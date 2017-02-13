В Губкине освободили заложников

Департамент по взаимодействию со СМИ Росгвардии сообщил об освобождении заложников в Губкине.
— Две женщины освобождены, они не пострадали. Сотрудники Росгвардии сумели незаметно войти в жилое помещение и обезоружить злоумышленника. Он передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. В ходе специальных мероприятий оружие сотрудниками Росгвардии не применялось, — заявили в ведомстве.
Напомним, что мужчина утром захватил в заложники свою семью. Он угрожал матери и бабушке ножом и силой удерживал их в квартире. По информации «БелПрессы», мужчина забаррикадировался и требовал предоставить ему продукты питания.