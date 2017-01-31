В Белгородской области будут судить старооскольца, обвиняемого в призывах к экстремизму на странице «ВКонтакте»

Староскольский городской суд рассмотрит уголовное дело в отношении 24-летнего мужчины, которого обвиняют в публичных призывах в социальной сети «ВКонтакте» к осуществлению экстремистской деятельности.
Следовали установили, что 9 октября 2015 года молодой человек написал пост на своей странице, в котором призывал к насилию над людьми другой расы. Эксперты пришли к выводу, что в сообщении были призывы к экстремистской деятельности по мотивам идеологической ненависти или вражды.
Мужчине грозит до пяти лет тюрьмы с последующим ограничением работать на некоторых должностях в течение трёх лет.