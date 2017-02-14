В Белгородской области мужчину осудили за изнасилование пожилой женщины и кражу

В Белгородской области суд приговорил 34-летнего жителя Красногвардейского района к четырём годам колонии строгого режима за изнасилование и кражу.
По информации пресс-службы СУ СК по Белгородской области, в ноябре 2016 года пьяный обвиняемый зашёл в дом к 58-летней женщине, которая уже спала. Он напал на односельчанку и изнасиловал её. На этом мужчина не остановился. Перед уходом он забрал деньги из её кошелька, мобильный телефон и телевизионный ресивер. Ранее злоумышленник уже имел несколько судимостей.