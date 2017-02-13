Бывший глава Грайворонского района Александр Верзун: «Возвращаться на госслужбу я не планирую»

Участникам обещают рассказать об успешных бизнес-практиках, трендах в рекламе и маркетинге и о государственной поддержке предпринимательства. 14 мая в Белгороде в отеле «Континенталь» проведут бизнес-бранч для предпринимателей. Спикеры — исполнительный директор Белгородского областного фонд поддержки малого бизнеса Олег Колесников, бизнесмен и практик по построению продаж Алексей Черненко и руководитель консалтинговой компании «Деловой Потенциал» Александр Левченко.— Эксперты поделятся секретами построения продаж, эффективными инструментами маркетинга и рекламы, а также актуальными способами поддержки бизнеса, — рассказали организаторы.Среди участников бизнес-бранча разыграют бесплатное создание сайта от компании «Деловой потенциал» и месяц бесплатного маркетингового сопровождения от этой же компании.Участие бесплатное, начало в 11:00. Отель «Континенталь» находится в Белгороде на улице Николая Чумичова, 30. Спонсор разделаУчебный центр «ФИНАМ» проводит бесплатные семинары для начинающих инвесторов. Профессиональные трейдеры на занятиях рассказывают, как грамотно распоряжаться средствами и зарабатывать на ценных бумагах, знакомят с передовыми методиками инвестирования, теорией и практикой биржевой торговли, спецификой и преимуществами разных инструментов инвестирования. Узнать о дате ближайшего семинара можно по телефону +7 (4722) 20-54-54. Подробнее об инвестициях на финансовом рынке здесь. Следствие устанавливает всех свидетелей произошедшего преступления. Следственный отдел по Белгородскому району СК РФ возбудил уголовное дело по факту убийства мужчины в Дубовом. Напомним, что тело 46-летнего местного жителя нашли утром у одного из домов посёлка. — По версии следствия, в ночь на 18 января 2017 года 46-летний хозяин дома с тремя знакомыми отдыхал в бане. Утром от него на единый номер экстренных служб поступил звонок с просьбой о помощи. До приезда правоохранителей мужчина скончался от множественных травм на теле, — пояснили в пресс-службе Следственного комитета. Напомним, что ранее полицейские объявили план «Перехват» для поиска убийцы по горячим следам. Спустя несколько часов задержали мужчину 1973 года рождения, который возможно причастен к преступлению, однако, в последних сообщениях от полицейских его личность не фигурирует. Выдвинули ли ему обвинение — не известно. На восстановление воинских мемориалов фонд «Поколение» потратил более 100 миллионов рублей. В среду, 27 апреля, руководитель фонда «Поколение» Андрей Скоч открыл в селе Пушкарном Белгородского района после реконструкции памятник воинам, погибшим в Великой Отечественной войне.— Наш фонд начал программу по восстановлению воинских мемориалов десять лет назад. Этот мемориал стал 171-м восстановленным памятником. Программа распространилась не только на Белгородскую область, но и далеко за её пределы, и даже за пределы нашего государства. Китай, Венгрия, Болгария — там тоже лежат наши отцы, деды и прадеды, которые когда-то отдали жизнь за сегодняшний день. Это очень важный день, потому что мы завершили программу реконструкции воинских захоронений в Белгородской области, и сегодня я с большим чувством доброты и благодарности хочу всех попросить открыть этот вновь реконструированный воинский мемориал, — обратился к присутствующим депутат Государственной Думы РФ Андрей Скоч.Реконструированная фондом «Поколение» скульптура выполнена из меди. Фонд заменил постамент памятника, облицовал его гранитными плитами, провёл капитальный ремонт стелы, усилив и заменив удерживающие конструкции. Кроме того, он благоустроил территорию, прилегающую к памятнику, — её озеленили, здесь установили ограждение и освещение. — Для меня этот проект важен потому, что таким образом я могу сказать «спасибо» своему уже давно умершему дедушке. Каждому ветерану, каждому прадеду, каждому деду, каждому отцу я отдаю благодарность своей души за то, что они когда-то показали пример такой стальной крепости, — поделился с журналистами Андрей Скоч.Всего на восстановление воинских мемориалов фонд «Поколение» потратил более 100 миллионов рублей. К 9 мая должны также открыться обновлённые памятники в Волоконовском и Ровеньском районах. Кроме того, к празднику фонд перечислит крупные суммы во все районные советы ветеранов. Справка «Фонаря»С октября 1941 года по август 1943 года Пушкарное Белгородского района находилось в немецкой оккупации. 5 августа 1943 года солдаты 73-й гвардейской стрелковой дивизии 7-й гвардейской армии освободили село. В братской могиле похоронили 124 воинов, погибших в этих боях. Первый памятник на этом месте появился в 1967 году, его автор и архитектор остались неизвестными. Скульптором реконструированного в 2016 году фондом «Поколение» памятника стал Юрий Чернышёв. Знаменитый спортсмен поедет на Международный турнир мира мастеров самбо и дзюдо. По информации ТАСС, четырёхкратный чемпион мира по боевому самбо Фёдор Емельяненко подтвердил своё участие в объединённом турнире мира мастеров самбо и дзюдо в Монако, который пройдёт 25 ноября.