В Белгороде уволенный после гибели пациента в больнице главврач возглавит новую поликлинику

В Белгороде на территории Западного округа к 5 августа планируют открыть новую поликлинику «МедКон», которую уже возглавил Владимир Луценко, бывший главврач городской больницы № 2 Белгорода.
В новом медицинском учреждении на улице Везельской, 156 будут работать 11 офисов семейных врачей, к которым смогут обратиться жители Юго-Западного и Левобережного районов Белгорода, сёл Пушкарное и Драгунское Белгородского района. Здесь будут работать кардиолог, эндокринолог, невролог, хирург, отоларинголог, акушер-гинеколог и другие специалисты. Белгородцы смогут сделать УЗИ, рентген, эндоскопию и биопсию, а также сдать несколько видов анализов. По информации пресс-службы городской администрации, медицинские услуги в поликлинике будут оказывать бесплатно по полисам ОМС.
Руководитель поликлиники рассказал мэру Белгорода Константину Полежаеву, как собирается решать проблему с транспортом, которая сейчас есть.
— Безусловно, есть необходимость со временем увеличить количество маршрутов. Кроме этого, наше учреждение планирует на договорной основе сотрудничать со службой такси, которая бесплатно будет отправлять до места жительства пожилых людей, людей с ограниченными возможностями и ветеранов, — заявил директор ООО «МедКон» Владимир Луценко.
В дальнейшем рядом со взрослой хотят построить и детскую поликлинику. Весь проект обойдётся компании «Энергомаш-Строй» в 250 миллионов рублей.
Напомним, что об отставке главного врача второй городской больницы Владимира Луценко стало известно 11 января 2016 года, когда шло расследование обстоятельств происшествия с гибелью пациента после его избиения врачом Ильёй Зелендиновым. В сентябре 2016 года Луценко рассказал журналистам телеканала «Белгород-24», что чувствует личную ответственность за гибель пациента.