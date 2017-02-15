​В Шебекине врач заплатит 700 тысяч рублей за передачу взятки

В Шебекине врач центральной районной больницы заплатит 700 тысяч рублей за передачу взятки. Мужчина должен был передать деньги пациента, которому помогал получить инвалидность. На приёме он объяснил пациенту, что может помочь ему оформить инвалидность. Для этого нужно было заплатить 250 тысяч рублей членам комиссии, которая выдаёт заключение о признании человека инвалидом.
— Сначала по месту работы врач получил от пациента 20 тысяч рублей, а через два месяца у спортивного комплекса в Белгороде ещё 230 тысяч рублей для передачи их должностным лицам больницы для оформления соответствующих документов в целях установления инвалидности, — поясняют в пресс-службе прокуратуры по Белгородской области.
Сразу после получения денег врача задержала полиция. Он полностью признал свою вину. Суд оштрафовал виновного на 700 тысяч рублей, а также лишил его права работать в государственных медучреждениях на два года.