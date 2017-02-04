​В Белгороде начали принимать заявки на обучение школьников в технопарке «Кванториум»

Житель областного центра решил отомстить за то, что несколько лет назад суд вынес ему приговор за грабёж. В Белгороде суд признал виновным 60-летнего жителя, угрожавшего судье расстрелом. Мужчину приговорили к шести месяцам ограничения свободы. В июне 2012 года обвиняемого приговорили к полутора годам заключения в колонии строгого режима за грабёж. В пресс-службе регионального СК рассказали, что в апреле 2016 года, уже после отбывания наказания, пьяный мужчина находился возле здания Октябрьского суда, он захотел пообщаться о графике работы судей с одной из сотрудниц. Во время осуждённый начал угрожать сотруднице суда и пообещал расстрелять её. Об этих угрозах женщина сообщила председателю суда и в правоохранительные органы. После употребления наркотика несовершеннолетний студент попал в больницу. Суд признал виновным 19-летнего корочанца, который склонил к употреблению марихуаны несовершеннолетнего учащегося ссуза. После употребления наркотика студент попал в больницу. Осуждённого приговорили к двум годам и шести месяцам лишения свободы в колонии строго режима. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». В Алексеевке следователи возбудили уголовное дело по факту смерти десятилетнего мальчика. Судебно-медицинская экспертиза показала, что ребёнок скончался от отравления угарным газом. Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности».В пресс-службе следственного управления СК РФ по Белгородской области пояснили, что в квартире, где жила семья из четырёх человек, был установлен газовый водонагреватель. Оборудование могло стать причиной образования угарного газа в квартире.Напомним, 25 апреля, в квартире двухэтажного дома в Алексеевке сотрудники МЧС нашли родителей и двух их детей. Взрослые и мальчик 11 лет госпитализированы. Алексеевская прокуратура проводит собственную проверку. Ранее в Алексеевке от отравления угарным газом погибла семья с двумя детьми. В ведомстве подтвердили, что министр Вероника Скворцова дала поручение изучить информацию, изложенную Сергеем Лежневым. В среду, 23 декабря, в Министерстве здравоохранения РФ подтвердили, что министр Вероника Скворцова дала поручение проверить информацию в посте блогера Сергея Лежнева о новом перинатальном центре.— В связи с появлением в интернете информации о нарушениях в деятельности перинатального центра в Белгороде министром здравоохранения Российской Федерации Вероникой Скворцовой было дано поручение Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения провести проверку по данному факту, — сообщили «Фонарю» в департаменте общественного здоровья и коммуникаций Минздрава РФ. Напомним, 21 декабря, Лежнев в своём блоге опубликовал пост о том, как в течение нескольких месяцев посещал строящийся на территории горбольницы № 2 перинатальный центр. Автор рассказывает об обнаруженных им недостатках в оснащении перинатального центра. Ранее проверку строительства перинатального центра проводила Белгородская областная прокуратура. — Поверка проводилась по госзакупкам. Материалы проверки были переданы в УФАС по Белгородской области, — рассказала старший советник юстиции Ольга Моисейкина.Напомним, строительство перинатального центра началось в 2014 году. Ранее сообщалось, что открытие медучреждения назначено на конец ноября. На сегодняшний новая дата открытия не названа. В акции «Стань другом РСХБ» смогут принять участие пользователи «ВКонтакте», «Одноклассников» и «Фейсбука». Россельхозбанк объявил о начале предновогодней акции. Для участия в ней нужно зарегистрироваться на сайте стань-другом-рсхб.рф с помощью одной из социальных сетей — «ВКонтакте», «Фейсбуке» или «Одноклассники» — и вступить в сообщества банка.После регистрации на сайте участникам предложат вступить в группы банка в одной или нескольких соцсетях. За активность в социальных сетях — «лайки», «классы», репосты, вступления в группы и приглашение друзей — участники накапливают баллы. На сайте проекта сказано, что участники, набравшие 50 и более баллов, будут участвовать в еженедельном розыгрыше призов. Победители в качестве приза получат к Новому году корзины с отечественными продуктами. Двух тигрят и столько же медвежат привезли из трёх городов России. В Белгородский зоопарк, по программе восстановления популяции, привезли двух амурских тигрят и столько же гималайских медвежат. Все животные занесены в красную книгу. Фото пресс-службы «Агро-Белогорье»— Сейчас малыши адаптируются, им надо привыкнуть к новым условиям, а после того, как они освоятся, — их выпустят в уличные вольеры и все желающие смогут на них посмотреть, — рассказали в пресс-службе «Агро-Белогорье» Напомним, что в новогодние каникулы зоопарк будет работать без выходных. Для детей подготовили праздничную программу, участвуя в которой они смогут посетить новый экзотариум. Цена детского билета — 50 рублей, сохранится и на следующий год. А вот вход для взрослых в новом году подорожает до 200 рублей. Цены обновят после 10 января. «Зелёный фронт» отправил жалобы в прокуратуру и управление экологической безопасности и