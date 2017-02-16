​В Губкине мужчину, взявшего в заложники свою семью, заключили под стражу

В Губкине суд арестовал мужчину, которого подозревают в том, что он взял свою семью в заложники. Напомним, что инцидент произошёл 13 февраля. Тогда в СМИ появились первые сообщения о том, что мужчина насильно удерживает в квартире свою мать и бабушку, угрожая им ножом. Спустя несколько часов сотрудники Росгвардии задержали его и освободили заложников.
Суд посчитал, что мужчина может скрыться от суда и следствия, поэтому его взяли под стражу на два месяца.
— Суд признал доводы ходатайства обоснованными, приняв во внимание, что мужчина подозревается в совершении умышленного особо тяжкого преступления против общественной безопасности, был задержан на месте совершения преступления в результате силовых действий сотрудников специального подразделения полиции, не имеет определённого места регистрации, легального источника дохода, каких-либо социально значимых связей, способных удержать его в выбранном месте жительства, по месту жительства характеризуется как семейный дебошир, преступление он совершил в отношении своей матери, — пояснили в пресс-службе Белгородского областного суда.
За захват заложников с применением оружия мужчине грозит до 15 лет тюрьмы. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.