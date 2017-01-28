Место, где спит «бронированный кулак». Как в Прохоровском районе открывали музей бронетанковой техники

В пятницу, 27 января, в Прохоровском районе открыли музей бронетанковой техники. На открытие приехал губернатор Евгений Савченко и советник Министра культуры РФ Михаил Мягков.
Официально сделать музей решили в июле 2014 года. Тогда эту идею поддержал президент Владимир Путин (подробнее об истории строительства, экспонатах и особенностях музея можно почитать в нашем обзоре — прим. ред.). Всего на строительство потратили около 320 миллионов рублей. Половину этих денег выделил федеральный бюджет, остальное заплатила область. Сам музей стал частью музея-заповедника «Прохоровское поле», где уже есть музей «Третье ратное поле России», культурно-исторический центр «Прохоровское поле», танкодром и Звонница.
— Сегодня мы с вами в очередной раз являемся свидетелями и участниками очень важного исторического события. Вводится ещё один музейный комплекс, который очень органично вписывается в общий ансамбль Прохоровского мемориала. Конечно же, этот музей является символом величия русского оружия. Он посвящён нашим солдатам, нашим инженерам, всем, кто трудился в тылу врага, кто ковал победу, — сказал на открытии музея Евгений Савченко.
Общая
площадь нового музея составила около 3 тысяч квадратных метров. Он разделён на
четыре выставочных зала, в которых поэтапно рассказывают историю танкостроения
начиная со «Средневековья» и заканчивая макетами современной военной техники (к слову, «Ростелеком» проложил от узла доступа до музея волоконно-оптиче
— Это первое моё большое здание, которое я проектировала от начала и до конца: рисовала все эскизы, потом их согласовывала и вела стройку. Мы проектировали интерьер музея и его экспозицию вместе, потому что очень важно пространство, в котором существуют экспонаты. У нас есть анимированные тени, датчики движения, объёмное видео. Мы наконец собрали большой макет нашего танка «Т-34» и сделали на него проекцию с анимацией. Также у нас хорошие аудиогиды, которые синхронизированы с контентом, а вся экскурсия может проходить на русском и английском языке. Есть аудиометки: посетитель подходит, кликает на аудиогид и начинается рассказ, — объясняет Юлия Алюшина, художник-экспозиционер.
На открытие музея приехал Михаил Мягков, советник Министра культуры РФ и директор Российского военно-исторического общества. Предполагалось, что на открытие приедет и сам Владимир Мединский, но вместо себя он прислал Мягкова. Само же Российское военно-историческое общество на протяжении всего строительства музея помогало консультациями и идеологически поддерживало проект.
— Сегодня мы часто можем слышать, что если в будущем будет война, то это не будет горящая фаза, либо она будет очень короткая… Может, это будут информационные войны, психологические, компьютерные. Говорят это, как правило, те люди, которые сегодня планомерно устанавливают своё господство над большей территорией планеты. Я имею ввиду Соединённые Штаты Америки и НАТО. Да, мировой опыт показывает, что следующие войны не бывают полным повторением предыдущих. Но кто сказал, что если на нас нападёт агрессор, то не будут стрелять танки, летать самолеты, не будут выбрасываться десанты в тыл противника?! В конце концов, если враг нападёт на нас, то разбить его можно будет, только если мы разобьём его главные сухопутные силы. А сделать это можно только с помощью бронированного кулака. И здесь опыт Великой Отечественной войны нам как никогда пригодится, — сказал на официальном открытии музея Михаил Мягков.