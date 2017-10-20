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Шебекинец заставил 15-летнюю девушку заняться с ним сексом

Мужчину осудили на 3 года 6 года месяцев колонии общего режима.

Жителя Шебекина обвиняют в том, что он заставил 15-летнюю девушку заняться с ним сексом. Следователи установили, что мужчина переписывался с несовершеннолетней девушкой в социальной сети. С фейкового аккаунта он рассказал, что якобы по её вине их знакомый хотел совершить самоубийство. Но он уладил эту ситуацию, заплатив сотрудникам полиции.

В благодарность за то, что он спас девушку от уголовного преследования по статье о склонении к суициду, мужчина предложил ей заняться с ним сексом. Потерпевшая испугалась и согласилась на уговоры мужчины. Родные девушки заметили изменения в её поведении и написали заявление в следственный отдел.

Мужчину осудили на 3,6 лет колонии общего режима.

Никита Пармёнов

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