В Белгородской области скоро нельзя будет записаться на приём к врачу через «Электронную регистратуру»

В Белгородской области с 1 марта перестанет работать запись в больницы через «Электронную регистратуру». Сервис помогал без посещения больницы заранее записаться на приём к врачу.
Однако, как сообщали наши читатели, регистратура работала нестабильно и могла предоставлять неверную информацию о посещении больницы: люди отмечали, что система показывала ложные визиты к врачу, которых на самом деле, по словам пациентов, не было. Подробнее о проблемах сервиса можно прочитать в нашем материале.
Теперь записаться к врачу онлайн можно будет только через сервис «Госуслуги». Для регистрации на портале и возможности записываться к врачам нужно обратиться в МФЦ с паспортом и СНИЛС (если у вас нет аккаунта на портале «Госуслуги» — прим.ред.).