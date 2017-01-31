В Белгородской области будут судить старооскольца, обвиняемого в призывах к экстремизму на странице «ВКонтакте»

Лето-2016 осталось позади. О нём напоминают фотографии, эмоции, наблюдения, записи «ВКонтакте» и воспоминания, которые согревают в начале нового учебного года. В новой книжной подборке мы объединили лето и школу. Читаем. Первые выходные осени — это и грустно, и волнительно одновременно. Не хочется, чтобы заканчивалось тепло и солнце, всё же «капуста-стайл» в осенних одёжках — удовольствие небольшое. А с другой стороны, осень — это начало года, пусть и учебного. Не скажу, что скучаю по школе, да и университет закончила более пяти лет назад, а всё равно сердце замирает при виде школьников с букетами. А потому первая часть подборки — про учёбу. И школьную, и нет, ведь учиться никогда не поздно. «Географ глобус пропил», Алексей Иванов Разговоров об этой книге, когда она вышла, было много, очень много. Впрочем, не без повода — очень уж неоднозначен главный герой. С одной стороны, воспринимает учеников как взрослых, адекватных людей. С другой — пьёт, курит и зубоскалит. И вообще неудавшийся по всем фронтам — как муж, как профессионал, как человек... Однако своим ученикам он передаёт главное — понимание того, что счастье внутри, что быть счастливым можно, независимо ни от чего. Но на меня книга произвела гнетущее впечатление, несмотря на всю эту позитивную философию. Видимо, мы с автором не совпадаем в понимании счастья и его проявлении в жизни человека. Где купить*:• «Амиталь»: 248 рублей. • «Читай-город»: 215 рублей. • Купить книгу на сайте «Озон»: 214 рублей. • Купить книгу на сайте «ЛитРес»: 129 рублей. «Уроки итальянского», Мейв Бинчи Эта книга совсем не про школу, но и она тут есть. Дело происходит в Ирландии, где в одной из школ неблагополучного квартала столицы Синьора, приехавшая из солнечной Сицилии, ведёт курсы итальянского языка для всех желающих. Её слушатели и ученики — весьма разношёрстная компания: связанный с миром криминала Лу и приличный банкир Билл, школьница Кэти и богатая Конни. Все они учат язык — и учатся жить. Где купить:• «Амиталь»: нет. • «Читай-город»: 422 рубля (Белгородского полка, 34). • Купить книгу на сайте «Озон»: 350 рублей. «Цвет волшебства», Терри Пратчетт Совершенно бесчеловечно советовать вам первую книгу из серии — особенно потому, что это Пратчетт. Я смогла оторваться от истории Плоского мира только 19 книг спустя. Три месяца, что ли — в маршрутках, перед сном и, каюсь, на парах. «Цвет волшебства» знакомит читателей с Ринсвиндом — жителем мира и студентом Незримого университета (именно поэтому книга и попала в подборку). И первым туристом этой невероятной планеты — уроженцем Агатовой Империи по имени Двацветок и его Сундуком. А дальше вас ждёт знакомство с Великим А’Туином, троллями, драконами и Смертью (количество — 1 штука, пол — мужской, хобби — кошки). Незримого университета в книге не очень много, но он прекрасен даже в этих крохах — невозможный, дурацкий и невыразимо притягательный. Где купить:• «Амиталь»: 344 рубля. • «Читай-город»: 346 рублей. • Купить книгу на сайте «Озон»: 294 рубля. • Купить книгу на сайте «ЛитРес»: 90 рублей. «Дорога уходит в даль…», Александра Бруштейн Автобиографическая повесть времён 1893­­–1901 годов. Рассказ девочки Саши о её буднях, начиная с детства и заканчивая учёбой в Женском институте. В книге очень подробно описан быт, общественная ситуация тех времён и, конечно же, её учёба. Вступительные экзамены — отдельные и по более сложной программе, потому что Саша — еврейка, школьные подруги, не самые лучшие отношения с классной дамой... Прекрасная картина дореволюционной жизни и женских учебных заведений. Где купить:• «Амиталь»: 211 рублей. • «Читай-город»: 186 рублей. • Купить книгу на сайте «Озон»: 165 рублей. • Купить книгу на сайте «ЛитРес»: 90 рублей *** А вторая часть подборки — о лете. Пусть оно как можно дольше не уходит, хотя бы из памяти. «Вино из одуванчиков», Рэй Брэдбери Писать про эту книгу — глупая затея. Классика не нуждается в представлении, рекламе и советах, особенно эта. Концентрат лета, жизни и счастья, порванный на лоскутки, собранный на природе, пропитанный звуками и запахами. Думаю, у каждого в детстве были моменты такого необъяснимого, но всеобъемлющего счастья, как у Дугласа из книги. Читайте Брэдбери, не отпускайте это счастье от себя. Счастье — не только детская привилегия. Где купить:• «Амиталь»: от 163 рублей. • «Читай-город»: 145 рублей. • Купить книгу на сайте «Озон»: от 140 рублей. • Купить книгу на сайте «ЛитРес»: 119 рублей. «Манюня», Наринэ Абгарян В «Манюне» не только лето, там есть место и зиме, и осени. И всё же книга о лете. Об урожае, непередаваемых запахах, летних рассветах и бесконечных днях, когда можно делать всё, что угодно. Прыгать из окна с зонтиком, ходить с лысой головой и вытворять такое, что потом все диву даются, — как выжил-то. Не автобиография, но очень личная книга Наринэ Абгарян. Её вечера, её семья и её Бёрд. Такой, как она помнит и видит. Где купить:• «Амиталь»: 826 рублей. • «Читай-город»: 704 рубля. • Купить книгу на сайте «Озон»: 667 рублей. • Купить книгу на сайте «ЛитРес»: 399 рублей. «Лето, бабушка