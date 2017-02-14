В Белгородской области мужчину осудили за изнасилование пожилой женщины и кражу

Алёна Смородина работает в компании «Аэрофлот». В пятницу, 25 ноября, прошёл финал национального конкурса красоты «Топ самых красивых стюардесс России», в котором участвовала Алёна Смородина из Старого Оскола. Об этом сообщает ИА «Бел.Ру». Девушка, представлявшая компанию «Аэрофлот», стала вице-королевой конкурса. Фото topstewardess.comПобедительницей конкурса признали бортпроводницу Ксению Безруких из компании NordStar, второй вице-мисс — Юлию Ямалову из «Уральских авиалиний».Конкурс проводят в третий раз. Сначала организаторы выбрали из 1,5 тысячи заявок 80 девушек-полуфиналисток, а после экзамена по аварийно-спасательному оборудованию самолета, тестирования по английскому языку и стресс-собеседования 28 финалисток.Спонсор разделаДед Мороз и Снегурочка уже начистили полозья саней, собрали в мешок подарки и приготовились поздравлять самых маленьких жителей Белгорода. Подарите детям настоящую сказку и пригласите волшебного Деда и его очаровательную внучку прямо к себе домой. Звоните скорее и окунитесь в атмосферу настоящего новогоднего волшебства от event-компании «Золотая рыбка»: +7 (920) 551-551-0. Алексеевский районный суд встал на сторону истца, который утверждал, что его лишили премии из-за планируемого сокращения штатной единицы. Алексеевский районный суд удовлетворил иск сотрудника завода к работодателю. Мужчина требовал выплатить ему премию в 25 тысяч рублей. Организация не согласилась с предъявленным иском. По их мнению, выплата годовой премии — это право работодателя, а не обязанность. Премировать сотрудников или нет решает генеральный директор, который определяет и размер выплаты.— В ходе заседания суд отметил, что выплата премии не может носить произвольный характер в отношении отдельных работников. Лишение премии должно быть мотивированным и основанным на фактах плохого исполнения трудовых обязанностей или других отрицательных причин, — пояснили в пресс-службе областного суда. Решением Алексеевского суда с ЗАО «Алексеевский комбикормовый завод» в пользу истца взыскали 23 499,34 рубля. Энергетики уже провели первый этап проверки сетей, повторная проверка ожидается накануне проведения экзаменов. «Белгородэнерго» провело первый этап проверки школ, где весной и летом белгородские школьники будут сдавать ЕГЭ. — Схемы электроснабжения образовательных учреждений региона приводятся в состояние максимальной надежности. Для оперативного решения вопросов установлена прямая телефонная связь с представителями муниципальных администраций и органов образования районов. В дни проведения аттестации дежурство оперативно-выездных и ремонтных бригад районов электросетей будет усилено, рассказал заместитель главного инженера по оперативно-технологическому и ситуационному управлению — начальник центра управления сетями «Белгородэнерго» Алексей Брязгунов. Внеплановая диагностика проводится на трансформаторных подстанциях, линиях электропередачи, от которых запитаны образовательные учреждения, выбранные в качестве площадок для проведения единого госэкзамена, а также на вводно-распределительных устройствах самих школ. Энергетики уже завершили первый этап проверки энергооборудования. По результатам освидетельствования составлены акты обследования сетей электроснабжения школ, лицеев и гимназий. Второй этап пройдет непосредственно перед госэкзаменом. В Белгородской области экзамены будут проходить в 43 школах. Сдавать ЕГЭ будут 7,5 тысячи человек. Досрочный период сдачи ЕГЭ проводится с 21 марта по 23 апреля, основной — с 27 мая по 30 июня. Следователи выясняют обстоятельства трагедии. По итогам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела. В среду, 14 октября, на станции «Львовской» в Подмосковье 14-летняя школьница погибла под колёсами поезда «Белгород — Москва».«Росбалт» со ссылкой на пресс-службу Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР сообщает, что школьница вместе с другими подростками переходила пути по пешеходному настилу. Остальные дети успели перебежать дорогу. От полученных во время аварии травм девочка скончалась на месте происшествия. В ведомстве изданию сообщили, что «проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение». Начальник областного управления культуры Сергей Курганский пообещал, что в этом году фестиваль будет самым массовым. Фото 2do2go.ruВ субботу, 19 сентября, в селе Хотмыжск Борисовского района состоится X Международный фестиваль славянской культуры «Хотмыжская осень». По словам начальника управления культуры Белгородской области Сергея Курганского, мероприятие обещает быть массовым: более 800 человек из разных городов, областей и округов России будут выступать на фестивале как в составе коллективов, так и индивидуально. Ожидаются гости из Беларуси, Украины и Сербии.Программа фестиваля более насыщенна, чем в прошлые годы: от демонстрации народных костюмов до литературно-поэтического парада в честь 70-летия Победы, от музейного уголка до театра кукол. Планируются театрализованные представления, выступления казачьих отделов, народные песни и танцы, продажа сувениров, мастер-классы и многое другое.