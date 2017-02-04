​В Белгороде начали принимать заявки на обучение школьников в технопарке «Кванториум»

В Белгороде начали принимать документы на обучение школьников в технопарке «Кванториум». «Кванториум» — это проект в сфере дополнительного образования детей от 9 лет, который должен помочь школьникам определиться с будущей профессией и выбрать сферы научных интересов.
Технопарк включает в себя несколько направлений: IT-квантум, Биоквантум, Робоквантум, Наноквантум, Нейроквантум, Геоквантум. Бесплатная пилотная программа, в течение которой школьнику надо определиться с выбором направления, рассчитана на 3 месяца. За основную программу, которая начнётся в сентябре и будет длиться три года, уже надо будет платить.
Занятия начнутся 1 марта, чтобы попасть на них надо сдать документы.
— Список документов минимален: свидетельство о рождении, медицинская справка обучающегося и заявление от родителей. Подать документы можно в школе № 50 по ул. Есенина, д. 52Б, на базе которой и будут проходить занятия, или в Центре технологического образования и детского технического творчества по адресу: г. Белгород, ул. Озембловского, д.34. Дни приема: с понедельника по пятницу с 9 утра до 17 вечера, — пояснили в пресс-службе администрации Белгорода.
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