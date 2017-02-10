В Белгородской области скоро нельзя будет записаться на приём к врачу через «Электронную регистратуру»

На сотрудника администрации Волоконовского района возбудило уголовное дело за искажение сведений об отбытии наказания. По сообщению областного УМВД, волоконовские полицейские установили факт превышения должностных полномочий сотрудником местной администрации. В декабре 2014 года житель Волоконовского района за совершение кражи был приговорён к 80 часам исправительных работ и направлен в районную администрацию для исполнения судебного решения. Чиновник, пользуясь служебным положением, внёс в табель учёта времени заведомо ложные сведения, исказив данные об отбытии наказания. Следственное управление СК России по Белгородской области возбудило на него уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями». Сотрудника ведомства уволили из-за отсутствия положенной по закону информации. Мировой суд Западного округа оштрафовал главного государственного жилищного инспектора Белгородской области на 3 тысячи рублей. Чиновника признали виновным в административном правонарушении: на сайте возглавляемого им ведомства отсутствовала часть обязательной для размещения информации. — В судебном заседании представитель руководителя управления государственного жилищного надзора Белгородской области согласилась, что нарушение законодательства было допущено. Но она пояснила, что к моменту рассмотрения дела вся необходимая информация на официальном сайте размещена, а сотрудник, отвечавший за данный участок работы, освобожден от занимаемой должности, — сообщает пресс-служба областного суда. Представитель чиновника также просила прекратить дело из-за его малозначительности. Оснований для этого суд не нашёл. Решение мирового суда ещё не вступило в силу и может быть обжаловано. Андрей Маликов подал иск о незаконном избрании градоначальника и просит провести новый конкурс на замещение должности мэра. Экс-депутат горсовета от «Гражданской платформы», претендовавший на пост мэра Белгорода, Андрей Маликов подал иск к городскому Совету депутатов. Он требует отменить итоги конкурса по замещению должности главы администрации Белгорода и просит провести новый конкурс.«Считаю, что конкурс по замещению должности главы администрации города Белгорода был проведён с нарушением закона, в результате чего были нарушены мои права, в том числе право на равный доступ к муниципальной службе», — пишет Маликов.В частности, экс-депутат указывает на нарушение конкурсной комиссии, допустившей на конкурс предпринимателя Илью Салмина. Согласно положению «О порядке проведения конкурса…», стаж работы претендента в коммерческой или некоммерческой организации должен быть не менее пяти лет, тогда как, по данным Маликова, у Салмина он составляет четыре года и три месяца. По словам бывшего кандидата в мэры, это подтверждает выписка из единого государственного реестра юридических лиц Федеральной налоговой службы РФ по ООО «Автоград», где работает Салмин.Вторым основанием для отмены результатов конкурса Маликов считает своё «сомнение в объективности отдельных членов конкурсной комиссии при выставлении баллов претендентам». Экс-депутат указывает на то, что члены конкурсной комиссии Андрей Изварин и Игорь Лазарев спустя считанные дни после назначения Полежаева мэром получили высокие посты в администрации. Маликов считает, что Изварин и Лазарев «подыграли» своему фавориту, чтобы в дальнейшем войти в его команду, а значит, их голоса были отданы несправедливо.Незаконным Маликов считает и финальное тайное голосование горсовета, на которое его как кандидата уже не допустили. Экс-депутат указывает, что все депутаты голосовали по недействительным бюллетеням, так как на них не было подписей счётной комиссии. Нарекания у Маликова вызвала и урна для голосования, и отсутствие кабинок для голосования, и негласный подсчёт голосов.«Считаю, что вышеперечисленными незаконными действиями конкурсной комиссии, а также Совета депутатов города Белгорода были нарушены мои права, установленные статьёй 32 Конституции РФ, — право быть избранным в органы местного самоуправления; а также право на равный доступ к замещению должностей муниципальной службы, установленное статьёй 4 ФЗ «О Муниципальной службы в РФ», — резюмирует Маликов. В иске он указывает, что готов представлять свои интересы в суде самостоятельно, без адвоката. Кроме требования признать итоги конкурса по замещению должности мэра недействительными и просьбы провести новый конкурс, бывший кандидат просит через суд истребовать необходимые ему доказательства. В частности, Маликову нужны распоряжения о назначении Лазарева и Изварина, а также конкурсная документация и сведения о страховых выплатах Салмина для установления его трудового стажа.Руководитель регионального политического отделения партии «Гражданская платформа» Андрей Майсак рассказал, что иск в суд бывшего депутата и кандидата в мэры Белгорода Андрея Маликова был отправлен 6 декабря. — Думаю, числа 7 или 8 они его получили. Когда истекли положенные по закону пять дней, в течение которых суд должен рассмотреть иск, мы никакого ответа не получили. Маликов сам сходил в суд и выяснил, что иск не приняли к производству из-за ошибок. Ошибки были исправлены и иск был повторно направлен в суд 23 декабря. Теперь в течение пяти дней должно выясниться, будет ли принят к иск Маликова.