​​Глава администрации Грайворонского района уволился по собственному желанию

Следователи обратились в суд с требованием заключить мужчину под стражу на время следствия. Следственный отдел по Яковлевскому району СК РФ по Белгородской области возбудил уголовное дело на начальника «Прохоровской станции по борьбе с болезнями животных». Мужчину подозревают в получении взятки на сумму 200 тысяч рублей. По версии следствия, с января по декабрь 2015 года организация, которой он руководил, провела 703 исследования кормов на 800 тысяч рублей. В бухгалтерских документах были указаны только 153 исследования, за которые заказчик заплатил 200 тысяч рублей. — За «экономию» денег заказчик перечислил обвиняемому 200 тысяч рублей. Следствие ходатайствует перед судом об аресте обвиняемого на время расследования. На работе и дома у мужчины провели обыски, изъяли документы, деньги и украшения. По изъятым документам назначена документальная проверка. Допрошены коллеги обвиняемого, которые работали с ним в прошлом и в настоящее время. Они подтвердили его причастность к получению взятки, — рассказали в пресс-службе следственного управления СК РФ по Белгородской области. Мэр Константин Полежаев объяснил, зачем перекрывают улицу 50-летия Белгородской области. В среду, 13 июля, мэр Белгорода Константин Полежаев в сообществе «Белгород Сейчас» в «Фейсбуке» прокомментировал сообщение о перекрытии участка улицы 50-летия Белгородской области и рассказал о создании там пешеходной зоны. Полежаев опубликовал несколько эскизов проекта пешеходной зоны. Судя по эскизам, на участке улицы планируется устроить клумбы, посадить новые деревья, поставить лавочки и расширить прогулочную зону. Мэр также пояснил для автомобилистов, что после реконструкции сохранится проезд во дворы жилых домов и к находящему поблизости банку. Одну из участниц обсуждения в «Фейсбуке» смутила небольшая площадь зелёной зоны, на что Константин Полежаев ответил, что она в любом случае будет больше, чем сейчас. , движение транспорта на участке улицы 50-летия Белгородской области запрещено с 13 июля до 1 сентября. Подозреваемому грозит уголовное дело за применение насилия в отношении представителя власти. В среду, 27 мая, около трёх часов дня в Старом Осколе избили сотрудников полиции. По информации областного УМВД, в это время там произошла авария: водитель на вазовской «восьмёрке» не справился с управлением и врезался в бордюр. На место происшествия приехали сотрудники ДПС. Полицейские по поведению мужчин определили, что те пьяны. Водитель отказался пройти медицинское освидетельствование.— В процессе общения с полицейскими водитель неожиданно повалил сотрудника полиции на землю и нанёс несколько ударов кулаком. Знакомый водителя также оказывал физическое воздействие в отношении сотрудника Госавтоинспекции, — сообщает пресс-служба областного УМВД. Полицейским пришлось в ответ применить физическую силу к нападавшим, их доставили в отдел. На сегодняшний день на владельца машины составили административный протокол за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». В региональном департаменте образования подписали приказ о правилах проведения школьных праздников. В Белгородской области определили даты празднования школьных последних звонков и выпускных балов — 25 мая и 25 июня соответственно. В приказе за подписью заместителя губернатора Сергея Боженова определены не только единые для всех школ дни празднования, но и правила проведения. 25 мая для школьников проведут уроки по расписанию, а также экскурсии. Вечером в день последнего звонка родители и полиция будут проверять популярные у молодёжи развлекательные заведения. Документ запрещает празднование в лесах и у водоёмов, а также собирать деньги с родителей для организации праздников. На нарушения родители, ученики и педагоги могут жаловаться в департамент образования по телефону +7 (919) 284-23-41.Напомним, впервые единые последние звонки и выпускные балы в Белгородской области провели в 2015 году. В Белгороде всех одиннадцатиклассников собрали на общегородской выпускной бал во дворце спорта «Космос», а лучшим выпускникам области вручили медали в Белгородской государственной филармонии. Авторы идеи об объединении и упорядочивании празднования окончания школы заявили, что заботятся о безопасности выпускников и помогают родителям снизить траты. Обвиняемому в убийстве грозит до 20 лет тюрьмы. По информации Белгородского областного суда, коллегия присяжных заседателей единогласно признала виновным мужчину в убийстве 26-летней белгородки и решила, что он не заслуживает снисхождения при вынесении приговора. В сентябре 2015 года обвиняемый пришёл к знакомой своей сестры, которая не сдала деньги в кассу, чтобы украсть их. Сторона обвинения настаивала на том, что мужчина выбрал удобное время, когда девушка вошла в ванную, пошёл за ней следом и задушил. Тело убитой он оставил в ванной с горячей водой, а сам сбежал из квартиры, прихватив с собой около 80 тысяч рублей. Девушку нашли только через сутки после убийства. Защита настаивала на другой версии произошедшего: якобы потерпевшая сама упала в ванну, когда сушила волосы феном, и погибла от удара тока. Обвиняемый же испугался произошедшего и поэтому сбежал из квартиры. Присяжные доказали несостоятельность этой версии преступления и признали мужчину виновным.Вопросы квалификации преступления и назначения наказания будет решать суд. Мужчине может грозить до 20 лет тюрьмы. Конкурсы, посвящённые культовой группе, пройдут в выставочном зале «Родина». В пятницу, 16 октября, в 18 часов в выставочном зале «Родина» белгородцы смогут стать участниками конкурсов, посвящённых участникам знаменитой ливерпульской четвёрки — группы The Beatles. Организаторы планируют отметить победителя конкурса рисунков, перевода текстов и обладателя лучшего костюма.