надзора за использованием объектов животного мира, водных биологических ресурсов области. Активисты «Зелёного фронта» нашли в окрестностях Старого Оскола шесть несанкционированных свалок. Скопления мусора обнаружили на площадках «Транспортная», «Белтекс», «Дорожная», а также на территории жилого района «Научной центр» и в селах Озерки и Выползово. По наблюдениям активистов, в районе села Выползово и жилого района «Научный центр» свалки находились рядом с дорогами. Скопления отходов на площадках «Дорожная» и «Транспортная» нашли в поле и на грунтовом участке немного южнее. О незаконных свалках в селе Озерки и на площадке «Белтекс» рассказали жители Старооскольского района. Там выявили нарушения действующего законодательства: свалки не были ограждены забором, проезд через них не контролировался, а возле свалок обнаружили следы возгораний. На всех объектах нашли не только помои, бытовой и строительный мусор, но и большое количество не сгоревшего пластикового и резинового мусора, а также разлитые нефтепродукты. — Экологи ждут от местных властей ликвидации стихийных свалок. Жалобы были направлены в Старооскольскую городскую прокуратуру, администрации Старооскольского района и в управление экологической безопасности и надзора за использованием объектов животного мира, водных биологических ресурсов области, — рассказал «Фонарю» координатор «Зеленого фронта» по Белгородской области Кирилл Болгов. Женщина перевезла через границу солнцезащитные шторы без оформления документов. Белгородская транспортная прокуратура сообщила о вынесении приговора по уголовному делу гражданке Украины. 56-летняя женщина признана виновной в покушении на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконного бездействия.Следствие установило, что в июне женщина приехала из Харькова в Валуйки и привезла партию солнцезащитных штор, которые не были оформлены для перемещения через границу. Таможенники решили выписать административный протокол и изъять у продавщицы товар.Харьковчанка предложила уладить вопрос без оформления документов и передала заместителю начальника таможенного поста 3,5 тысячи рублей. Но таможенник взятку не принял, а женщину задержали.Суд назначил обвиняемой штраф в размере 25 тысяч рублей. Пока приговор в законную силу не вступил. «Фонарь» узнал, планирует ли региональный департамент здравоохранения и социальной защиты населения закрывать медицинские учреждения в районах, как проводилось обсуждение изменений системы здравоохранения и сколько денег из бюджета выделено на здравоохранение в 2016 году. В конце ноября на сайте change.org появилась петиция, авторы которой попросили департамент здравоохранения и социальной защиты Белгородской области не закрывать Головчинскую участковую больницу в Грайворонском районе.— Департамент здравоохранения, действительно, вынашивает планы по закрытию паллиативного отделения больницы в связи с его недостаточной «загрузкой». Администрация района не может вмешиваться в этот процесс, но мы бьёмся за то, чтобы сохранить его, — рассказал в начале ноября на встрече с жителями глава района Александр Верзун.Об изменениях, которые происходят в системе здравоохранения Белгородской области, в начале декабря написал также блогер Сергей Лежнев, который предложил читателям рассказать, как в районах обстоят дела с «оптимизацией» в здравоохранении. — В Волоконовке прошёл митинг против закрытия двух отделений (детского и родильного) в ЦРБ. Местные жители переживают, что со временем закроют и другие отделения. В связи с этим они будут вынуждены добираться в больницу в город Валуйки. Расстояние между ними — 45 километров. В районе проживает более 30 тысяч жителей... Оптимизация касается практически всех больниц районов: Ракитное, Губкинский район, Чернянка, Алексеевка и так далее, — написал у себя в блоге Сергей Лежнев. Краски можно будет купить перед фестивалем или заранее. В воскресенье, 17 июля, на центральной парковке торгово-развлекательного комплекса «МегаГРИНН» в третий раз пройдёт фестиваль красок «МегаХОЛИ». Вход на фестиваль свободный. Он начнётся в 17 часов. можно будет купить на месте или приобрести заранее в «МегаГРИННе». На пост градоначальника претендовали предприниматель Илья Салмин и вице-мэр Константин Полежаев. Во вторник, 17 ноября, на заседании горсовета Белгорода депутаты выбрали нового мэра Белгорода. На пост претендовали исполняющий обязанности главы администрации Константин Полежаев и предприниматель Илья Салмин. По итогам тайного голосования Константин Полежаев получил 45 голосов, Илья Салмин — 4 голоса. На сессии присутствовал 51 депутат из 54. Один из депутатов отказался брать бюллетень, и в итоге мэра выбирали 50 человек. По уставу Белгорода, победитель должен был набрать больше 36 голосов. Вице-губернатор Валерий Сергачёв зачитал депутатам представление губернатора Евгения Савченко: — Полежаев Константин Алексеевич сочетает качества грамотного руководителя, способного принимать взвешенные и обоснованные решения. Убеждён, что Константин Алексеевич, будучи избранным мэром, оправдает ваши ожидания. «Избрание мэром — это не только кредит доверия, но и высокая ответственность за Белгород и каждую белгородскую семью. От вас ждут результативных перемен. Результаты сегодня