​В Старом Осколе бомж нашёл тело младенца в мусорном баке

В Старом Осколе Следственный отдел СК РФ начал проверку по факту обнаружения мёртвого младенца в мусорном баке. Тело новорожденной девочки нашёл бомж. Первая информация об инциденте появилась в соцсетях. Вчера, в районе 9 вечера в сообществе «Молодежь, Старый Оскол» написали, что труп якобы девять месяцев пролежал в морозилке. В полиции такие выводы не комментируют.
Сейчас следователи проверяют все обстоятельства дела, назначена судебно-медицинская экспертиза для определения причины смерти младенца. Управление МВД по Старому Осколу просит сообщить всё, что может быть известно о гибели ребенка по телефонам: 8 (4725) 41-13-94, 44-05-85, 02.