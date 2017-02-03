​​В Белгородской области двух полицейских обвиняют в избиении задержанного

Следственное управление СК
РФ по Белгородской области сообщило о
возбуждении уголовного дела на двух
сотрудников районного отдела полиции
в Прохоровке. По версии следствия, в
ноябре 2016 года полицейские напали на
задержанного в служебном кабинете.
Потерпевшему нанесли около 50 ударов по
разным частям тела, а затем надели
наручники и насильно влили в рот алкоголь.
Уголовное дело возбуждено по статье
«Превышение должностных полномочий с
применением насилия». Санкция статьи
предполагает лишение свободы на срок
от трёх до десяти лет.
В пресс-службе УМВД по Белгородской области рассказали, что причастность полицейских к преступлению установил отдел собственной безопасности ведомства. Если вина полицейских подтвердится, их уволят из правоохранительных органов.