В Белгородской области отчима обвиняют в покушении на изнасилование падчерицы

Следственный отдел по Губкину СУ СК по Белгородской области предъявил обвинение 39-летнему мужчине в покушении на совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней с применением насилия.
По версии следствия, 9 февраля пьяный обвиняемый стал склонять свою падчерицу к интимной связи. Он угрожал девочке, но она ему активно сопротивлялась и в итоге сбежала из дома и рассказала о случившемся.
Обвиняемого арестовали. Расследование уголовного дела продолжается. Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.