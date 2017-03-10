​В Грайворонском районе выбрали нового главу администрации

В Грайворонском районе состоялись выборы главы администрации, должность стала вакантной после отставки Александра Верзуна. На пост претендовали первый заместитель генерального директора ОАО «Белгородэнергосбыт» Геннадий Бондарев и глава администрации Козинского сельского поселения Грайворонского района Игорь Моховенко. Члены муниципального совета единогласно проголосовали за кандидатуру Геннадия Бондарева.
Напомним, Александр Верзун уволился с поста главы администрации Грайворонского района в конце января 2017 года и теперь работает директором по корпоративной политике и развитию ГК «Агро-Белогорье».