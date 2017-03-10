​В Грайворонском районе выбрали нового главу администрации

За день в областном центре произошло две аварии, в которых пострадали пешеходы. В среду, 17 февраля, около 13:30 в Белгороде на улице Преображенской автомобилист на ВАЗ-111740 сбил 47-летнюю женщину. По данным ГИБДД, пострадавшая проводила дорожные работы, не установив предупреждающих знаков. Женщину госпитализировали с травмами.В этот же день около семи часов вечера 29-летняя автомобилистка на «Шевроле Круз» на улице Щорса сбила 35-летнюю женщину. Пострадавшая получила травмы. Участковый уполномоченный третьего отдела полиции областного центра будет представлять регион на федеральном этапе конкурса. Фото Кристины СалгаловойВ пятницу, 16 октября, завершилось голосование в конкурсе «Народный участковый» среди сотрудников полиции Белгородской области. Участковый уполномоченный третьего отдела полиции Белгорода Фёдор Стояненко набрал 1476 голосов и стал победителем. Теперь он будет представлять наш регион в федеральном этапе конкурса и поборется за звание «Народного участкового» с коллегами со всей страны. Имя лучшего участкового России объявят 10 ноября.Фёдор Стояненко рассказал нашему корреспонденту, что, по его мнению, самое главное в работе участкового. — Самое главное — доверие граждан. У меня объект специфический — на участке вуз и общежитие. Если студенты и преподаватели не будут мне доверять, то работать с положительным результатом будет сложнее. Сейчас я это доверие ощущаю — люди обращаются, приходят за помощью, за советом. Ну и важна любовь к своей профессии. Я с детства мечтал стать полицейским, и вот моя мечта сбылась, и теперь я стараюсь достойно служить людям, которые доверили мне свои спокойствие и безопасность. Оргвзнос за участие в турнире составляет 500 рублей. В Белгороде открылась регистрация на благотворительный турнир по боулингу, который пройдёт 29 ноября, во Всемирный день благотворительности, в боулинг-клубе «Коктейль». Финал запланирован на следующий день. Турнир проводит организация «Святое Белогорье против детского рака» при поддержке городского управления физкультуры и спорта. (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?136"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-133060802_3", -133060802, 3, '-vmCoXt5ngev2CB4-NiXdhGNUQ', {width: 600})) setTimeout(arguments.callee, 50); }());Главная цель турнира — привлечение внимания к проблемам, связанным с оказанием паллиативной помощи семьям с тяжелобольными детьми. В нём смогут поучаствовать команды из двух человека, которые внесут оргвзнос — 500 рублей. Максимальное количество команд — 80. Все собранные деньги отправят на строительство первого детского хосписа в Белгороде.Зарегистрироваться на турнир можно в Центре помощи детям с тяжёлыми заболеваниями (Архиерейская, 8, 2 этаж — прим. ред.). Подробности о турнире по боулингу можно получить по телефону +7 (4722) 36-50-78. Напомним, что строительство детского хосписа инициировала организация «Святое Белогорье против детского рака». Сейчас в Белгородской области на учёте стоят 482 неизлечимо больных (паллиативных) ребёнка. В областной детской больнице для таких детей предоставлены только 13 коек. Детский хоспис станет благотворительным частным медицинским учреждением и будет бесплатно оказывать помощь детям с ограниченным сроком жизни бесплатно. — Детский хоспис должен быть домом радости, а не скорби. Место, попав в которое. ребёнок может получить максимум хорошего в свои последние дни. Это должно быть определённое помогающее пространство, абсолютно домашнее учреждение. И там дети должны получать всё, что они хотят. Это уже лежачий ребёнок, но я хочу, чтобы в хосписе он имел возможность гулять, купаться в бассейне. Если он захочет заниматься творчеством, чтобы он имел и такую возможность. Если у него не работают руки, нужно сделать так, чтобы у него эти руки были в виде рук медсестры. Я хочу, чтобы он мог слушать сказки не по телевизору. Чтобы был человек, который их прочтёт. Но самое главное — чтобы у него были там друзья. Это будут социальные педагоги, которые станут не просто сотрудниками, а смогут быть друзьями, — рассказывала о том, каким будет детский хоспис руководитель «Святого Белогорья против детского рака» Евгения Кондратюк. Разве некем гордиться нам, современным белгородцам? Вот Мария Колтакова прыгает с парашютом в свои 93 и попадает в Книгу рекордов России. Вот Вячеслав Воробьёв проникновенно и даже с юмором рассказывает о страшнейшем дне в своей жизни, а «Мир Белогорья» снимает об этом передачу. Новый дайджест — о примерах, которые не тогда, а прямо сейчас, вот здесь, их можно «потрогать». Поехали. Школьники на последней в 2015 году общегородской зарядке, фото fonar.tv— в Книгу рекордов России вписано новое белгородское достижение. Вдвойне приятно, что речь идёт о 93-летней Марии Денисовне Колтаковой — отважная женщина 12 сентября в Крыму совершила свой первый прыжок с парашютом, ставший рекордным. Он вписан в Книгу как прыжок в наиболее пожилом возрасте с инструктором.