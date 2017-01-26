В Белгородской области мужчину подозревают в сексуальном насилии над женщиной, с которой он познакомился в интернете

По информации пресс-службы СУ СК по Белгородской области, на 25-летнего жителя Строителя завели уголовное дело за совершение иных насильственных действий сексуального характера.
По версии следствия, в конце декабря 2016 года подозреваемый познакомился в интернете с 32-летней жительницей Строителя и пригласил её в гости. Когда она пришла, пьяный мужчина сразу же совершил над гостьей сексуальное насилие. После того, как потерпевшая покинула квартиру, она сразу же обратилась в полицию.
Сейчас следствие собирает доказательства, свидетельствующие о преступлении. Расследование продолжается. Мужчине грозит до шести лет тюрьмы.