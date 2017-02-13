Бывший глава Грайворонского района Александр Верзун: «Возвращаться на госслужбу я не планирую»

Александр Верзун стал директором по корпоративной политике и развитию ГК «Агро-Белогорье». Об этом в понедельник, 13 февраля, сообщил «Абирег».
Сам бывший глава Грайворонского района подтвердил корреспонденту «Фонаря», что с сегодняшнего дня работает в «Агро-Белогорье». На сайте компании раздел «Руководство» пока не обновили, хотя уже сообщили о назначении нового руководителя.
В пресс-службе «Агро-Белогорья» пояснили, что в новую структуру компании вошли пять подразделений, включая управление по научному развитию, состав которого ещё предстоит сформировать.
— Именно научная деятельность и внедрение в работу холдинга инноваций станут основными приоритетами работы нового руководителя. Помимо научного блока в его ведении — управление по работе с персоналом, оплате и мотивации труда, управление информационных ресурсов и систем, правое управление и группа управления проектами. Также в числе задач созданной дирекции — взаимодействие с профсоюзной организацией холдинга, — сообщили в пресс-службе группы компаний.
«Возвращаться на госслужбу я не планирую. Благодарен тому времени, когда работал в государственном и муниципальном управлении, оно научило многому и дало бесценный опыт», — рассказал «Фонарю» Александр Верзун.
Напомним, что чиновник ушёл в отставку по собственному желанию 31 января. Он был главой Грайворонского района с 2013 года.