— Мастера будут показывать свои искусства непосредственно перед зрителями и вместе со зрителями, тем самым сделают их участниками события, а не просто наблюдателями. Очень важно, чтобы все почувствовали себя причастными к этому празднику, — заявил Сергей Курганский. В краже денежного знака, выпущенного в 1911 году, подозревают ранее судимого жителя областного центра. Белгородская полиция возбудила уголовное дело по факту кражи десятирублёвой монеты выпуска 1911 года. Она стоит около 50 тысяч рублей. В правоохранительные органы обратился местный нумизмат. Полиция задержала подозреваемого в краже 42-летнего ранее судимого белгородца. — Подозреваемый признался, что украл монету, когда был в гостях у коллекционера. Свою добычу он продал неизвестному человеку, с которым встретился в районе Харгоры, — сообщает пресс-служба УМВД по Белгородской области. Погибшего мужчину подозревали в хищениях топлива. Следователи назвали предварительную причину его смерти. 20 июля в Старом Осколе был обнаружен труп 18-летнего парня на цистерне с горючим, которая входила в состав прибывшего сюда грузового поезда, сообщает «Комсомольская правда — Белгород» со ссылкой на Курский следственный отдел на транспорте Московского межрегионального СУ на транспорте СК России.Следователи заключили, что молодой человек погиб от удара током, на трупе остались следы поражения. Но на участке, по которому следовал поезд, электросети нет. По этому пути передвигаются лишь дизельные локомотивы. Эксперты не исключают, что парень получил смертельный удар на станции Ржаве под Курском, а затем мёртвое тело было доставлено поездом в Белгород. Уже установлена личность погибшего. Им оказался житель Курска, который находился под следствием за хищение топлива на объектах РЖД.Представители правоохранительных органов не исключают, что парень погиб, пытаясь совершить очередное преступление. Автомобиль съехал на обочину и опрокинулся из-за превышения скорости. Ночью в понедельник, 26 октября, в Белгородской области погиб 22-летний водитель. На 40-м километре дороги «Короча — Русская Халань — Ольшанка» он двигался с превышением скорости, не учитывая сложные погодные условия. В результате мужчина не справился с управлением, машина съехала на обочину и опрокинулась. От полученных травм водитель скончался на месте аварии.Сейчас проводится проверка и устанавливаются обстоятельства ДТП. Мужчины обворовывали частные стройки и уже признались в 46 кражах. Сотрудники уголовного розыска вместе с бойцами ОМОНа задержали двух мужчин в посёлке Майском. Их подозревают в кражах с частных строительных участков.Двое задержанных 1982 и 1988 годов рождения, один из которых ранее неоднократно был судим, уже признались в 46 кражах.По версии следствия, злоумышленники в основном крали строительные инструменты, радиаторы и отопительные котлы в недостроенных частных домах. Также целью мужчин нередко становилась мелкая бытовая техника. Всего по уголовному делу было задержано пять участников преступной группы. — Полиция обращается к гражданам, пострадавшим от преступной деятельности задержанных или обладающим какой-либо информацией о них, с просьбой обратиться в территориальный отдел внутренних дел или по телефону 02, — просят в пресс-службе УМВД по Белгородской области. В июле работники средних и крупных предприятий областного центра зарабатывали в месяц в среднем 30 586,9 рубля. По данным статистиков средняя зарплата у работников крупных и средних организаций Белгорода в июле 2015 года составила 30 586,9 рубля. По сравнению с июлем 2014 года она увеличилась на 5,6 процента. В ведомстве сообщили, что на месте происшествия работают пожарные, подробности происшествия выясняются. Фото Станислава ГорбаньВечером в четверг, 11 июня, около семи часов вечера в Белгороде загорелось здание в районе «Спутника».В пресс-службе ГУ МЧС по Белгородской области нам рассказали, что по предварительным данным горят постройки на улице Энергомашевской. На месте происшествия уже работают пожарные. Сообщение о возгорании поступило на пульт Единой дежурно-диспетчерской службы в 19:05. По последним данным, здание гостинично-банного комплекса «Терема» сгорел почти полностью. Подробности происшествия выясняются.— Минут за десять до пожара я видела, как во дворе ставили мангал, а уже через несколько минут оттуда все убегали и начался пожар, — рассказала корреспонденту «Фонаря» жительница соседнего дома.. На Спутнике сгорела баня pic.twitter.com/rK91CQSVMU— Kornev (@che0cafe) 11 июня 2015 У людей от пожара поплавился дом pic.twitter.com/GPTj0Aw9lk— Kornev (@che0cafe) 11 июня 2015— Открытое горение было локализовано в 19:46, пожар был полностью потушен в 21:00. Пострадавших нет, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Белгородской области. Проводить мероприятие 4 сентября организаторам запретили сотрудники ГИБДД. В Белгороде организаторы осеннего велопарада сообщили о переносе события. Напомним, что оно было запланировано на 4 сентября. Организаторы перенесли его на неделю по просьбе сотрудников ГИБДД, которые не смогли бы 4 сентября обеспечить дорожную безопасность участников