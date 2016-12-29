​В Шебекине мужчину арестовали на 10 суток за аудиозапись во «Вконтакте»

В Шебекине за распространение экстремистских материалов местного жителя арестовали на десять суток. Осуждённый несколько лет назад опубликовал у себя на странице во «Вконтакте» аудиозапись, которая внесена в Федеральный список экстремистских материалов. Суд признал мужчину виновным по статье 20.29 кодекса об административных правонарушениях.
— В судебном заседании осуждённый свою вину в совершении административного правонарушения признал, пояснив, что аудиозапись находилась в свободном доступе в сети Интернет. Примерно 2-3 года назад он разместил аудиозапись на своей странице из-за любопытства, однако данную аудиозапись он не прослушивал. О том, что размещение указанной аудиозаписи запрещено, не знал, — пояснили в пресс-службе шебекинского районного суда.
Напомним, что в последнее время часто в СМИ встречаются новости о том, как на людей заводят дела за посты и репосты в социальных сетях. Чтобы понимать, как работает система, и как не стать интернет-экстремистом мы рекомендуем вам прочитать наш материал, где мы разговариваем с экспертами, которые объясняют принципы работы нашего законодательства.