголовного дела на мужчину, которого подозревают в нападении якобы на семью Андрея Маликова, экс-депутата белгородского горсовета от партии «Гражданская платформа». Ранее в интернете появилось сообщение, где знакомый депутата рассказывает о случившемся. В своих комментариях полицейские не называют фамилии участников инцидента, но журналисты связывают дело именно с семьёй депутата.
– 30 января в районе девяти вечера в отдел №1 полиции Белгорода поступил звонок от жителя дома на улице Мокроусова о конфликте с соседом. Позже в отдел полиции позвонила супруга звонившего ранее мужчины. Она попросила провести проверку в отношении мужчины, который, по её словам, угрожал ей и её дочери во дворе дома предметом, похожим на нож, — комментировал Алексей Гончарук сетевому изданию Go31.ru.
По информации полицейских, после звонков в отдел полиции на место выехали сотрудники патрульно-постовой службы и задержали мужчину 87-года рождения. У него изъяли предмет похожий на нож. Мужчина сознался в содеянном и на него составили административный протокол за мелкое хулиганство. Теперь, когда на него завели уголовное дело по статье 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», ему грозит до двух лет тюрьмы.