В пятницу, 3 февраля,
стало известно об отставке главы
администрации Грайворонского района
Александра Верзуна. «БелПресса» сообщает,
что Верзун уволился 31 января по
собственному желанию в связи с переходом
на новую работу. Сейчас обязанности
главы администрации Грайворонского
района исполняет Анатолий Бляшенко,
работавший руководителем аппарата
администрации района. Для выборов нового
главы проводят конкурс, итоги которого
планируется подвести 10 марта. Александр Верзун работал главой администрации Грайворонского района с 2013 года.
Глава администрации Грайворонского района уволился по собственному желанию
Александр Верзун проработал в этой должности около трёх лет.
В пятницу, 3 февраля,
стало известно об отставке главы
администрации Грайворонского района
Александра Верзуна. «БелПресса» сообщает,
что Верзун уволился 31 января по
собственному желанию в связи с переходом
на новую работу. Сейчас обязанности
главы администрации Грайворонского
района исполняет Анатолий Бляшенко,
работавший руководителем аппарата
администрации района. Для выборов нового
главы проводят конкурс, итоги которого
планируется подвести 10 марта. Александр Верзун работал главой администрации Грайворонского района с 2013 года.
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