Из других известных спортсменов в турнире примет участие чемпион Олимпийских игр 1984 года по дзюдо, четырёхкратный чемпион мира, член исполкома Международной федерации дзюдо Ясухиро Ямасита. На турнир также ждут представителей США, Франции, Саудовской Аравии.Соревнования будут проходить в рамках форума, который посвящён году России в Монако. Порывы ветра могут достигать 15–20 метров в секунду. Главное управление МЧС по Белгородской области сообщает об ухудшении погодных условий в Белгородской области. В четверг, 7 июля, прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Возможны дожди, местами грозы и град. Температура воздуха будет держаться в пределах 11–16 градусов выше нуля, а днём — достигать 20–25 градусов. Днём порывы ветра могут достигать 15–20 метров в секунду.— В случае возникновения чрезвычайной ситуации, звоните по телефону 112. Телефон доверия Главного управления МЧС России по Белгородской области — +7 (4722) 39-99-99, — напоминают белгородцам в ведомстве. Подозреваемые уже признались полицейским, что увезли и продали животное. Сотрудники полиции в Волоконовском районе задержали двух мужчин, подозреваемых в краже коровы. В правоохранительные органы обратился 51-летний владелец коровы, когда обнаружил пропажу животного. Задержанные подозреваемые — жители Белгородского района — рассказали, что украли корову случайно. По их словам, они проезжали мимо луга на «Газели», увидели животное, погрузили его в машину и решили сдать на мясо. Корову они продали за 25 тысяч рублей.Мужчин будут судить по статье «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». Если суд признает их виновными, злоумышленникам грозит до пяти лет тюрьмы. За полгода следователи 529 раз требовали ареста подозреваемых и всего 28 раз — домашнего ареста. За шесть месяцев 2016 года суды Белгородской области рассмотрели 529 ходатайств об аресте подозреваемых. Чуть больше 70 процентов — 385 обращений следователей — суды удовлетворили. Такие данные приводит пресс-служба областного суда. Председатель областного суда Алексей Шипилов заявил, что эту ситуацию проанализируют. После отказа судей в помещении в СИЗО 60 подозреваемых посадили под домашний арест, а ещё двух человек отпустили под залог. В пресс-службе суда также рассказали, что сами следователи за полгода просили домашний арест для подозреваемых 28 раз и пять раз ходатайствовали о залоге. Отмечается, что случаев побегов из под домашнего ареста или залога в регионе не было. Финалист Высшей лиги КВН в 2015 году Филипп Воронин — о третьем транспортном кольце, стоматологах и такси. Филипп Воронин — участник команды «Детективное агентство „Лунный свет“», единственной белгородской команды, попавшей в Высшую лигу КВН в 2014 году и повторившей это достижение в этом году. Закончив экономический факультет НИУ «БелГУ», Филипп стал звездой КВН. Он переехал в Москву и долгое время скрывал это.Олеся Шкреба — Филипп, где сейчас больше времени проводишь — в Москве или в Белгороде?Филипп Воронин — Больше времени я провожу либо в Москве, либо в разъездах. Но в Белгороде (тоже — прим. ред.) стараюсь быть каждый месяц.О. Ш. — Комфортно жить в столице?Ф. В. — Когда я переезжал, у меня не было сильных проблем: мне помогли снять квартиру. И я не был против. Большого дискомфорта жизнь не вызывает. Когда есть, что делать, то и не замечаешь, в принципе, что меньше общаешься с друзьями или что-то ещё. Сейчас, конечно, в Москву много белгородцев переехало, но всё равно тяжело увидеться, потому что все работают в разных концах столицы. Ещё мне повезло, что я не сильно далеко живу от «кольца», от центра. Я был пару раз очень далеко от Москвы, и думаю, что если бы каждый день ездил на работу или ещё куда-то из Кузьминок, то сейчас бы я по-другому говорил.О. Ш. — Что подтолкнуло переехать?Ф. В. — На самом деле у меня не было какой-то цели обязательно уехать из Белгорода, обязательно переехать в Москву, покорять... Такого не было. Просто там было, чем заниматься, — мне предложили работу. В Белгороде я вряд ли бы мог этим заниматься. Поэтому переехал. Если бы такое предложение было здесь, я бы и в Белгороде с удовольствием остался жить.О. Ш. — Чем занимаешься в Москве?Ф. В. — Последний год я работаю в Comedy Сlub Production, там всякие проекты на ТНТ пишутся. Работаю как сценарист, юморист. Это даже работой как-то немножко неудобно называть, поэтому я не нахожу чётких слов. Пишу в офисе всякие шуточки.О. Ш. — Тяжело ли заработать в Москве?Ф. В. — Я не знаю. Если бы я работал на какой-то другой работе, мне было бы сильно тяжело. Я живу с другом, который в банке работает, и ему, наверное, тяжелее и работу найти, и заработать. Но всё может измениться. Может, юмор скоро никому не пригодится и придётся доставать свой запылившийся диплом, и тогда я скажу: «Да, сложно и работу найти, и заработать». Но пока, тьфу-тьфу-тьфу, нормально, не жалуюсь, не шикую. Меня всё устраивает. Филипп Воронин побрился наголо прямо во время игры, фото vk.com/dalskvnО. Ш. — Что белгородское по-прежнему дорого новому москвичу?Ф. В. — Я не хочу быть новым москвичом. Первые полтора года, когда жил в Москве, я врал себе и всем, что я там не живу. Я не говорил, что переехал в Москву, говорил, что временно там нахожусь. Я не москвич, я белгородец. Что мне дорого? В Белгороде я всегда любил пешком ходи