— теперь официально — новый белгородский зоопарк откроется «не позднее мая 2016 года», а значит, в 2015 году ждать этого события точно не следует. «Белгород 24» рассказал о последних подробностях жизни зверинца в Сосновка.— читали о том, как исторический центр Белгорода могут застроить многоэтажками? На это ещё можно повлиять — мэрия принимает предложенияпо изменению генерального плана Белгорода до 2025 года. Что предложит изменить управление архитектуры — понятно.— пассажирам, направлявшимся воскресным утром из Белгорода в Строитель на маршрутке № 220, сильно не повезло. Их микроавтобус загорелся прямо на дороге — люди успели выбежать, а вот машина сгорела полностью.— есть первая домашняя победа «Энергомаша»! Белгородские футболисты выиграли 1:0 у «Рязани» (одного из лидеров дивизиона, между прочим) и вышли на 11-е место, покинув «зону вылета». Погибла мать и её 10-летний сын, возбуждено уголовное дело. В Старом Осколе в жилом доме на переулке Северский в одной из квартир произошёл взрыв бытового газа. В результате частичного разрушения дома и последующего возгорания пострадала семья из четырёх человек. Приехавшие на место полицейские нашли в квартире тело 33-летней женщины. Её 10-летний сын позже скончался в больнице, там же сейчас находятся 34-летний муж и 6-летняя дочь. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, проводится проверка. Первый в Черноземье фитнес-клуб сети World Class открылся в Белгороде. Белгородская компания «Фитнес плюс» подписала соглашение о сотрудничестве с сетью World Class — теперь фитнес-клуб на Гражданском проспекте, 59А присоединился к ведущей премиальной сети России. На сегодняшний день в фитнес-клубе начались изменения, необходимые для соответствия высоким стандартам сети World Class, включая аттестацию и обучение персонала. 3d-визуализация тренажёрного зала, иллюстрация World Class БелгородВ обновлённом клубе будет значительно улучшена логистика для большего комфорта членов клуба, появится интерактивная студия Cycle (Cycle RMP — высокоинтенсивная тренировка на велосипедах — прим. ред.) с особыми визуальными эффектами, акустикой, системой считывания данных каждого участника «веломарафона» и выведением их на экран. Групповые программы World Class Белгород усилят занятия от Les Mills — мирового лидера в данном направлении фитнеса. Программы Les Mills разрабатываются профессиональными хореографами, физиологами, музыкальными редакторами и проходят апробацию в собственном институте в Новой Зеландии. Все элементы — нагрузка, чередование мышечных групп, режим работы, паузы для отдыха — здесь объединены в строгую, научно обоснованную последовательность. Les Mills является официальным партнером World Class, поэтому каждые три месяца компания предоставляет новую программy во все фитнес-клубы сети. Фото опубликовано World Class Белгород (@worldclassbelgorod) Дек 14 2016 в 6:36 PST Действующие и новые члены клуба World Class Белгород получат доступ к межрегиональной программе гостевых визитов, которая позволяет членам клубов World Class бесплатно посещать клубы в других городах и странах. Полностью реновация завершится весной 2017 года.Уже сейчас белгородцы могут подписываться на страницы фитнес-клуба World Class Белгород во «ВКонтакте», «Инстаграмме» и «Фейсбуке». Желающим стать членом клуба можно звонить по телефону +7 (4722) 33-62-55, а предложения о сотрудничестве присылать на info@worldclass-belgorod.ruСправка «Фонаря»В 1993 году в Москве был открыт первый фитнес-клуб World Class, соответствующий мировым стандартам. Таким образом было положено начало развитию фитнес-индустрии в России и странах СНГ. На сегодняшний день РФГ является крупнейшей фитнес-корпорацией в России, которая оперирует 38 собственными и 41 франчайзинговыми клубами в 30 городах в 5 странах. Сеть World Class является лидером по оказанию фитнес-услуг в сегментах «люкс» и «премиум», представляя членам клубов полный комплекс фитнес- и wellness программ, бассейны, групповой и индивидуальный тренинг, тренажёрные залы, детские клубы, русскую и турецкую бани, салоны Beauty SPA, фитнес-бары и солярии. World Class является основателем института персональных тренеров в России. В компании разработана система сертификации, которую ежегодно проходят все инструкторы сети. В состав тренерской команды клубов входят олимпийские чемпионы, чемпионы мира и Европы, мастера спорта международного класса. В 2015 году компания успешно вышла на рынок Европы, открыв первый клуб сети World Class на границе Франции и Монако. На правах рекламы Сергей Потапов рассказал, что утонувшие школьники пытались по льду перейти с одного берега Везёлки на другой. Начальник Главного управления МЧС России по Белгородской области Сергей Потапов прокомментировал гибель детей, провалившихся под лёд на реке Везёлка в областном центре в декабре 2015 года:— Дети утонули не на пляже на Везёлке. Когда детей обнаружили, я находился там вместе с начальником УМВД. Это водоём, который сформировался от реки Везёлка за спортивным комплексом Светланы Хоркиной. Пляж, который там оборудован, находится на противоположной стороне от спортивного комплекса. И