Ранее Belive.ru опубликовали судебное определение по иску Маликова. В документе сказано, что податель иска должен до 30 декабря исправить ошибки. Городской молодёжный театр организует читки в последние дни августа. По сообщению режиссера театра «Спичка» Оксаны Половинкиной, с 28 по 30 августа в Белгороде будут проходить читки пьес. Перед зрителями выступят три известных в городе человека. 28 августа пьесу Анатолия Дьяченко «Бельведер» гостям представит музыкант Гуша Катушкин. 29 августа читать трогательную пьесу Ульриха Хуба «У ковчега в восемь» будет директор областного государственного архива Павел Субботин. 30 августа с пьесой Эдварда Олби «Американская история» зрителей познакомит основатель кофейни «Калипсо» Никита Редкокашин. Читки будут проходить в коворкинг-центре On the Mountain на улице Костюкова, 36г. В этом году состоялся уже третий фестиваль народности и исторических реконструкций «Маланья». С десяти утра жители Белгородской, Орловской, Курской, Воронежской и Липецкой областей участвовали в реконструкции обрядов и наслаждались русскими народными песнями и задорными частушками. — Вот уже третий сезон проходит настоящее, народное, выдающееся мероприятие — наш фольклорный фестиваль «Маланья», — поприветствовал участников и гостей фестиваля первый заместитель губернатора Валерий Сергачёв. — Знаете, есть вещи, которые создаешь, толкаешь, поддерживаешь, организовываешь, а они все равно разваливаются, потому что нет, наверное, воли Божьей, чтобы оно расцвело и превратилось в красивое дерево. А у этого события есть настоящие «родители», которые болели душой, переживали за это дело — Наталия Полуянова и Константин Курганский.С 11 утра стартовал конкурс вокальных композиций. Более тридцати коллективов подготовили фольклорные шедевры. Возраст участников здорово разнился — от 5-летних крошек до 80-летних бабушек. Так, в ансамбле «Карагод» Валуйского района поют девочки 12–14 лет. Они впервые приехали на «Маланью» и привезли песню «Ай, где ж это видано», которая принадлежит их родному району.— Родители нас очень поддерживают! Им нравится, что мы увлечены таким непопулярным для молодёжи хобби. А нам тоже очень нравится фольклор, воссоздание всех старинных традиций... — поделились участницы «Карагода».Кукушкины обрядыТрадиционно на фестивале реконструируют старинные русские обряды. Если в прошлом году одним из ключевых был обряд «Похороны стрелы», то в этот раз уделили внимание обряду «Крещение или похороны кукушки». Русские красавицы из листьев плели «кукушку», которую потом носили в руках, пели песни, обрызгивали её святой водой. Нам рассказали, что это действо отчасти символизирует переход из весны в лето, а отчасти — превращение девочки в девушку.Однако к таким обрядам зрители присоединяются редко — предпочитают лицезреть через плетень, отгораживающий сельскую хату от центральной фестивальной площадки. Зато реконструкция Троицы и Масленицы и в этот раз вызвала ажиотаж. В хороводах кружатся ряженые или девушки с травяными венками — как известно, венок потом нужно запустить по речке, чтобы дорогу к суженому узнать. Правда, некоторые зрители отметили, что если в прошлом году веночки давали за участие в обрядах просто так, то в этом году травяной убор можно было приобрести за 100 рублей, а сделать фото в нём — 20.— Средства на «Маланью» выделяют спонсоры, то есть наш бизнес, который понимает важность таких событий. Я уверен, что у этого фестиваля есть будущее, и что скоро он станет международным! — пояснил «Фонарю» первый заместитель губернатора Валерий Сергачёв.Картошка, картошка, пойдём копать АнтошкуДля тех, кто любит созерцать неподвижное искусство, была сделана целая площадка с арт-объектами. Районы выставили макеты мельниц, храмов, воссоздали пушкинское чаепитие с котом у Лукоморья, а самые затейливые сделали ростовых кукол, которые символизируют главные особенности района. Так, можно было увидеть гигантскую картошку в человеческий рост и приблизительно таких же масштабов луковицу.Пока дети играли с аниматорами, а взрослые соревновались в перетягивании каната и подкидывании пудовой гири, любители петь показывали своё мастерство в караоке, где звучали исключительно русские народные песни. Даже конь Юлий и Мишка из мультфильма «Маша и Медведь» исполнили пару песен.Одним из самых популярных зрелищ стало некое прокрустово ложе, где подвешенного за руки и за ноги человека растягивали в длину. Как выяснилось, это древнерусский тренажёр «Правило» (ударение на «и»). По словам тренеров, название этой конструкции происходит от слов «править, выправлять», потому что тренажёр помогает «править» внутреннее состояние человека, убирая физические зажимы и блоки, раскрывать скрытые резервы и творческие возможности, укреплять здоровье. Желающих поправить здоровье было много.Захватывающее выступление представили мужчины на площадке Белгородской засечной черты. Владение копьями и дубинками, стрелами и луками было на высоте!Пела и плясалаВ одном из подворий этнографической деревни шла реконструкция свадебного обряда. На крыльце дома мама звала двоих