Можно рисовать музыкантов, иллюстрировать их творчество и факты биографии. Фотографии рисунков нужно опубликовать в тематическом альбоме во «ВКонтакте», предварительно подписавшись на эту страницу. Переводы текстов ливерпульцев можно присылать до 10 октября на почту vzrodina@yandex.ru. В теме письма нужно указать название конкурса, а в самом письме — фамилию автора и контактный телефон. Победителей будут определять жюри и пользователи социальной сети. Лучший тематический костюм «найдут» непосредственно на праздничном вечере. Возраст участников не ограничен. Лариса Головина заявила Высшей квалификационной коллегии судей, что муж уйдёт в отставку, если её кандидатуру утвердят. Арбитражный суд Белгородской области, фото goroda-rossii.comВ четверг, 14 июля, Высшая квалификационная коллегия судей в Москве рассмотрела кандидатуры претендентов на руководящие должности в региональных арбитражных судах. В том числе рассматривались кандидаты на пост заместителя председателя Арбитражного суда Белгородской области. На это пост претендовали председатель судебного состава Арбитражного суда Белгородской области Лариса Головина и судья Арбитражного суда Поволжского округа Игорь Смоленский.— Игорь Смоленский получил назначение в суд округа в мае 2014 года. Он рассказал на коллегии, что хочет вернуться в родной суд и в Белгород по семейным обстоятельствам. Он не указал в анкете все случаи привлечения родственников к административной ответственности (некоторые из них были нарушителями более 30–40 раз), но объяснил, что те просто не сообщили эту информацию. Кроме того, судья рассмотрел одно дело с участием компании «Росгосстрах», где работала его жена, и два дела с участием областной клинической больницы, где работает его брат. Смоленский пояснил, что его родственник — врач-невролог и никак не связан с судебными процессами, а в деле со страховой компанией он принял решение не в её пользу и взыскал около 8 тысяч рублей. Кроме того, это дело он рассматривал в порядке упрощённого судопроизводства, без участия сторон, заранее предупредив участников процесса о возможности заявить отвод из-за возможного конфликта интересов, — сообщает портал «Право.Ру». В итоге одобрение ВККС получила Лариса Головина. По информации «Право.Ру», вопросы у коллегии вызвало то, что муж Головиной — Николай Головин — является прокурором Белгорода и это может вызвать конфликт интересов. — Головина пояснила, что в январе 2016 года уже отзывала своё заявление именно из-за того, что супруг не готов был покинуть свой пост. Однако сейчас, в случае получения ею рекомендации, он подаст рапорт об отставке, — пишет «Право.Ру».Редакции не удалось оперативно связаться ни с кем из четы Головиных для подтверждения информации о возможной отставке прокурора Николая Головина. Истцы заявили, что удовлетворены судебным решением, а предприятие намерено его обжаловать. Свердловский районный суд обязал ГУП «Белводоканал» выплатить попавшей в канализационный люк девочке и её родителям более 250 тысяч рублей моральной компенсации.Родители обратились в суд с иском к «Белводоканалу» о компенсации морального вреда. Их требования заключались в том, чтобы организация выплатила пострадавшему ребёнку миллион рублей, а маме девочки — ещё 100 тысяч рублей.На судебном заседании представители «Белводоканала» указывали на то, что их вина не доказана. Также они ссылались на то, что неоднократно помогали пострадавшей девочке — покупали ей медпрепараты и игрушки. Этот факт подтвердил отец девочки.«Белводоканал» обращал внимание суда на плохое экономическое положение дел на предприятии, а также на то, что в последние годы оно работает в убыток. При этом его представители сказали, что готовы без судебного решения выплатить родителям ребёнка компенсацию в сумме 150 тысяч рублей.Но в итоге суд принял решение, что «Белводоканал» должен заплатить 150 тысяч в пользу ребёнка, 100 тысяч — её маме и 12 тысяч — адвокату стороне истца за его работу. Представители предприятия не согласились с таким решением и заявили, что будут обжаловать его. При этом сторону истца удовлетворило принятое судом решение.Напомним, что ребёнок упал в канализационный люк в начале сентября. Проходивший мимо сотрудник Главного управления МЧС по Белгородской области Антон Роганин мгновенно отреагировал на крики матери о помощи, полез в колодец за девочкой и спас её. За это его наградили медалью «Спешите делать добро». Сразу после происшествия «Белводоканал» заявил о проверк
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​​Глава администрации Грайворонского района уволился по собственному желанию

Александр Верзун проработал в этой должности около трёх лет.

Александр Верзун, фото Go31.ru

В пятницу, 3 февраля, стало известно об отставке главы администрации Грайворонского района Александра Верзуна. «БелПресса» сообщает, что Верзун уволился 31 января по собственному желанию в связи с переходом на новую работу. Сейчас обязанности главы администрации Грайворонского района исполняет Анатолий Бляшенко, работавший руководителем аппарата администрации района. Для выборов нового главы проводят конкурс, итоги которого планируется подвести 10 марта. Александр Верзун работал главой администрации Грайворонского района с 2013 года.

Гульнара Тагирова

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#Грайворонский район #Александр Верзун
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