и я», Тинатин Мжаванадзе Девятнадцать лет детства и юности одной девочки в разрозненных историях, объединённых лишь героями — бабушкой, девочкой и Грузией. Эта книга дань признательности всем чудесным бабушкам, память о которых сжимает нам горло и заставляет скучать по ним даже тогда, когда мы сами становимся мамами и бабушками. Здесь, как и в «Манюне», детские проказы — обстриженные портновскими ножницами волосы и побег из дома, воспоминания о детских радостях — мацони с земляникой («почти как мороженое»), невероятное путешествие на поезде, а главное — признание в любви. Бабушке, Грузии и детству. Где купить:• «Амиталь»: нет. • «Читай-город»: нет. • Купить книгу на сайте «ЛитРес»: 100 рублей. «Хороший год», Питер Мейл Когда Макс получил в наследство от дяди усадьбу в Провансе с виноградником, он планировал побыстрее от неё избавиться. Но всё произошло как в поговорке — «хочешь насмешить судьбу, расскажи о своих планах». Внезапно молодой человек влюбляется в дом и уже не видит своей жизни без него. Но оказывается, что он не единственный претендент на наследство… Это Мейл, это Прованс, это лето. Читать в особо пасмурные и противные вечера — как лекарство. Случаев передозировки не зарегистрировано, побочные действия отсутствуют. Где купить:• «Амиталь»: 129 рублей. • «Читай-город»: 106 рублей (Белгородского полка, 34). • Купить книгу на сайте «Озон»: 110 рублей. • Купить книгу на сайте «ЛитРес» 119 рублей. *Мы выбрали два крупных книжных магазина в Белгороде и проверили там наличие упомянутых книг. Своё возвращение на ринг российский боец может отметить боем с кикбоксёром Джайдипом Сингхом. 31 декабря Фёдор Емельяненко выйдет на ринг с 28-летним кикбоксёром индийско-китайского происхождения Джайдипом Сингхом. Эту новость сообщает портал MMA Fighting. Ожидается, что на пресс-конференции, которая пройдет 8 октября в Японии эта информация подтвердится. Ранее Фёдор в своем инстаграме рассказал, что бой состоится 31 декабря. Сегодня мы вместе с бывшим владельцем PRIDE Набуюки Сакакибарой объявили дату моего боя. Он пройдет 31 декабря в Японии. Фото опубликовано Федор Емельяненко (@fedoremelianenkoofficial) Сен 19 2015 в 9:04 PDT За свою карьеру Сингх провел 51 бой, победив в 40 из них. У Фёдора Емельяненко в активе 38 боев и 34 победы, 27 из которых ему присудили досрочно. Людмила Кичигина рассказала, почему нужно читать этикетки в магазинах, стоит ли бояться розовой колбасы и как вести к минимуму потребление вредных веществ. Корреспондент «Фонаря» обратился к эксперту-аудитору по пищевой безопасности и качеству французского органа по сертификации AFNOR, QUALITY Австрия, GLOBALGropp Великобритания, доценту технологического факультета Белгородского университета кооперации, экономики и права Людмиле Кичигиной с просьбой, чтобы она дала несколько советов, как правильно выбрать продукты и не навредить своему здоровью.— На сегодняшний день у человека испорчен вкус. Только животные остались с настоящим вкусом, обонянием и осязанием. Какое бы не было голодное животное, оно не будет есть продукт, в котором есть что-то химическое. А человек — другое дело. За последние тридцать лет у нас произошла некая деградация ощущений, мы перестали по-настоящему чувствовать вкус. Из-за большого количества ароматизаторов и консервантов у нас притупились чувства. В первую очередь, на это повлиял глутамат натрия. Сам по себе он безвкусный, он усиливает вкус не самой пищи, а вкус добавленных компонентов. Но ведь наш организм — не завод по переработке химикатов и не помойная яма. Мы едим, чтобы свой организм пополнять белками, жирами, углеводами, микроэлементами, но не таблицей Менделеева.— Как правильно выбирать паштеты и колбасу, чтобы не нарваться на химические продукты?— Во времена Советского союза по ГОСТу в паштете было пять ингредиентов: печень, мясо, соль, масло сливочное высшего сорта и пряности. Натуральные пряности, не химические «Е». Печёночный паштет — это бесценный кладезь витамина А, железа, других полезных микроэлементов. Но те продукты, которые выпускаются сейчас с использованием химических добавок, я не советую. Особенно опасно их давать маленьким детям, потому что у них иммунитет убивается сразу. Мы сами губим здоровеньких деток. Я не призываю отказаться от колбасы и мяса, но по возможности нужно ограничить себя в употреблении мясных продуктов. Проблема в том, что лень родилась быстрее нас, и мы ленимся читать этикетки. Да, на некоторых этикетках очень мелкий шрифт, но их нужно читать. Если мы видим, что в составе паштета отсутствуют те пять ингредиентов, то нужно от этого продукта отказаться. Если всё есть, то такой продукт есть можно, но не злоупотреблять.— Какой вид колбасы вы порекомендуете?— Из всех колбас, которые производятся на территории нашей области, я если и покупаю, то покупаю продукцию компании «Приосколье». Почему? Потому что у них выращивается собственная птица, хорошо знаю это производство. Я читаю всегда состав. Смотрю на цену. Если в составе — мясо, соль, специи, тогда всё в порядке. Нитрит натрия могут добавлять для цвета — того красивого, розовенького, но его дозировку всегда очень жёстко контролируют. Мясо при варке становится серого цвета. В домашних условиях мы будем есть такое мясо, но в магазине серую колбасу